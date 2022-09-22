УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4984 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 234 2
війна (56444) обмін (982) прикордонники (947) полонені (1941)

У результаті обміну полоненими додому повернулися 9 українських прикордонників. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Учора в рамках великого обміну військовополоненими додому повернулися також дев’ятеро українських прикордонників.

Їхнє фото публікує Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

"У результаті обміну, серед 215 українських захисників та захисниць, додому повернулися і 9 прикордонників.

Хлопці до останнього не знали, що вони їдуть додому. Змарнілі, але незламні. Далі – реабілітація, лікування і відпочинок", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Усі визволені з російського полону захисники отримають кваліфіковану медичну та психологічну допомогу, - Мінреінтеграції

У результаті обміну полоненими додому повернулися 9 українських прикордонників 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре!
показати весь коментар
22.09.2022 11:23 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
22.09.2022 11:27 Відповісти
 
 