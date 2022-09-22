На знак підтримки України радянський пам’ятник у Болгарії залишили без підсвітки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Софії увечері 21 вересня на знак солідарності з Україною символічно вимкнули світло на монументі радянським воїнам.
Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, інформує Цензор.НЕТ.
"З ініціативою "Темрява для Світла" виступили болгарські журналісти, письменники та професори університетів. Вони вимагали від столичного муніципалітету вимкнути підсвітку в символічному жесті проти російської агресії в Україні та згубного впливу на Болгарію. Міська влада пішла на ці вимоги та відключила освітлення о 20:00 годині 21 вересня", - написав він у фейсбуці.
Монумент "Пам’ятник Радянській Армії" було відкрито в столиці Болгарії Софії у 1954 році. Після падіння Берлінської Стіни містяни Софії безрезультатно намагалися позбутися мілітаристської архітектурної пам’ятки.
Будь ласка, зачекайте...
ну вот Коминтерн в Софии собор взорвал, там очень много погибли верунов и вроде официалы, братья чо. совок это просто реально самое ублюдочное что было в истории.
вот в Мянме что было? Голодоморы нервно курят, если честно. ну и опять там вот "армия" убивает, а клика правлящая конечно же - друзья рассиюшки. банально
как и везде - нету упыря в мире такого шоб был другом не расиюшки или тов. Си.
Пу и Си - как не обмазывай это, оно все равно будет шаптать как Люся, ой, Арахнофобия, ну то есть коммунизмом будет заражать.
Красная армия входила в Болгарию без единого выстрела(был приказ --не стрелять).
Зато потом,когда руссиш швайн дорвались до болгарского вина и начали ловить девок,тут и пошли трупы среди мирного населения...
Братушки,***!
Тонкий у вас юмор.
Это построить нормальные условия жизни гораздо лучше чем была
И коммунизация сама уйдёт
А памятник поставлен не только русским
А как быть десятками миллионов погибших на войне
украинцев,'бела руссов ,грузин. армян,казахов и многих других национальностей
Которые сломали нацистов ??????