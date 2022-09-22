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Болгарія (486) пам'ятник (890) Томіленко Сергій (9)

На знак підтримки України радянський пам’ятник у Болгарії залишили без підсвітки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Софії увечері 21 вересня на знак солідарності з Україною символічно вимкнули світло на монументі радянським воїнам.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, інформує Цензор.НЕТ.

"З ініціативою "Темрява для Світла" виступили болгарські журналісти, письменники та професори університетів. Вони вимагали від столичного муніципалітету вимкнути підсвітку в символічному жесті проти російської агресії в Україні та згубного впливу на Болгарію. Міська влада пішла на ці вимоги та відключила освітлення о 20:00 годині 21 вересня", - написав він у фейсбуці.

Також дивіться: "Катерина = Путін": одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Монумент "Пам’ятник Радянській Армії" було відкрито в столиці Болгарії Софії у 1954 році. Після падіння Берлінської Стіни містяни Софії безрезультатно намагалися позбутися мілітаристської архітектурної пам’ятки.

На знак підтримки України радянський пам’ятник у Болгарії залишили без підсвітки 01
На знак підтримки України радянський пам’ятник у Болгарії залишили без підсвітки 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
сносить его надо а не света лишать
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22.09.2022 10:43
+9
Удивительное дело. Болгария, как союзница гитлеровской Германии с конца 1941-го года. Вышла из союза с гансами в 1944 году расстреляв своего князя и премьера. На территории Болгарии официально не погиб НИ ОДИН солдат РККА. Теперь вопрос - с какого бодуна в Болгарии стоит этот статуй в лучах заката а вместо члена у него лопата? Болгары, снесите этого "Альёшу" к их сруской матери.
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22.09.2022 10:56
+6
valjit toi "pamjatnik" treba...poka sveta nema tam🤬
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22.09.2022 10:44
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сносить его надо а не света лишать
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22.09.2022 10:43 Відповісти
Вначале свет отрубили, а затем в темноте и положат его грунт.
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22.09.2022 11:44 Відповісти
valjit toi "pamjatnik" treba...poka sveta nema tam🤬
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22.09.2022 10:44 Відповісти
совок это просто....
ну вот Коминтерн в Софии собор взорвал, там очень много погибли верунов и вроде официалы, братья чо. совок это просто реально самое ублюдочное что было в истории.
вот в Мянме что было? Голодоморы нервно курят, если честно. ну и опять там вот "армия" убивает, а клика правлящая конечно же - друзья рассиюшки. банально
как и везде - нету упыря в мире такого шоб был другом не расиюшки или тов. Си.
Пу и Си - как не обмазывай это, оно все равно будет шаптать как Люся, ой, Арахнофобия, ну то есть коммунизмом будет заражать.
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22.09.2022 10:54 Відповісти
Удивительное дело. Болгария, как союзница гитлеровской Германии с конца 1941-го года. Вышла из союза с гансами в 1944 году расстреляв своего князя и премьера. На территории Болгарии официально не погиб НИ ОДИН солдат РККА. Теперь вопрос - с какого бодуна в Болгарии стоит этот статуй в лучах заката а вместо члена у него лопата? Болгары, снесите этого "Альёшу" к их сруской матери.
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22.09.2022 10:56 Відповісти
Ну, то, что Болгария была союзницей гитлеровской Германии - это им ничего, это нормально, они и сами такие. Потом поссорились, ничего, между друзьями случается
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22.09.2022 11:28 Відповісти
Была союзницей при условии не воевать с РККА..
Красная армия входила в Болгарию без единого выстрела(был приказ --не стрелять).
Зато потом,когда руссиш швайн дорвались до болгарского вина и начали ловить девок,тут и пошли трупы среди мирного населения...
Братушки,***!
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22.09.2022 12:39 Відповісти
А можно, оставив название памятника "Алешке", группы поднявших руки вверх, поставит фигурку существа Алешки из уральского Кыштыма.
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22.09.2022 11:48 Відповісти
Це не Альоша, щось інше. Треба його теж вимкнути. Дублікат альоши є ще у мурманську. Там таж вимкнути не заважає))))
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22.09.2022 18:30 Відповісти
Яка різниця яка назва цього одоробла?
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22.09.2022 19:47 Відповісти
Сильний вчинок)))
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22.09.2022 11:03 Відповісти
Погуглил. Посмотрел.
Тонкий у вас юмор.
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22.09.2022 12:02 Відповісти
Декоммунизвция -- это не разрушение памятников Переименовагие улиц
Это построить нормальные условия жизни гораздо лучше чем была
И коммунизация сама уйдёт
А памятник поставлен не только русским
А как быть десятками миллионов погибших на войне
украинцев,'бела руссов ,грузин. армян,казахов и многих других национальностей
Которые сломали нацистов ??????
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22.09.2022 12:04 Відповісти
І пукнули в туалеті на знак підтримки... Зносіть його на#уй!
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22.09.2022 12:07 Відповісти
не обязательно в туалете...
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29.09.2022 19:44 Відповісти
більшість болгар совки які підтримують кацапів .
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22.09.2022 12:14 Відповісти
Рас уж в Риге мы смогли эту хрень снести то и в Болгарие моли бы. Освобождоная Болгария ещо 50 лет в соц лагере сидела!
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22.09.2022 12:40 Відповісти
 
 