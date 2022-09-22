Донеччина під ворожим вогнем: росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, обстріляли касетними боєприпасами Часів Яр. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують гатити по населених пунктах Донецької області. зазнали руйнацій будинки мирних житалів та об’єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ввечері росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Краматорську та обстріляли школу мистецтв у Часовому Ярі касетними боєприпасами.

У Мар’їнській громаді зафіксовано обстріли по Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Костянтинівці, в Очеретинській – по околицям Очеретиного, Кераміка та Новокалинового. Без постраждалих. Всю ніч поодинокі прильоти в Авдіївці, на ранок – масований артобстріл центру міста та танковий обстріл старої частини – наслідки встановлюємо. У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки, без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Бахмутській громаді удари прийшлися по приватному сектору Бахмута та Хромовому – поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків.

У Світлодарській громаді гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ – інформація про постраждалих не надходила.

















