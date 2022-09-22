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Війська РФ продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з мінометів та артилерії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстрілювали артилерією та мінометами території Білопільської, Середино-Будської громад Сумської області, Городнянської та Сновської громад Чернігівської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Так, учора, 21 вересня, окупанти обстрілювали артилерією та мінометами території Білопільської, Середино-Будської громад Сумщини, Городнянської та Сновської громад Чернігівщини.

"Зранку Городнянську територіальну громаду росіяни піддавали обстрілам із мінометів 120 мм, зафіксовано 5 вибухів. Пізніше по території Сновської громади з району населеного пункту кирилівка ворог гатив із мінометів, зафіксовано 8 вибухів. По території Середино-Будської громади із боку населеного пункту зернове ворог цілив із самохідних артилерійських установок – зафіксовано 13 вибухів", - йдеться в повідомленні.

"У другій половині дня російські загарбники обстріляли територію Білопільської громади з мінометів, нараховано десять вибухів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту волфінське. У результаті обстрілу в одному з населених пунктів громади пошкоджені три приватні будинки, одна хата згоріла повністю. Ближче до вечора на околиці іншого населеного пункту цієї ж громади розірвалося ще 15 мін росіян, пошкоджена цивільна інфраструктура", - додали в ДПСУ.

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Війська РФ продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з мінометів та артилерії 01
Війська РФ продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з мінометів та артилерії 02
Війська РФ продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з мінометів та артилерії 03
Війська РФ продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з мінометів та артилерії 04

Автор: Богдан Гуньковський
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22.09.2022 11:27 Відповісти
В каждой квартире этого дома жили граждане Украины
У всех были личные вещи , фотографии дорогие для них . Я уже не говорю про имущество

Украинские граждане должны настаивать на Гааге для всех руководителей раши. Каждый украинец должен выставить СВОЙ СЧЁТ раше- оценить ущерб ему нанесённый.
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22.09.2022 11:28 Відповісти
А чому наші оркостану не обстрілюють?! Така війна в один кінець буде вічно!
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22.09.2022 11:37 Відповісти
 
 