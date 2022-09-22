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На Харківщині ексгумовано тіло місцевого мешканця, якого застрелив росіянин, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Макаровому на Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

На Харківщині ексгумовано тіло місцевого мешканця, якого застрелив росіянин, - Офіс Генпрокурора 01

За даними слідства, 5 травня 2022 року в окупованому на той час с. Макарове Золочівської об’єднаної територіальної громади військовослужбовець РФ застрелив місцевого мешканця, який йшов вулицею села. Трагедія сталась на очах брата загиблого.

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На Харківщині ексгумовано тіло місцевого мешканця, якого застрелив росіянин, - Офіс Генпрокурора 02

"Попередньо встановлено, що військовий стріляв з автоматичної зброї з прицілом – спочатку по ногах чоловіка, а потім – йому в спину. Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством .
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Топ коментарі
+4
68 років діду було
чим він загрожував раші?
жив в Україні та ходив вулицями?

мені просто шкода, що далеко не всіх упирів, хто робив це на землях України знайдуть та покарають.
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22.09.2022 11:29
+4

я просто свої иаленькі ріжки та хвостика показала))
кожній темі свій час

релігійні питання будуть на часі коли будемо звільнювати від московського патріархату Києво-Печерську Лавру.
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22.09.2022 12:03
+3
ну по великому рахунку ми і зараз нічим їм не загрожуємо
хай забираються від нас і сидять за парєбріком - наші пулятися не стануть

тільки хай сцук оплатять банкет у повному обсязі
за кожну сльозу
за кожне знівечене життя
за кожного полоненого, над яким знущалися
за кожного вбитого
за порушену економіку

за все

ми до них не лізли
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22.09.2022 11:41
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68 років діду було
чим він загрожував раші?
жив в Україні та ходив вулицями?

мені просто шкода, що далеко не всіх упирів, хто робив це на землях України знайдуть та покарають.
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22.09.2022 11:29 Відповісти
мені чхати - Яхве, Ктулху чи молот Тора
я хочу , щоб ці уроди отримали своє.
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22.09.2022 11:37 Відповісти
у вас період заперечення віри?
чи вважаєте, що релігійне питання начасі?

як на мене тепер, коли Україна кров"ю і смертю виборює право на існування, коли нація об"єднується - саме час вірити, що БОГ НА НАШОМУ БОЦІ, бо так і є

так що сховайте будь ласка хвоста та роздвоєну ратицю
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22.09.2022 11:57 Відповісти
Таня! Та він знову п"яний! Нажереться і торохтить по клавіатурі "шопопало"!
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22.09.2022 12:00 Відповісти

я просто свої иаленькі ріжки та хвостика показала))
кожній темі свій час

релігійні питання будуть на часі коли будемо звільнювати від московського патріархату Києво-Печерську Лавру.
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22.09.2022 12:03 Відповісти
Ні - щодо п"яного - я серйозно! Я його за останні два роки вже вивчив Не ведіться на його "розмишлізми" : вчепиться - не відкараскаєтеся! Це я йому відразу "роги обламую" в таких випадках!
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22.09.2022 12:08 Відповісти
Ти знову "закрохмалений" до компа поліз? Казав же тобі не раз - "Випив - ляж і проспися!!"
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22.09.2022 11:59 Відповісти
ну по великому рахунку ми і зараз нічим їм не загрожуємо
хай забираються від нас і сидять за парєбріком - наші пулятися не стануть

тільки хай сцук оплатять банкет у повному обсязі
за кожну сльозу
за кожне знівечене життя
за кожного полоненого, над яким знущалися
за кожного вбитого
за порушену економіку

за все

ми до них не лізли
показати весь коментар
22.09.2022 11:41 Відповісти
 
 