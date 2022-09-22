На Харківщині ексгумовано тіло місцевого мешканця, якого застрелив росіянин, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Макаровому на Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, 5 травня 2022 року в окупованому на той час с. Макарове Золочівської об’єднаної територіальної громади військовослужбовець РФ застрелив місцевого мешканця, який йшов вулицею села. Трагедія сталась на очах брата загиблого.
"Попередньо встановлено, що військовий стріляв з автоматичної зброї з прицілом – спочатку по ногах чоловіка, а потім – йому в спину. Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством .
Будь ласка, зачекайте...
чим він загрожував раші?
жив в Україні та ходив вулицями?
мені просто шкода, що далеко не всіх упирів, хто робив це на землях України знайдуть та покарають.
я хочу , щоб ці уроди отримали своє.
чи вважаєте, що релігійне питання начасі?
як на мене тепер, коли Україна кров"ю і смертю виборює право на існування, коли нація об"єднується - саме час вірити, що БОГ НА НАШОМУ БОЦІ, бо так і є
так що сховайте будь ласка хвоста та роздвоєну ратицю
я просто свої иаленькі ріжки та хвостика показала))
кожній темі свій час
релігійні питання будуть на часі коли будемо звільнювати від московського патріархату Києво-Печерську Лавру.
хай забираються від нас і сидять за парєбріком - наші пулятися не стануть
тільки хай сцук оплатять банкет у повному обсязі
за кожну сльозу
за кожне знівечене життя
за кожного полоненого, над яким знущалися
за кожного вбитого
за порушену економіку
за все
ми до них не лізли