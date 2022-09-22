На Харківщині ексгумовано тіло місцевого мешканця, якого застрелив росіянин, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Макаровому на Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.







За даними слідства, 5 травня 2022 року в окупованому на той час с. Макарове Золочівської об’єднаної територіальної громади військовослужбовець РФ застрелив місцевого мешканця, який йшов вулицею села. Трагедія сталась на очах брата загиблого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізюмі вже ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військових, — прокуратура

"Попередньо встановлено, що військовий стріляв з автоматичної зброї з прицілом – спочатку по ногах чоловіка, а потім – йому в спину. Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством .