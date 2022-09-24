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У російському Тольятті після оголошення мобілізації підпалили міськадміністрацію. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У ніч проти 22 вересня росіяни намагалися спалити міську адміністрацію Тольятті Самарської області. За попередньою інформацію, в будівлю кинули коктейль Молотова.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 22 вересня невідомі особи вчинили підпал входу в будівлю адміністрації, що розташвана за адресою вул. Білоруська, 33. УВС по м. Тольятті наразі проводить перевірку за цим фактом", - заявили в МВС Росії.

Російські телеграм-канали стверджують, що в будівлю кинули коктейль Молотова.

Також читайте: У 39 російських містах затримали вже понад 1300 людей на мітингах проти мобілізації на війну

Адміністрація Тольятті не вперше страждає від подібних дій. У квітні фасад цієї будівлі закидали червоною фарбою.

У російському Тольятті після оголошення мобілізації підпалили міськадміністрацію 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Оце вже схоже на протест
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22.09.2022 11:33
+15
Все недовго чекати

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22.09.2022 11:40
+10
Видно не дуже хочеться

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22.09.2022 11:47
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Оце вже схоже на протест
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22.09.2022 11:33 Відповісти
ага, как возле Жукова который небрежно посылает немного тысяч быдла на убой, тихонько воздух испортить. не ну а чо - протест же. жуков завтра пошлет больше, туда же. протест силен и набирает обороты.
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22.09.2022 11:44 Відповісти
це не люди, які в 2013-му вийшли мільйонним натовпом, це кацапи. дайте їм час.
Приклад вони щойно отримали. Далі, за їх традиціями і жаги до руйнувань - "challenge accepted"
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22.09.2022 12:09 Відповісти
угу. а потім ніжки Байдена.
чо, не в курсі шо амери бояться розповзання ЯЗ?
в Раді Буш теж шото говорив
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22.09.2022 12:11 Відповісти
от, якраз, за ніжки Байдена потвори і віддадуть свою ядерну зброю.
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22.09.2022 12:15 Відповісти
та ні. вялічіє це коли сидить ватник в валянках в сортирі, але - Насфсебаяцца!111
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22.09.2022 12:27 Відповісти
Лапатним ваєнкаматам тєпєрь точна кірдик...
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22.09.2022 11:35 Відповісти
кинули кілька Молотових і зі страху втікли . Чиновники спишуть 100500 мільйонів на заміну дверей.
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22.09.2022 11:36 Відповісти
Все недовго чекати

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22.09.2022 11:40 Відповісти
Боюсь, що довго... Народ росії не здатний на таке. Хіба що буде переворот на верхівці
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22.09.2022 11:44 Відповісти
теж саме - сміюсь з "ванг" шо - війнанадовго!!11
а завтра трутіна вбили і .... Єрмак порішав.
ненавиджу дураків
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22.09.2022 12:29 Відповісти
Квітень - червона фарба...
Вересень - коктейль Молотова...
Жовтень... або "Муха" або щось серйозніше!
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22.09.2022 11:43 Відповісти
Видно не дуже хочеться

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22.09.2022 11:47 Відповісти
 
 