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У російському Тольятті після оголошення мобілізації підпалили міськадміністрацію. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У ніч проти 22 вересня росіяни намагалися спалити міську адміністрацію Тольятті Самарської області. За попередньою інформацію, в будівлю кинули коктейль Молотова.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"У ніч на 22 вересня невідомі особи вчинили підпал входу в будівлю адміністрації, що розташвана за адресою вул. Білоруська, 33. УВС по м. Тольятті наразі проводить перевірку за цим фактом", - заявили в МВС Росії.
Російські телеграм-канали стверджують, що в будівлю кинули коктейль Молотова.
Адміністрація Тольятті не вперше страждає від подібних дій. У квітні фасад цієї будівлі закидали червоною фарбою.
Топ коментарі
+21 Oleksii Magas
показати весь коментар22.09.2022 11:33
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар22.09.2022 11:40
+10 николай николаенко 598090f8
показати весь коментар22.09.2022 11:47
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Будь ласка, зачекайте...
Приклад вони щойно отримали. Далі, за їх традиціями і жаги до руйнувань - "challenge accepted"
чо, не в курсі шо амери бояться розповзання ЯЗ?
в Раді Буш теж шото говорив
а завтра трутіна вбили і .... Єрмак порішав.
ненавиджу дураків
Вересень - коктейль Молотова...
Жовтень... або "Муха" або щось серйозніше!