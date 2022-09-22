Український прапор, на честь визволення "азовців" з полону, розгорнули в окупованому Маріуполі. ФОТО

Учасник спротиву сфотографувався на фоні зруйнованого моста з розгорнутим національним прапором України.

Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Спротив на честь звільнення Гарнізону Маріуполя розгорнув Український прапор! Маріуполь радіє поверненню своїх Героїв на українську землю. Навіть, в окупації!", - написав Андрющенко під опублікованою фотографією.

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