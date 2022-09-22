Трьох зрадників з Луганщини та Херсонщини судитимуть за співпрацю з окупантами, - СБУ. ФОТО

Слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області скерували до суду нові обвинувальні акти щодо викритих спецслужбою зрадників з Луганської та Херсонської областей.

Про це йдеться на facebook-сторінці управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, судитимуть колишню директорку Центру культури Новопскова Луганської області. Жінка добровільно почала співпрацювати з окупантами, а пізніше її призначили на посаду виконувачки обов’язків "начальника відділу культури адміністрації Новопсковського району ЛНР".

У квітні вона організувала та провела пропагандистський захід під назвою "Єдінство Донбаса" з нагоди отримання гуманітарної допомоги від РФ. На концерті вона виголосила промову на підтримку "руского міра" та пообіцяла, що й надалі сприятиме окупантам.

Крім цього, судитимуть "начальника відділу молоді й спорту" так званої адміністрації міста Антрацит і Антрацитівського району ЛНР. На цій посаді жінка підтримує контакти з бойовиками та посадовцями окупаційних адміністрацій, організовує масові заходи. Вона брала участь у публічній зустрічі з так званими "учасниками захоплення СБУ та руху "руская вєсна", де виступила з промовою на тему глорифікації та героїзації бойовиків. Після початку повномасштабного вторгнення організовує збір допомоги для незаконних збройних формувань "ЛНР".

Судитимуть також колишнього чиновника з Каховки Херсонської області, який співпрацює з окупантами.

Після захоплення окупантами міста чоловік добровільно став "головним спеціалістом відділу економіки" в окупаційній адміністрації. До цього він працював адміністратором у Дозвільному центрі та був головним спеціалістом відділу економіки й розвитку Каховської міськради.

Зрадник також займається публічною діяльністю, популяризує та підтримує російську політику на тимчасово окупованих територіях України. Він брав участь у політизованому масовому заході на підтримку РФ, де крокував під червоними прапорами з "георгієвською" стрічкою".

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"Колаборанти обвинувачуються у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у злочині, передбаченому ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За вчинене на них очікує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої", - йдеться в повідомленні.