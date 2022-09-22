Трьох зрадників з Луганщини та Херсонщини судитимуть за співпрацю з окупантами, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області скерували до суду нові обвинувальні акти щодо викритих спецслужбою зрадників з Луганської та Херсонської областей.
Про це йдеться на facebook-сторінці управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, судитимуть колишню директорку Центру культури Новопскова Луганської області. Жінка добровільно почала співпрацювати з окупантами, а пізніше її призначили на посаду виконувачки обов’язків "начальника відділу культури адміністрації Новопсковського району ЛНР".
У квітні вона організувала та провела пропагандистський захід під назвою "Єдінство Донбаса" з нагоди отримання гуманітарної допомоги від РФ. На концерті вона виголосила промову на підтримку "руского міра" та пообіцяла, що й надалі сприятиме окупантам.
Крім цього, судитимуть "начальника відділу молоді й спорту" так званої адміністрації міста Антрацит і Антрацитівського району ЛНР. На цій посаді жінка підтримує контакти з бойовиками та посадовцями окупаційних адміністрацій, організовує масові заходи. Вона брала участь у публічній зустрічі з так званими "учасниками захоплення СБУ та руху "руская вєсна", де виступила з промовою на тему глорифікації та героїзації бойовиків. Після початку повномасштабного вторгнення організовує збір допомоги для незаконних збройних формувань "ЛНР".
Судитимуть також колишнього чиновника з Каховки Херсонської області, який співпрацює з окупантами.
Після захоплення окупантами міста чоловік добровільно став "головним спеціалістом відділу економіки" в окупаційній адміністрації. До цього він працював адміністратором у Дозвільному центрі та був головним спеціалістом відділу економіки й розвитку Каховської міськради.
Зрадник також займається публічною діяльністю, популяризує та підтримує російську політику на тимчасово окупованих територіях України. Він брав участь у політизованому масовому заході на підтримку РФ, де крокував під червоними прапорами з "георгієвською" стрічкою".
"Колаборанти обвинувачуються у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у злочині, передбаченому ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
За вчинене на них очікує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої", - йдеться в повідомленні.
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І взагалі - коли ще рашкованських військових треба брати в полон для обміну, то навіщо оцей спектакль в стилі "Неля Штепа"? Ясно, що якщо й посадять, то дуже швидко випустять.
Тільки водити гуляти в посадки. Щоб знали!
Також, треба внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, можна проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.