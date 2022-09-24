У Бурятії батька 5 дітей хочуть мобілізувати. Його жінка жаліється та звернулась до голови республіки. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
В Улан-Уде батька п’ятьох дітей хочуть мобілізувати на війну в Україну.
Про це у своєму відеозверненні повідомила дружина "мобілізованого", інформує Цензор.НЕТ.
"Моєму чоловікові 38 років, він не в запасі, він не служив. Працює в нашому доблесному міському НС, йому дзвонять колеги — товариш і запитують: "Ти де? Тобі зараз привезуть повістку. Подзвонить дівчина і все пояснить. І під кінець питає: "У тебе ж п'ятеро дітей?" [Чоловік] посміявся, каже так, п'ятеро дітей. "Ну добре, чекай на повістку", - розповідає жінка.
Як зазначає росіянка, пізніше зателефонувала дівчина, яка покликала її чоловікана "термінову зустріч" до ДК "Світанок" о четвертій ранку. О 14:00 вже було заплановано поїзд до Чити.
Жінка дивується, чому "не дотримуються якихось параметрів і принципів цієї часткової мобілізації" та адресує звернення голові Бурятії, єдиноросу Олексію Циденову.
Будь ласка, зачекайте...
Тут питання а чому ми до сих пір воюємо "До кордону 91-го року".
Китайці наприклад ще СМЗХ пам'ятають чому не до нього апелювати. Тобто Кубань та Сибір відразу наші і валити ворожу авіацію та артилерію можно де завгодно.
Партизани РФ чекають допомоги!!!
Але наш Ермак - то найдоблісніший Ермак!
а щоб раби не дуже злякались то формально дописали «часткова»
не знаю как по бурятски, но се-ля-ви....
Дааа, эти отбросы человечества размножаются в параше быстрее опарышей.
Орків лікувати потрібно, а не вбивати, але є й ті, хто це бачить тільки геноцид. Після окопів такого хлопці не пишуть, тому що розуміють що це в обидві сторони працює.
Друге питання: як тлумачити Дебальцеве, Іловайськ, Оленівку... Адже всюду були найкращі патріоти... Нагадаю: в 2015 котли утворились за рахунок відведення флангів та арти. Тобто - все було сплановано. Після скандалу швиденько панамські офшори всплили... Тобто одну, патріотичну, криють другою - бюрократичною... Щоб популус не "звертав уваги"...
критичне мислення - коли розумієш що війна - це наслідок, а не причина списання боргів Коломойському.
вони не просто меншина
вони є вимираючим народом
а тут ще й ми їх куярим як в тирі
мабудь ***** зачищає територію для китайців
Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию(с) 2014 рік
І так, 300 тис це тільки на словах, реально такого прописано нігде немає і перевірити скільки нагребуть неможливо, будуть грести поки зможуть... Свинособааааки, за вами пришла війна
В стилі Верещук, з натяком пожаліти скотів ...
Глаза узкие-чем не параметр.
К тому же, кабздон за вас, бурятов, рад!
Так что, вперед, и с песней.
І Ладу сім"я отримає ще до зими...
Курица бурятская, забывшая корни своего народа, ты кому челобитную бьешь? Не знаешь кто теперь царь на рабссее? Теперь твоего бурятика однозначно отправят к нам, а уж наши хлопцы знают как поджаривать бурятов до хрустящей корочки.
усє на фарш!
Вони безнадійні ідіоти
Руслики, а где вы были, когда ихтамнеты бомбили Донбасс?