У Бурятії батька 5 дітей хочуть мобілізувати. Його жінка жаліється та звернулась до голови республіки. ВIДЕО

В Улан-Уде батька п’ятьох дітей хочуть мобілізувати на війну в Україну.

Про це у своєму відеозверненні повідомила дружина "мобілізованого", інформує Цензор.НЕТ.

"Моєму чоловікові 38 років, він не в запасі, він не служив. Працює в нашому доблесному міському НС, йому дзвонять колеги — товариш і запитують: "Ти де? Тобі зараз привезуть повістку. Подзвонить дівчина і все пояснить. І під кінець питає: "У тебе ж п'ятеро дітей?" [Чоловік] посміявся, каже так, п'ятеро дітей. "Ну добре, чекай на повістку", - розповідає жінка.

Як зазначає росіянка, пізніше зателефонувала дівчина, яка покликала її чоловікана "термінову зустріч" до ДК "Світанок" о четвертій ранку. О 14:00 вже було заплановано поїзд до Чити.

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Жінка дивується, чому "не дотримуються якихось параметрів і принципів цієї часткової мобілізації" та адресує звернення голові Бурятії, єдиноросу Олексію Циденову.