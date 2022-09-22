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Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Блогер також публічно ображав українських волонтерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слдства, чоловік знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону. У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів.

Відзняті "сюжети" викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах.

"Кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки замовних ефірів і фейкових "новин". А провокативне відео спецслужби рф взяли для "розгону" дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини. Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

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Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 01
Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 02
Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 03
Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 04
Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 05
Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Під цей опис підпадають Єрмак, Арахамія і частково Арестович.
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22.09.2022 13:04
+26
Надо сделать так, чтобы свои стрэмы этот блоХер снимал уже из камеры в обнимку с парашей, так каноничнее будет
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22.09.2022 13:03
+25
Під цей підпадають всі слуги , до прикладу Безмозгла , яка ганяється
за журналістами і волонтерами 😡
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22.09.2022 13:08
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Надо сделать так, чтобы свои стрэмы этот блоХер снимал уже из камеры в обнимку с парашей, так каноничнее будет
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22.09.2022 13:03 Відповісти
И продолжить его фотосессию из карьера и петушиного угла житомирской четверки.
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22.09.2022 13:18 Відповісти
Під цей опис підпадають Єрмак, Арахамія і частково Арестович.
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22.09.2022 13:04 Відповісти
Під цей підпадають всі слуги , до прикладу Безмозгла , яка ганяється
за журналістами і волонтерами 😡
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22.09.2022 13:08 Відповісти
Гоняется она исключительно за блогерами и журналистами мужского пола. Видимо эта деваха с противозачаточной внешностью в стиле "Квазимода" хочет получить удовлетворение.
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22.09.2022 13:21 Відповісти
Маєш рацію 😅схоже на те 😯
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22.09.2022 14:00 Відповісти
Ну, Зеля в нас також частково столичний блогер і також ватник
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22.09.2022 13:11 Відповісти
І порошенко
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22.09.2022 15:09 Відповісти
а яка його інтернет-платформа називається?
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22.09.2022 13:05 Відповісти
ДТП Киев юа. Це ж та п@дла Влад Антонов
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22.09.2022 18:44 Відповісти
таких ловить не переловить, столько работы на внутреннем фронте
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22.09.2022 13:05 Відповісти
Бидляка потрібно взяти під варту щоби не втік 😠
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22.09.2022 13:06 Відповісти
гитлера на нього немае
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22.09.2022 13:06 Відповісти
ну да, на каждого дурака надо того кого вы Упомнил!!!
а может просто на зону и кофе раз в два дня, а интернет по четвергам?
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22.09.2022 13:08 Відповісти
я сам так же не удавшийся художник..попусту расстраченный талант..я б армиями поруководил бы...))
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22.09.2022 14:27 Відповісти
может оценят?
приводил седня тут пример как мужики "умертвили" художника, да вы знаешь этот "опус" походу. и потом столько бабла заимели.
А за Гитлера - так я читал как он воевал.... ну это реально почти никто так не смог бы. и если "сравнить" с его оппонентами, то слишком жидко плавает рузвельт и танцует с бутылкой черчилль, а сралин просто в сортире да и только
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22.09.2022 14:41 Відповісти
ты о чем он ефрейтер капрал ты его сравниваешь с кадровыми офицерами и дворянами??черчиль окончил военное училище))он граф мальборо
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22.09.2022 16:17 Відповісти
так и Калигула оканчивал что то там и был императором, а не графином каким то Мальборо или Бонд и что с этого?)
кадпровым дегенералом и Жуков был - в основном запруживал жд вагонами с получившими стресс нем. пулеметчиками, которых везли освежиться в Альпы и забыть сколько дидов они накосили(христиане типо, грех, даже дидов-атеистов мочить СТОЛЬКО)))
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29.09.2022 09:25 Відповісти
куда там Гари поцеру - человек превратился с простого идиота - прямо к подшконарному дворнику. и даже палки не потребовалось.... сначала
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22.09.2022 13:06 Відповісти
Судячи з усього, писав у телеграмі. Каналу вже немає. Хто він такий?
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22.09.2022 13:06 Відповісти
Хіба не бачите? Влада все зробить щоб ми цього не дізналися і не задавали зайвих питань коли зустрінемо цю падлу на свободі.
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22.09.2022 14:48 Відповісти
Влад Антонов
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22.09.2022 18:46 Відповісти
Как такое вообще возможно, чтобы после всего случившегося, это жирное чмо могло спокойно существовать в Киеве?
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22.09.2022 13:07 Відповісти
блогер-хуегер..пусть теперь снимет как в петушарне живется
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22.09.2022 13:08 Відповісти
готовий поспорити, що ця худоба досі дивиться квартал й із задоволенням рже із "шутачєк" про дебілів-западенців, Україну-порно-шльондру та інше, що виробив цей творчий "ансамбль".
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22.09.2022 13:09 Відповісти
позбавити громадянства та відправити в расею..... нехай там покалякає про військових ... може у призов попаде.....
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22.09.2022 13:10 Відповісти
бородате мудило в підарських штанцях. Посадити його в СІЗО в відповідну камеру щоб його навчили батьківщину любити
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22.09.2022 13:17 Відповісти
А чому харю ховаєте? Країна повинна знати таких блохерів... Щоб призукстрічі можна було повчити патріотизму.
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22.09.2022 13:21 Відповісти
Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку сил обороны

Що це за *****??? У Києві нікому його **********?
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22.09.2022 13:21 Відповісти
Суті наїзда не зрозумів. А що, є адреса, контактні дані, чи хочаб телефон цього підара? Оно навіть ********* зафарбували. Чи по-вашому, у Києві людям більше нема чим зайняться, як шерстить інтернет у пошуках стрімів всяких довбойобів?
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22.09.2022 13:28 Відповісти
Напевне, відомий буі до зафарбування. Бо ясно ж, були якісь тьорки з волонтерами.
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22.09.2022 13:30 Відповісти
Або є інша версія - сбу робить вигляд що шось робить.
Волонтери не ті люди, які б просто промовчали і не винесли на суспільний розголос таку гніду.
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22.09.2022 13:34 Відповісти
влад антов, засновник dtp.kiev.ua.
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22.09.2022 15:02 Відповісти
Всех этих любителей рашки нужно сажать в тот-же лагерь, где пленные кацапы сидят. И обменивать их вместе. Просто говорить, что был захвачен в боях.
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22.09.2022 13:27 Відповісти
Якщо хтось знає хто це чмо, нехай кине посилання на його блоХерню!
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22.09.2022 13:27 Відповісти
Это что влада антова накрыли? А кто будет животных спасть? Видать какае то гамно - крутое или у власти - на него обиделось ....
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22.09.2022 13:33 Відповісти
видно його,а животних-кацапорилів тепер ти можеш веселити !
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22.09.2022 13:44 Відповісти
Гнилое рыло, закрой свой разбитый телевизор ,ушлепок!
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22.09.2022 14:06 Відповісти
я ж не питав,як тебе звати чого представляєшся гнилим рилом ?
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22.09.2022 14:19 Відповісти
Верховній Раді України слід невідкладно прийняти закон, який би передбачав процедуру позбавлення громадянства України за співпрацю з ворогом колаборантів і державних зрадників.
Також, треба внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, можна проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.
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22.09.2022 13:34 Відповісти
Я так розумію, це кабанисько призивного віку. Тоді не розумію, чому він до сих пір вигулюється у спортивному костюмі, а не у броніку під обстрілами таких милих його серцю орків. У окопі він швидко порозумніє.
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22.09.2022 13:34 Відповісти
Чекаємо стрім з вибаченнями і каяттям, мовляв, нівінаватая я, прастітє, роднєнькіє, бєс папутал...
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22.09.2022 13:35 Відповісти
Бридке, жирне створіння, на тоненьких ножках, в розтягнутих треніках з пузирями на колінах та півним пузом. Типовий шанувальник мокшанії
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22.09.2022 13:36 Відповісти
"Йому повідомлено про підозру" - да ну. Как минимум он нарушил закон о защите персональных данных (номера машин, лица физических лиц). Ну это если более серьезных статей не предъявят.
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22.09.2022 13:38 Відповісти
... небайдужий громадянин "кидає" інформацію на ватного блогера Стерненку, Стерненко розповідає про це українцям і аж тоді поліція та прокуратура нарешті бачить колаборанта.
А до цього - "какая разніца".
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22.09.2022 13:51 Відповісти
ну полиция и прокуратура не всевидящее око саурона. Журналисты и блогеры типа Стерненко для того и существуют, чтобы помогать полиции выявлять предателей, не вижу в этом проблемы, главное чтобы приносило результат.
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22.09.2022 15:19 Відповісти
Отп...ть паскуду так,чтобы до конца жизни ссался и срался под себя и мычал а не говорил.
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22.09.2022 13:57 Відповісти
Сколько еще такой ваты в Украине? Это эта вата притащила войну в Украину, а теперь еще злорадно снимают видосики. В Украине должны быть проукраинские граждане, как в любой нормальной европейской стране. Нужен Закон о лишении гражданства всех любителей русского мира.
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22.09.2022 14:42 Відповісти
Дякую людині, яка відписалася у коментах тут. Цього покидька звати Влад Антов. Він засновник ресурсу dtp.kiev.ua. До речі, уніан про це все написав і чітко вказав його ім'я та прізвище:

https://www.unian.ua/society/vlad-antonov-sbu-zatrimala-vidomogo-blogera-za-strimi-z-diskreditaciyeyu-zsu-novini-kiyeva-11987676.html

Навіщо їх тут приховувати???
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22.09.2022 15:00 Відповісти
Таких відразу потрібно позбавляти громадянства і депортувати на підарашу...
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22.09.2022 15:13 Відповісти
Он наверное дома сейчас и продолжает свою работу? Потом получит год условно и будет делать тоже самое.,... эх, не будет толку😠😠
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22.09.2022 15:35 Відповісти
 
 