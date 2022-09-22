Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Блогер також публічно ображав українських волонтерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слдства, чоловік знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону. У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів.
Відзняті "сюжети" викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах.
"Кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки замовних ефірів і фейкових "новин". А провокативне відео спецслужби рф взяли для "розгону" дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини. Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Йому повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
за журналістами і волонтерами 😡
а может просто на зону и кофе раз в два дня, а интернет по четвергам?
приводил седня тут пример как мужики "умертвили" художника, да вы знаешь этот "опус" походу. и потом столько бабла заимели.
А за Гитлера - так я читал как он воевал.... ну это реально почти никто так не смог бы. и если "сравнить" с его оппонентами, то слишком жидко плавает рузвельт и танцует с бутылкой черчилль, а сралин просто в сортире да и только
кадпровым дегенералом и Жуков был - в основном запруживал жд вагонами с получившими стресс нем. пулеметчиками, которых везли освежиться в Альпы и забыть сколько дидов они накосили(христиане типо, грех, даже дидов-атеистов мочить СТОЛЬКО)))
Що це за *****??? У Києві нікому його **********?
Волонтери не ті люди, які б просто промовчали і не винесли на суспільний розголос таку гніду.
Також, треба внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, можна проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.
А до цього - "какая разніца".
https://www.unian.ua/society/vlad-antonov-sbu-zatrimala-vidomogo-blogera-za-strimi-z-diskreditaciyeyu-zsu-novini-kiyeva-11987676.html
Навіщо їх тут приховувати???