В окупованому Криму заявили про збиття трьох нібито українських безпілотників. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Безпілотники збили у трьох районах окупованого півострова.
Про це повідомив маріонетка Кремля Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ
Він стверджує, що російські військові збили тринібито українські безпілотники над окупованим півостровом.
"Сьогодні у трьох районах Криму було збито силами ППО безпілотники ЗСУ. Ситуація перебуває під повним контролем", – написав Аксьонов.
Проте виникає питання, якщо безпілотники українські, тоді чому на них червоні зірки?
Топ коментарі
+21 Владимир Кошарюк
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+20 Топ Ган
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+10 MMM YYY f12c8760
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28 вересня - день працівників атомної промисловості
1 жовтня - день сухопутних військ рф
4 жовтня - День космічних військ
5 жовтня - день вчителя
Чи вони вже геть подуріли?
https://en.wikipedia.org/wiki/Harbin_BZK-005
схожі, але не ідентичні.
Ну-ну...
ВВП Німеччини - 6 триліонів USD.
ВВП раші - 1,5 триліона USD.
раша взагалі вміє аналізувати,чи бере нахрапом на авось?
Перестати купувати її енергоносіїї і їй буде гаплик.
Вірим ЗСУ!Разом до Перемоги!
(с)
Тому що руки криві. Якщо вже робити провокацію, то якісно у всіх сенсах. І у фоторедакторі фоточки виправити, перж ніж викладати у мережі. Ось так, наприклад: