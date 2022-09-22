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безпілотник (2094) Крим (12756) Аксьонов (192)

В окупованому Криму заявили про збиття трьох нібито українських безпілотників. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Безпілотники збили у трьох районах окупованого півострова.

Про це повідомив маріонетка Кремля Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ 

Він стверджує, що російські військові збили тринібито українські безпілотники над окупованим півостровом.

"Сьогодні у трьох районах Криму було збито силами ППО безпілотники ЗСУ. Ситуація перебуває під повним контролем", – написав Аксьонов.

Проте виникає питання, якщо безпілотники українські, тоді чому на них червоні зірки?

В окупованому Криму заявили про збиття трьох нібито українських безпілотників 01

В окупованому Криму заявили про збиття трьох нібито українських безпілотників 02
В окупованому Криму заявили про збиття трьох нібито українських безпілотників 03

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
Щось видавало ці "українські" безпілотники.) Є підозра що зірки на крилах.)
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22.09.2022 13:30
+20
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22.09.2022 13:45
+10
Точно Украинские со звездами. Еще б курицу мутанта нарисовали.
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22.09.2022 13:32
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та ж ні-33 і два дирижопля
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22.09.2022 13:28 Відповісти
точно..а ті дирижбомблі нам німці поставили - відрили на підвалах Третього Рейху
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22.09.2022 13:30 Відповісти
маскуються
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22.09.2022 13:29 Відповісти
Щось видавало ці "українські" безпілотники.) Є підозра що зірки на крилах.)
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22.09.2022 13:30 Відповісти
Це підготовка до їкоїсь ФСБшної провокації. Думаю ,будуть в Криму по цивільним бить і казать ,що це байрактари. Я завжди читав кацапів,бо в них в спецопераціях завжди 2 кроки.
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22.09.2022 13:30 Відповісти
ну то так..гексоген позакладают у житлові будинки..можуть ще пару навчальних закладів у заручники взяти..на 7 листопада
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22.09.2022 13:32 Відповісти
буде раніше,вони спішать
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22.09.2022 13:33 Відповісти
тоді алярмаа..
28 вересня - день працівників атомної промисловості
1 жовтня - день сухопутних військ рф
4 жовтня - День космічних військ
5 жовтня - день вчителя
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22.09.2022 13:48 Відповісти
їм треба до референдуму , сьогодні чи завтра вдарять
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22.09.2022 13:50 Відповісти
перед рефередумом - хз..а ось під час - ймовірно..але скоріше по виборчіх дільницях
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22.09.2022 13:55 Відповісти
Їм більше нема чим зайнятися?
Чи вони вже геть подуріли?
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22.09.2022 13:31 Відповісти
Точно Украинские со звездами. Еще б курицу мутанта нарисовали.
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22.09.2022 13:32 Відповісти
Штирлиц шел по Берлину и ловил на себе какие то недобрые взгляды немцев. Они что то подозревают, думал Штирлиц. Его выдавала то ли советская форма с звездой на ушанке то ли волочившийся за ним парашют
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22.09.2022 13:35 Відповісти
Егот выдавали то ли походка, то ли взгляд, то ли буденовка и парашют за спиной.
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22.09.2022 13:38 Відповісти
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22.09.2022 13:45 Відповісти
У Мюллера над головой должен быть портрет тов. Сталина.
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22.09.2022 13:58 Відповісти
...це якби вони розмовляли в кабінеті Штірліца - тоді да
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22.09.2022 13:59 Відповісти
ідіоти...
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22.09.2022 13:37 Відповісти
Украинский байрактар в форме персидского хамашеха с красными звёздами на закрылках летел на рассейским крымом. Никогда ещё разведчик не был так близок к провалу.
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22.09.2022 13:37 Відповісти
Китайский безпилотник высота 5-7 км время работы около 40 часов. BZK-005 Harbin
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22.09.2022 13:39 Відповісти
Сказал же дедушка Си, что Крым наш
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22.09.2022 13:54 Відповісти
не факт.
https://en.wikipedia.org/wiki/Harbin_BZK-005
схожі, але не ідентичні.
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22.09.2022 13:55 Відповісти
Со звёздами на крыльях 🤦
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22.09.2022 13:41 Відповісти
Не підказуйте кацапам чому замість тризуба є "зьвйоздочка"
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22.09.2022 13:43 Відповісти
Как говорил владимир ильич: "Конспиуация, батенька!"
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22.09.2022 13:45 Відповісти
И один украинский бомбардировщик В-52!
Ну-ну...
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22.09.2022 13:45 Відповісти
Кацапоиды искренне не понимают как ето мы различаем их технику и людей от нашей. Пару дней назад кацапоиды делали сюжеты как якобы на паромных переправах, которые бомбят укры, переправляются простые жители Херсона. Их даже ничуть не волновало что пропагандоны показывали стоящие на пароме грузовики Зил *бычок* последней модели и тонированные автобусы *пазик*
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22.09.2022 13:48 Відповісти
Чево это за чудо инженерной мысли )
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22.09.2022 13:55 Відповісти
Kızılelma будет комплектоваться силовой установкой украинского производства AI-25. Дрон сможет брать на борт до 1 500 кг полезного груза. Взлетная масса беспилотника составляет 6 т. Он способен перемещаться в воздухе на скорости до 800 км/ч.
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22.09.2022 14:04 Відповісти
Новый Bayraktar сможет «дать фору» истребителям пятого поколения
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22.09.2022 14:05 Відповісти
Технический директор турецкой компании С. Байрактар утверждает, что новый БПЛА сможет конкурировать с истребителями пятого поколения. Более того, при выполнении отдельных боевых задач он будет их превосходить. Топ-менеджер отметил, что по своим скоростным характеристикам Kızılelma будет превосходить все представленные на рынке беспилотники.
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22.09.2022 14:08 Відповісти
безпілотники ЗСУ
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22.09.2022 14:19 Відповісти
ВВП США - 22,9 триліона USD.
ВВП Німеччини - 6 триліонів USD.
ВВП раші - 1,5 триліона USD.
раша взагалі вміє аналізувати,чи бере нахрапом на авось?
Перестати купувати її енергоносіїї і їй буде гаплик.

Вірим ЗСУ!Разом до Перемоги!
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22.09.2022 14:37 Відповісти
https://youtu.be/RZaTBGuJLCc
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22.09.2022 14:43 Відповісти
Проект ударного БПЛА. Подробиці від розробників (Зброя та безпека-2021)
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22.09.2022 14:45 Відповісти
Пересмотрел достаточно много материалов, но именно такой беспилотник ни среди украинских, ни среди роССийских, ни среди иранских моделей не обнаружил, да впрочем и поиск Гугл по схожести ничего не дал, единственно могу отметить, что у некоторых иранских моделей логика построения хвостового оперения схожа (нижнее положение рамы относительно хвостовых боковых плавников). В общем явно не серийные аппараты и могут быть какого угодно происхождения!!!
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22.09.2022 14:47 Відповісти
А це часом не той самий безпілотник, який завдав удар по щтабу чф рф? Називається він SkyEye 5000 mm Pro UAV
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22.09.2022 15:42 Відповісти
Штирлиц ходил по рейхсканцелярии с расстегнутой ширинкой, и из нее выглядывали красные трусы. И никто даже не догадывался, что Штирлиц так отмечает Первое Мая.
(с)
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22.09.2022 15:00 Відповісти
Проте виникає питання, якщо безпілотники українські, тоді чому на них червоні зірки?


Тому що руки криві. Якщо вже робити провокацію, то якісно у всіх сенсах. І у фоторедакторі фоточки виправити, перж ніж викладати у мережі. Ось так, наприклад:

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22.09.2022 15:32 Відповісти
Навіщо підказуєте лаптеноїдам?
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22.09.2022 16:10 Відповісти
Цим вже ніхто не скористається )) Новина рощлетілася по всьому Інтернету ))
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22.09.2022 16:18 Відповісти
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22.09.2022 16:03 Відповісти
беспілотники з двухголовими бройлерами на крилах і з краснимі звьоздамі.... це нова маркіровка українських безпілоьників?
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22.09.2022 16:29 Відповісти
 
 