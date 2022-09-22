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Наслідки удару рашистів по Запоріжжю: пошкоджено готель, телевежу, електропідстанцію. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

  Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Наслідки удару рашистів по Запоріжжю: пошкоджено готель, телевежу, електропідстанцію 01

"За даними слідства, 22 вересня 2022 року близько 7:20 російські військові, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл Запоріжжя. Ракети поцілили в готельно-ресторанний комплекс, розташований у центральному парку міста, телевежу та електропідстанцію. Загинув чоловік, ще 5 місцевих мешканців отримали осколкові поранення. Пошкоджено більше 20 багатоповерхівок та їхня прибудинкова територія, приміщення цивільної та критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.


Наслідки удару рашистів по Запоріжжю: пошкоджено готель, телевежу, електропідстанцію 02
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю: пошкоджено готель, телевежу, електропідстанцію 03
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю: пошкоджено готель, телевежу, електропідстанцію 04
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю: пошкоджено готель, телевежу, електропідстанцію 05
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю: пошкоджено готель, телевежу, електропідстанцію 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали удару по Запоріжжю, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, є загиблий та поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Зазначається, що будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні. Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
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Запоріжжя ждет судьба Харькова если не освободить область
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22.09.2022 14:55 Відповісти
Б'ють з під Василівки С-300. Вибухає ще до тривиги🤬
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22.09.2022 15:09 Відповісти
Ну що все таки- докликалися "путіна і його асфабадітелей "
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22.09.2022 15:41 Відповісти
ти кликав, дурень?
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22.09.2022 15:56 Відповісти
Не обовязково кликати *****. Достатньо було проголосувати за Зебіла.
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22.09.2022 18:59 Відповісти
От скотиняки !
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22.09.2022 16:23 Відповісти
 
 