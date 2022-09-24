Нові протести проти мобілізації планують провести у Росії. ФОТО

Протести заплановані на 24 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter руху "Весна".

"Могилізація активно йде по всій країні. Вже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і маємо виступити проти", - йдеться в повідомленні.

Міста, в яких планується проведення протестів, пообіцяли оголосити вже у п'ятницю, 23 вересня, а конкретні місця збирання людей – 24 вересня.

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