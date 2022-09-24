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Нові протести проти мобілізації планують провести у Росії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Протести заплановані на 24 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter руху "Весна". 

"Могилізація активно йде по всій країні. Вже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і маємо виступити проти", - йдеться в повідомленні. 

Міста, в яких планується проведення протестів, пообіцяли оголосити вже у п'ятницю, 23 вересня, а конкретні місця збирання людей – 24 вересня.

Нові протести проти мобілізації планують провести у Росії 01

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+20
А проти війни?
Чи то таке, дрібниці?
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22.09.2022 16:44
+17
они такими вопросами не заморачиваются, сказали идти воевать, они и пошли..., а с кем, за что, куда, какая разница..., стадо...
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22.09.2022 16:50
+13
А кто на расею напал, что у них мобилизация?

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22.09.2022 16:48
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А проти війни?
Чи то таке, дрібниці?
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22.09.2022 16:44 Відповісти
та то поф..від тєліка ж відлучать, компів..
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22.09.2022 16:46 Відповісти
"протест" на рашке - это что-то с чем-то! стоит толпа "мужиков", к ним подбегает мусор, хватает одного и тянет в бобик, остальные стоят с унылыми рожами, никто даже не предпринимает попыток помочь своему! чего собирались-то, придурки?
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22.09.2022 16:53 Відповісти
ні..вони відосики знімають і на ютуб..
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22.09.2022 16:59 Відповісти
чув що раніше це проканувало для посольства США! типу: "я - ж оппозіціонер, постраждав від свавільства влади! дайте візу до вільної країни" і кажуть, що наче за такою схемою багато кацапні виїхало до штатів
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22.09.2022 17:01 Відповісти
угу..тепер поразунішали штати
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22.09.2022 17:04 Відповісти
До чи після того як туди віїхав вагон і маленька тєлєжка непотребу, який тепер вибирає трампів і вбиває білих копів, бо життя чорних важливе (а на білих срать)?
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22.09.2022 17:16 Відповісти
після ж..нафіга працювати?? в штатах ті біженці на дотаціях - наф працювати??

вже розповідала, повторюсь - в Європі теж саме..Словаччину коли приймали до ЄС одним з пунктів було взяти на утримання ромів..ото їдемо - по одну сторону дороги шось типу занедбане закопчено, але вісять шмотки, коври - сушаться..зима..з вікон дим - питаємо - шо це?? а то цигане житло отримали..для них цілі поселення будували..потім в гіпермаркеті Теско зіткнулись - купа народу з візками несеться і зметають все, нібито чорна п'ятниця - як та сарана..то роми талони прожиткові отоварювали..

нам, доречі, коли той пункт продемонструють?
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22.09.2022 17:38 Відповісти
ой..ще забула - дим з вікон - то вони костри в багатоквартирках палили, їдло готували..це при тому, що був газ..
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22.09.2022 17:53 Відповісти
кацапи ви ж нормально підготуйтесь до протестів-коктейлі молотова,арматура,обрізки труб ланцюги...на голову (чи що там у вас на шиї) будівельні каски чи мотоциклетні шоломи...І гайда ******* собацюр.Вам вже нічого втрачати. Бо ще два-три таких "мітинги" як першого разу-і плам мобілізації буде перевиконаний.
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22.09.2022 18:27 Відповісти
та вони думають, що вийдуть як на 9 травня - і норм..
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22.09.2022 18:32 Відповісти
Хто б сумнівався - це єдиний метод впіймати призовника. Та ще й навальніста
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22.09.2022 16:45 Відповісти
Флаг в жопу...
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22.09.2022 16:45 Відповісти
Так і хочеться сказати: не можеш ср@ть, не мучай... Це все про протести кацапів.
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22.09.2022 16:55 Відповісти
Сообщается, что в Бабаюртовском районе, который находится в Дагестане, протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу.https://twitter.com/i/status/1572940504639180806
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22.09.2022 16:46 Відповісти
Потери начинаются сразу после военкомата на территории ********.

Подождите, это вы еще каски 45го года не получили)
https://t.me/prankota_ch/17188
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22.09.2022 16:47 Відповісти
если откачают - то в тюрму, на 10 лет без права переписки,...... за уклонение от мобилизации ))
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22.09.2022 16:56 Відповісти
так из тюрьмы в вагнер и на фронт
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22.09.2022 17:32 Відповісти
а фірмові сапоги від Зайцева? кірзові..
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22.09.2022 17:40 Відповісти
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22.09.2022 16:48 Відповісти
Дай бог, пуля или HIMARS найдут "героя"
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22.09.2022 16:50 Відповісти
Поспіщати не потрібно. Хто зна скількох він встигне з'їсти
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22.09.2022 16:51 Відповісти
мобілізованих
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22.09.2022 17:41 Відповісти
в плен не брать
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22.09.2022 16:50 Відповісти
...если его подразделение окажется в длительном окружении - свои же замочат, чтобы однажды не проснуться у него в желудке по частям
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22.09.2022 16:52 Відповісти
Чому ж не брати? Просто ще парочку з ним - і проблему з харчуванням вирішено.
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22.09.2022 16:57 Відповісти
Наоборот. Этого и других урок в плен брать, сразу выпускать на территорию страны-помойки.
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22.09.2022 17:11 Відповісти
Решили сэкономить на содержании. Химарсам же без разницы.
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22.09.2022 16:52 Відповісти
Може і їм поласують наші песики.
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22.09.2022 16:57 Відповісти
Тепер на нього будуть полювати українці.
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22.09.2022 17:48 Відповісти
А кто на расею напал, что у них мобилизация?

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22.09.2022 16:48 Відповісти
они такими вопросами не заморачиваются, сказали идти воевать, они и пошли..., а с кем, за что, куда, какая разница..., стадо...
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22.09.2022 16:50 Відповісти
+100500.
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22.09.2022 16:53 Відповісти
учора на всю рашку вийшли кілька тисяч, сьогодні, мабуть, кілька сотень..., бурятам, наприклад, все подобається, вони пруть на війну як дурні..., їх ніщо не зупинить, вони Глєбича не читають...
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22.09.2022 16:49 Відповісти
Это ублюдки, начиная от пуйла, тех кто разрушает украиснкие города,убивают украинцев и до так называемых "хорошых русских" --- которые против войны,за мир во всем мире,этого всего не поддерживают и так далее, вся их нация это бесполезные кретины
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22.09.2022 16:49 Відповісти
Раби, вони і є раби. Нічого вони не зроблять. За шкірку візьмуть і вперед.
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22.09.2022 16:49 Відповісти
По оценкам местных жителей на митинг чеченских матерей против войны в Украине и мобилизации пришло от 100 до 150 женщин. Все они были задержаны кадыровцами Ожидается что завтра на пятничной молитве в Джохаре (Грозном) против войны в Украини и мобилизации выступят также мужчины
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22.09.2022 16:51 Відповісти
Може баби трохи повиходять
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22.09.2022 16:51 Відповісти
а до 24-го есть время юбку найти
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22.09.2022 16:52 Відповісти
Протести за розкладом. Які ж ви смішні, кінчені раби
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22.09.2022 16:52 Відповісти
- Изя, а что такое частичная мобилизация? - Это значит, Сёма, что мобилизуют всех, кто не сможет откупиться или не успеет сбежать.
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22.09.2022 16:52 Відповісти
Дебіли, вони так і не зрозуміли, що треба робити... Ходять отарою, та бекають, як вівці.
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22.09.2022 16:55 Відповісти
а я вважаю це прекрасна акція, адже там відразу видають повістки на війну, вантажать в автозак і везуть в військкомат. Все як росіяни і хотіли.
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22.09.2022 16:55 Відповісти
Где-то у военкомата в России.https://twitter.com/i/status/1572891654024994817
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22.09.2022 16:57 Відповісти
Второй день жуткая паника на россии(особенно на русских пабликах)....

Это хорошо, что есть понимание, что это опасно,❗❗❗что никто в Украине не станет с ними возиться и панькаться, и будут тупо уничтожать....

А не как в 14 году на Донбасс, и в феврале 2022...Когда толпами валили в Украину, как на сафари.....пострелять и поохотится на "хахлов"....
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22.09.2022 16:57 Відповісти
Они видимо бастуют не от того что не хотят воевать а больше денег хотят -естественно что им обещают а затем не выплачивают
Как только кремль заплатит деньги все приедут воевать. Потому что в России очень тяжело найти работу с хорошей зарплатой . А на войне ыи предложили 200-250 тыс . Видимо хотят больше.
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22.09.2022 16:58 Відповісти
Olena Kukharevska

20 September, 22:07
Но совершенно неожиданно ответ на этот вопрос - «почему я, ни в чем не виноватый, должен нести ответственность?!» - я обнаружил в книге, которая не имеет вообще никакого отношения ни к войне, ни к Украине, ни к России. Это книга-мотиватор Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофизигма». Книга очень американская, то есть очень пионерская в своем задоре объяснить, как надо жить. Но от других американских книг-мотиваторов отличающаяся в лучшую сторону благодаря тонкости наблюдений и точности обобщений.

И вот что пишет Мэнсон о соотношении вины и ответственности:

«Бывают проблемы, в которых мы не виноваты, но несем за них ответственность. Допустим, однажды утром вы проснулись и обнаружили новорожденного младенца у порога своей квартиры. Вашей вины в этом нет: младенца подбросили не вы. А вот ответственность имеется. Надо срочно решать, что делать. И что бы вы ни выбрали - оставить младенца себе, избавиться от него, оставить на пороге или скормить питбулю, - ваш выбор принесет проблемы, и ответственны за эти проблемы будете именно вы. Мы сплошь и рядом ответственны за ситуации, которые не были нашей виной. Такова жизнь. Вот как можно разграничить эти понятия. Вина имеет отношение к прошлому, а ответственность к настоящему. Вина вытекает из уже сделанного выбора, а ответственность - из выбора, который вы делаете сейчас, каждый день и каждую минуту».

Так что каждый раз, когда вас будет охватывать искушение публично прокричать: «Почему я должен нести какую-то ответственность за войну, если я ни в чем не виноват?! Пусть другие несут!!!» - вспомните картинку, нарисованную Мэнсоном.

24 февраля 2022 года все мы поутру открыли дверь и обнаружили лежащего на пороге младенца.

И это был убитый украинский младенец. Убивший его военный действовал по поручению государства, то есть «просто выполнял приказ», который мы знаем, кто ему отдал.

Вашей вины в смерти ребенка нет, но убитый ребенок - вот он.

Скорее всего, вы не скормите трупик ребенка питбулю, но ответственность за свое поведение вы с этой секунды будете нести. Даже и в том случае, если вы просто отшатнулись и шагнули назад в квартиру, захлопнув дверь внутренней эмиграции. Или, мужественно перешагнув через труп, побежали по обычным делам, сказав себе, что ничего не в силах изменить, а полиция все равно ничего расследовать не будет.

Труп украинского ребенка - на каждом русском пороге.

Вина за труп - на Путине и его команде.

Но ответственность за все дальнейшее - на всех русских.

Из ЖЖ Дм. Губина. ЕЩЕ РАЗ ПРО (КОЛЛЕКТИВНУЮ) ВИНУ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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22.09.2022 17:00 Відповісти
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22.09.2022 17:01 Відповісти
Повторюсь,но в тему...
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22.09.2022 17:02 Відповісти
Сергеи Лоико

МОГИЛИZАЦИЯ

Путин, как и ожидалось, принял самое саморазрушительное решение.

Теперь его режим продержится, максимум, до нового года.

Он поднял ставки до мобилизации и ядерной войны.

Даже если за следующий месяц ему удастся набрать в армию еще 300,000 человек, их просто не во что обмундировать, нечем толком экипировать и вооружить и самое главное - их некому обучать.

НАТО не отступит. Поддержка Запада в ближайшие недели вырастет в разы.

С одной стороны гробы в Россию поплывут рекой, с другой стороны дезертирство с поля боя рекой потечет в другую сторону.

Поддерживать войну и даже воевать готовы в основном люди старше 50-ти лет и то на словах.

Но воевать из под палки придется тем, кто воевать не хочет.

С такой мотивацией можно только подавиться семечкой от херсонского арбуза, но не защищать украденный Херсон.

NB: Да и автопром не выдержит. Это ж сколько Калин придется выпустить?
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22.09.2022 17:03 Відповісти
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22.09.2022 17:16 Відповісти
Закономірний фінал

(причому еквіпмент і озброєння ваньок будуть саме такими - жодних поправок на 21 сторіччя уявляти не треба)
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22.09.2022 17:57 Відповісти
P.S.: сподобалися свіжі коменти - основна концепція: "putin's mobilization in a nutshell"
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22.09.2022 18:23 Відповісти
Период из жизни истинного патриота россии:

1)24.02 - вован красавчик, всех переиграл ;
2) 24.03 - скоро Киев будет наш;
3) 24.04 - так их ребята, мочи хохлов;
4) 24.05 - какая Буча...понаснимают же фашисты...
5) 24.06 - а почему мы не бьём по правительственному кварталу;
6) 24.07 - этот Змеиный, нахер никому не всрался...Зато пацаны живы
5) 24.08 - на этих ох.евших бандеровцев нужно сбросить ядерную бомбу;
6) 24.09 - "Нет могилизации", "Па-зор", "А- тпу-скай"...
7) 24.10 - R.I.P
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22.09.2022 17:20 Відповісти
Мені одному здається, що ці "акції прАААтєста" організовують співробітники орківських воєнкоматів? Щоб нікуди не ходити і нікого не шукати, а просто видати повістки тим, хто вийшов постоять як баран на площу. План виконали, терпіл набрали, ето пабєда ящітаю.
На хіба йти на акцію непокори, якщо в результаті тупо стоїш і як кончена вівця дивишся як мусара витягають з натовпу людей і пакують їх в автозаки?
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22.09.2022 17:22 Відповісти
за одним рипом і електорат підчистять.
Організовує льоша-пірожок. Отже, нам такий виборець не потрібен
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22.09.2022 17:47 Відповісти
Дозвіл на протест вже отримали?
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22.09.2022 17:27 Відповісти
Сруцьнявые рабы *протестовать* могут только стоя на коленях.
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22.09.2022 18:06 Відповісти
Россияне - слабаки, их товарища схватил ОМОН, а они только верещат и на телефоны снимают видосики, стадо послушных тупых баранов. И такими демонстрациями они хотят остановить диктатора? Чем такие демонстрации - лучше косить и прятаться от военкома всеми методами, а у кого не получилось - мобилизоваться, получить в руки оружие, добраться до фронта и сдаться ВСУ, при массовой сдаче в плен путлеру придётся сворачивать мобилизацию и останется лишь ядерный шантаж, тут уже всё будет зависеть от НАТО, готовы ли они применить военную силу против зарвавшейся ядерной страны, применившей ядерное оружие или взорвавшей АЭС в стране, у которой нет ядерного оружия.
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22.09.2022 18:23 Відповісти
Та не торопитесь вы так, амёбы винтокрылые, выходите протестовать на Победобесие 9 мая, чтобы два раза тупо тапки не стирать! Тысяч 50 минимум тапков сэкономите!
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22.09.2022 18:51 Відповісти
та то фсб хоче нагнати контрольні цифри, бощось мало вовлекли,одну агентуру прийшлось затримувати
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22.09.2022 18:57 Відповісти
 
 