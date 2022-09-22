Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура. ФОТО

Після деокупації м. Куп’янська на Харківщині російські війська скидали авіабомби на житлові масиви міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"22 вересня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими під час огляду міста виявили парашутовані бетонобійні авіабомби ФАБ-500.

Вага бойового заряду однієї бомби сягає пів тонни, довжина — понад два метри. Серед усіх місць, де впали ФАБ-500, — житлові масиви. Окупанти скидали бомби просто на будинки", - йдеться у повідомленні.

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