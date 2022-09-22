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Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Після деокупації м. Куп’янська на Харківщині російські війська скидали авіабомби на житлові масиви міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура 01

"22 вересня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими під час огляду міста виявили парашутовані бетонобійні авіабомби ФАБ-500.

Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура 02

Вага бойового заряду однієї бомби сягає пів тонни, довжина — понад два метри. Серед усіх місць, де впали ФАБ-500, — житлові масиви. Окупанти скидали бомби просто на будинки", - йдеться у повідомленні.

Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху дев'ятиповерхівки у Харкові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура 04

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Лінія фронту тисячі кілометрів. Клістони до с-300, Zeкоманда конфіскувала в частинах ппо перед війною, відповідно десятки машин були небоєздатні. А шилками і осами неможливо закривати такі площі. Зато смєшной прєзідєнт.
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22.09.2022 17:10
+3
СТОП!!! Щось не так!! Арєстовіч,Лєщєнко,Жданов і Наталка Мосійчук вже давно розказали що суперефективна ЗеППО надійно закрила небо,росстервятники зі страхом облітають Україну,а тут якісь бомби....Негайно припиніть оббріхувати Александра Македонського 21 ст. Володю Бонапарта-Зе!!!
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22.09.2022 17:24
+2
дуже сподіваюсь, що ми не віддавали льотчиків..., а може краще в полон їх не брати...
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22.09.2022 17:08
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ПВО?
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22.09.2022 16:54 Відповісти
ні не чув
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22.09.2022 16:56 Відповісти
Лінія фронту тисячі кілометрів. Клістони до с-300, Zeкоманда конфіскувала в частинах ппо перед війною, відповідно десятки машин були небоєздатні. А шилками і осами неможливо закривати такі площі. Зато смєшной прєзідєнт.
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22.09.2022 17:10 Відповісти
Я перепрошую , а що таке клістони?
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26.09.2022 09:44 Відповісти
В нього головна задача Зе обiстрать а не на вашi питання вiдповiсти)))) Не питайте бо ще забанять вас, а разом i мене теж з вами)))
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26.09.2022 10:32 Відповісти
Вiн i не знає про що вiн пише i що таке клiстони, вiн по методичкi строчє)))
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26.09.2022 10:37 Відповісти
зэ-быдло на асфальт потратило
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23.09.2022 13:18 Відповісти
ППО?
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22.09.2022 16:58 Відповісти
Кілька днів тому кацапські виродки тішились.
https://t.me/skabeevy/9961
То і є для тих тварюк позиції ЗСУ і військо-промислові об`єкти...
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22.09.2022 16:59 Відповісти
дуже сподіваюсь, що ми не віддавали льотчиків..., а може краще в полон їх не брати...
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22.09.2022 17:08 Відповісти
Обменивали на своих лётчиков.
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22.09.2022 19:26 Відповісти
просрала або відсиріла ...а може голодні миші попрацювали
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22.09.2022 17:22 Відповісти
СТОП!!! Щось не так!! Арєстовіч,Лєщєнко,Жданов і Наталка Мосійчук вже давно розказали що суперефективна ЗеППО надійно закрила небо,росстервятники зі страхом облітають Україну,а тут якісь бомби....Негайно припиніть оббріхувати Александра Македонського 21 ст. Володю Бонапарта-Зе!!!
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22.09.2022 17:24 Відповісти
И нахрена ты тут высрался своим тупым комментом про "ПВО и то, что русня не летает вглубь нашей территории"?

Открой карту боевых действий, если глаза еще окончательно не залил, и посмотри, что половина Купянска под нами, половина под орками.
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22.09.2022 19:03 Відповісти
це бл такі ***@ні братья,

кацапам в бєлгороді прилетіла маленька міна а море кіпішу,
що було б якби така міна до них прилетіла
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22.09.2022 17:54 Відповісти
Житель вышел , и окуел, от такой почты, возле ворот.
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22.09.2022 18:16 Відповісти
Отож треба кацапським льотчикам зір пошкодить перед обміном, і ті полетять
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22.09.2022 18:21 Відповісти
Який "ПЕНЬ" писав статтю?
1 "Бетонобійні" - не "ФАБ" а "БеТАБ"
2 ФАБ-500 означає ЗАГАЛЬНУ ВАГУ ********** Вибухівка складає в ЦІЙ бомбі 300 кг
3 На фотографіях БетАБ-500. "Снаряд оснащен ракетным двигателем с 2,2 килограммами твердого топлива и тормозным парашютом. Данное решение позволяет сбрасывать бомбы с малых высот и осуществлять более точное поражение целей"
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22.09.2022 18:56 Відповісти
Скільки було бомб? хоч одна вибухнула?
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22.09.2022 21:27 Відповісти
Добре що взривателі від часу прийшли у негодність. Те що посіяли кацапи , то їм і повернеться в паРашу.
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23.09.2022 14:13 Відповісти
По фоткам кажется что сами бомбы тоже были из бетона.
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03.02.2023 22:15 Відповісти
 
 