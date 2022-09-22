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Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Після деокупації м. Куп’янська на Харківщині російські війська скидали авіабомби на житлові масиви міста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
"22 вересня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими під час огляду міста виявили парашутовані бетонобійні авіабомби ФАБ-500.
Вага бойового заряду однієї бомби сягає пів тонни, довжина — понад два метри. Серед усіх місць, де впали ФАБ-500, — житлові масиви. Окупанти скидали бомби просто на будинки", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+16 Ihor V
показати весь коментар22.09.2022 17:10
+3 Юра Малко
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+2 Hanka Panyanka
показати весь коментар22.09.2022 17:08
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То і є для тих тварюк позиції ЗСУ і військо-промислові об`єкти...
Открой карту боевых действий, если глаза еще окончательно не залил, и посмотри, что половина Купянска под нами, половина под орками.
кацапам в бєлгороді прилетіла маленька міна а море кіпішу,
що було б якби така міна до них прилетіла
1 "Бетонобійні" - не "ФАБ" а "БеТАБ"
2 ФАБ-500 означає ЗАГАЛЬНУ ВАГУ ********** Вибухівка складає в ЦІЙ бомбі 300 кг
3 На фотографіях БетАБ-500. "Снаряд оснащен ракетным двигателем с 2,2 килограммами твердого топлива и тормозным парашютом. Данное решение позволяет сбрасывать бомбы с малых высот и осуществлять более точное поражение целей"