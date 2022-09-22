2 341 5
Рашисти випустили 26 мін по прикордонному селу на Сумщині, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Сумщини.
Про це розповів голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Великописарівська громада. Росіяни опівдні випустили 26 мін по одному із прикордонних сіл громади", - йдеться в повідомленні.
За словами Живицького, внаслідок обстрілу окупантами є руйнування, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар22.09.2022 18:06 Відповісти Мені подобається 3
петро удеч c92cb679
показати весь коментар25.09.2022 06:33 Відповісти Мені подобається 1
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар25.09.2022 22:25 Відповісти Мені подобається 0
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар25.09.2022 22:28 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...