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Рашисти випустили 26 мін по прикордонному селу на Сумщині, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Сумщини.

Про це розповів голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Великописарівська громада. Росіяни опівдні випустили 26 мін по одному із прикордонних сіл громади", - йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, внаслідок обстрілу окупантами є руйнування, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Читайте: Війська РФ продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з мінометів та артилерії. ФОТОрепортаж

Рашисти випустили 26 мін по прикордонному селу на Сумщині, - ОВА 01
Рашисти випустили 26 мін по прикордонному селу на Сумщині, - ОВА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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У відповідь треба таку ж кількість снарядів по параші випустити - бажано Хайрамсами!
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22.09.2022 18:06 Відповісти
А у відповідь? Так затрофеїли ж дохера їхнього добра...
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25.09.2022 06:33 Відповісти
Та нє, дєрьмак кидать у відповідь не розрішає, а то ж путєн нападе.
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25.09.2022 22:25 Відповісти
І головне - от хоть би, ****, одна малесенька ракетка впала на кончу-заспу!! Хоть одна! Але зась. Ворон ворону око не виклює.
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25.09.2022 22:28 Відповісти
 
 