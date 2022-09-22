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Вуличну виставку "Рашизм - це..." відкрили в Києві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У столичному Парку Вічної слави відкрили вуличну виставку "Рашизм - це...". Вона спрямована на осмислення квазі-ідеології сучасної Росії, що поєднує ідеї фашизму та більшовизму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Виставка організована Українським інститутом національної пам’яті, Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, а також Музеєм Революції Гідності.

"Ми хотіли показати сутність того зла, з яким сьогодні Україна і весь світ стикнулися, і його небезпеку при подальшому розгортанні. Ми часто чуємо слово "рашизм", але далеко не завжди уявляємо, що за ним ховається", - зазначив заступник голови УІНП Володимир Тиліщак.

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Виставка представляє собою вісім стендів із фотофіксаціями злочинів РФ в Україні, доповнених текстами на пояснення історичних передумов формування явища "рашизм", методів маніпуляції суспільною думкою з боку пропагандистських ЗМІ, а також опис злочинів, які загарбники скоїли в Україні. Заразом дослідники виокремили риси, що характеризують цей режим. Зокрема, імперський реваншизм, геноцид, "скрєпи", "тиранію", "пропаганду", які стоять за міфом про велику російську культуру.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підкреслив, що слово "рашизм" не є остаточним варіантом для позначення дій загарбників.

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"Ми точно не знаємо, яким словом назвати те, що роблять росіяни. Через роки, можливо, вигадають іншу назву. Наразі термін "рашизм" видається таким, яким можна назвати це жахливе поєднання більшовизму, фашизму, ксенофобії та "скрєп" - усього того, що ми бачимо в Маріуполі, Бучі, у містах, які зазнають обстрілів цими днями - у Запоріжжі, Миколаєві", - зазначив Ткаченко на відкритті виставки.

Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 01
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 02
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 03
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 04
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 05
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 06
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 07
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 08
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 09
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 10
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 11
Вуличну виставку Рашизм - це... відкрили в Києві 12

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Ткаченко в отставку
На фига киянам эта выставка ? Киевляне и без неё в курсе рашки - убийцы
Ее надо делать в странах Европы . Но он занимается типичным очковтирательством ‼️‼️‼️
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22.09.2022 18:20
+5
Прекрасно о кацапах рассказывает историк Александр Палий. Кацапы - это озверевшее племя, отставшее в развитии от украинцев на 5-6 тыс лет .

В то время , как на територии Украины существовала земледельческая цивилизация - 6- 2 тыс до н э, над территорией московии был ледник ( оттуда и болота ) .

если украинцы - земледельцы 7 тыс лет, то московиты существуют не более 2 тыс лет и занимались СОБИРАТЕЛЬСТВОМ В ЛЕСАХ И ОХОТОЙ ( а попутно и людоедством)
И вот это звериное племя своей звериной жестокостью уничтожает соседей и прирастает землей.

НА ХРЕНА изучать их идеологию ? Она всем разумным ясна- убивать и воровать у соседей

а вот рассказать цивилизованным странам , что кацапы - людоеды , минкульт может , НО НЕ ХОЧЕТ , бо он пророссийский
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22.09.2022 18:46
+3
Интресно сколько он грошей на цю ферню и истратил
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22.09.2022 18:21
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22.09.2022 18:05 Відповісти
Ткаченко в отставку
На фига киянам эта выставка ? Киевляне и без неё в курсе рашки - убийцы
Ее надо делать в странах Европы . Но он занимается типичным очковтирательством ‼️‼️‼️
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22.09.2022 18:20 Відповісти
Интресно сколько он грошей на цю ферню и истратил
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22.09.2022 18:21 Відповісти
Если в самом деле интересно,зайдите на сайт министерства,вряд ли это секрет.А изучать их идеологию нужно,она не случайно возникла на ровном месте,тянется еще от царей-батюшек.После войны они никуда не денутся,будут жить рядом с нами.Лет через тридцать появится новый путин с новой редакцией старой идеологии,и нужно его вычислить в самом начале,здесь теория и поможет.
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22.09.2022 18:35 Відповісти
Прекрасно о кацапах рассказывает историк Александр Палий. Кацапы - это озверевшее племя, отставшее в развитии от украинцев на 5-6 тыс лет .

В то время , как на територии Украины существовала земледельческая цивилизация - 6- 2 тыс до н э, над территорией московии был ледник ( оттуда и болота ) .

если украинцы - земледельцы 7 тыс лет, то московиты существуют не более 2 тыс лет и занимались СОБИРАТЕЛЬСТВОМ В ЛЕСАХ И ОХОТОЙ ( а попутно и людоедством)
И вот это звериное племя своей звериной жестокостью уничтожает соседей и прирастает землей.

НА ХРЕНА изучать их идеологию ? Она всем разумным ясна- убивать и воровать у соседей

а вот рассказать цивилизованным странам , что кацапы - людоеды , минкульт может , НО НЕ ХОЧЕТ , бо он пророссийский
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22.09.2022 18:46 Відповісти
100%, це зелупі треба показувати, бо він все намагався ***** у вічко подивитись
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22.09.2022 18:39 Відповісти
Готуються вже до виборів - війна іх не цікавить !
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22.09.2022 23:32 Відповісти
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру.
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
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22.09.2022 18:41 Відповісти
Рашизм это попытка людоедов мимикрировать сходство с цивилизованными людьми.
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22.09.2022 18:52 Відповісти
Ткаченко там рядом повесить. Вверх ногами.
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22.09.2022 20:03 Відповісти
Министр культуры выглядит как привокзальный бомж

Для сравнения, мужычок на фото №5 одет в такой же комплект одежды, но выглядит деятелем культуры при этом
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22.09.2022 22:04 Відповісти
 
 