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Українські воїни затрофеїли російську переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські воїни затрофеїли сучасну ворожу переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

Українські воїни затрофеїли російську переносну станцію наземної розвідки Кредо-М1 01

Переносна станція наземної розвідки "Кредо-М1" прийнята на озброєння ЗС РФ у 2002 році. Вона забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат наземних, повітряних і надводних цілей, що рухаються, і коригування вогню артилерії в будь-який час доби та пору року, зокрема, за відсутності оптичної видимості (туман, дощ, хуртовина, під час запилення або задимлення атмосфери).

"Кредо-М1" забезпечує колірне кодування цілей, введення цифрової карти місцевості, формування контрольних рубежів та заборонених зон, а також автоматичну видачу сигналу тривоги при їхньому порушенні.  Основною функціональною особливістю радара є здатність виділяти інформацію про рухомі цілі на тлі різноманітного ландшафту (чагарники, трав’яний покрив) та місцевих предметів, а також застосування уніфікованого пульта керування з кольоровим 11-дюймовим дисплеєм та функціональною клавіатурою.

Параболічна антена цього радіолокатора встановлена ​​на тринозі, інша апаратура захована у блоках, зокрема, на якому висвічується зображення місцевості, за якою ведеться спостереження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці показали буксирування новітнього російського танка Т-90М "Прорыв", захопленого в Харківській області. ВIДЕО

Українські воїни затрофеїли російську переносну станцію наземної розвідки Кредо-М1 02

Переносна станція розвідки "Кредо-М1" після виявлення наземних або надводних об’єктів здатна супроводжувати їх у секторах огляду 12—180 градусів на дальностях від 200 метрів до 32 кілометрів, при цьому промінь радіолокатора можна відхиляти вгору та вниз на 18 градусів. За допомогою цієї станції бойові машини, наприклад, бронетранспортери або танки визначають на дистанціях до 16 км, людину — 7—8 км, вантажний автомобіль — до 32 км, розрив артилерійського снаряда — до 5 км. Вага станції становить 51 кг, тож для її перенесення необхідно 2—3 бійці, натомість для обслуговування комплексу вистачає одного військового. Від акумуляторної батареї станція може працювати до 24 годин.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
класна штука..Їх з початку війни декілька штук затрофеїли. але якого х...в ЗСУ таких немає?
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22.09.2022 18:33
+21
А наші пропагандони ******* розказувати лише про відсталість паРаші у технічному плані. Узнаємо про технічні переваги тільки з роповідей про захоплену техніку ворога.
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22.09.2022 18:40
+21
того що ці тварюки готувались до війни, а наши президенти кравчук, кучма, ющенко, яник, зелень, що робили з української Армії? зараз ЗСУ це заслуга Порошенка. зеленський за 3 роки нашу Армію гнобив, але війна з рашкою не дала довести зеленому зробити свою чорну справу. тому поки немає подібних радарів і ще багато чого, але будуть після перемоги наши розробки.
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22.09.2022 19:01
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Очередная аналоговнетная херня)))
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22.09.2022 18:32 Відповісти
класна штука..Їх з початку війни декілька штук затрофеїли. але якого х...в ЗСУ таких немає?
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22.09.2022 18:33 Відповісти
випередив, також хотів задати це запитання, навіть якщо ця штука злизана з закордонних аналогів, і якщо зроблена з китайських компонентів,все одно вона у них є
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22.09.2022 18:35 Відповісти
є американські радари..
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22.09.2022 18:36 Відповісти
американські радари це зрозуміло,а своїх чого немає? кацапи то тупі, свого нічого придумати не можуть,але беруть злизують технології у інших як китайці і виробляють у себе своє, і це не тільки в військовій тематиці, у них є злизаний з західних браузерів яндекс.браузер, злизане з убера яндекс.таксі, злизане з фейсбука в контакте і однокласники і так далі,все у них злизане з чужого,але своє, а у нас ніколи і не намагалися чогось подібного робити,скільки років чуть не вся Україна сиділа в цьому вконтакті тому що не було нормальних українських алтернатив, і лише після заборони його на території України багато перйшли на фейсбук, але багато і дотепер користується через ВПН
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22.09.2022 18:43 Відповісти
і хотів ще додати,що коли не було свого українського,всі шукали інші варіанти чим можна було б користуватися, і брали і користувалися російськими продуктами які були злизані у заходу,але де уже була їхня пропаганда "братских народов", "великой страны" і так далі, я називаю це "повзучою асиміляцією" расеєю України,яка відбувалася усі роки незалежності,і в цьому винна не тільки расєя,а і у нас,тому що розвиватися самостійно,робити щось своє українське,для чого питається,якщо кожен знає російську і може зайти у вконтакте без проблем наприклад,що усі і робили
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22.09.2022 18:57 Відповісти
тут пояснення просте: безмежні фінансові можливості країни-бензоколонки, які стимулюють вигадувати будь які можливості і проекти щоб розпиляти бабло з одного боку і обмеженні ресурси, натомість бажання їх розпиляти будь на чому крім оборонки, з другого(нашого) боку...
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22.09.2022 19:19 Відповісти
Зачем вы набиваете русский текст и суёте его в гугл переводчик для перевода на украинский??
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22.09.2022 20:29 Відповісти
чого свого немає?коли малоросів у президенти перестануть обирати ось тоді будуть радари і нептуни і ще багато чого!
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22.09.2022 21:02 Відповісти
потому что яндекс, вконтакте и одноклассники - это гебешные инструменты контроля кацапског наседения. Украина - не гб-шная страна, нам достаточно гугла и фейсбука - ферштейн? такие проекты на 40 млн юзеров не окупаются

может у Германии или Франции есть свой фейсбук или одноклассники? отож!
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22.09.2022 21:29 Відповісти
" Украина - не гб-шная страна" --- і це причина для того щоб не робити своє? Геніальна логіка, а ти в курсі,що фейсбук,телеграм,інстаграм і так далі банить досить багато наших людей які просто постять різні проукраїнські пости, тільки тому,що це на їхню думку вони порушують їхні правила,і це все дуже дивно виглядає і там відверто також посмерджує расейськими лаптями, так чому не створити свої соцмережі де можна популяризувати Україну,українське,постити проукраїнські пости і не боятися що їх забанять?

"такие проекты на 40 млн юзеров не окупаются" --- от краще не говори те,в чому не розбираєшся,реально

"может у Германии или Франции есть свой фейсбук или одноклассники?" --- Sky Rock - найпопулярніша соцмережа у Франції яка користується популярністю не тільки там а й у Швейцарії і Бельгії, Studiverzeichnis - а це найпопулярніша соцмережа в Німеччині, отож,отож
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22.09.2022 21:44 Відповісти
того що ці тварюки готувались до війни, а наши президенти кравчук, кучма, ющенко, яник, зелень, що робили з української Армії? зараз ЗСУ це заслуга Порошенка. зеленський за 3 роки нашу Армію гнобив, але війна з рашкою не дала довести зеленому зробити свою чорну справу. тому поки немає подібних радарів і ще багато чого, але будуть після перемоги наши розробки.
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22.09.2022 19:01 Відповісти
так, так..але все ж таки чому нема радарів а Порошенко був і все заїбато?!
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22.09.2022 19:21 Відповісти
як ти думаєш, 5 років каденції це багато чи мало? у 14 році ЗСУ практично не було, добробати у капцях воювали і відстояли Україну від той навали. тоді не до радарів було. спитай чому за 3 роки у зеленого нема цих радарів.
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22.09.2022 19:36 Відповісти
ну що за манера займатись підміною понять? Та можна у Зе питати за 3 роки і у Петра за 5 і у Кучми за 10...мабуть тільки у Яника нема про що питати...тільки Державі якій понад 30 років від цього не легше
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22.09.2022 22:02 Відповісти
це не підміна поняття, а об'єктивний погляд, тому що при Порошенко Армія почала зростати, коли всі інши її розкрадали, економіка піднімалась чи може ти іншої думки. але 73% цього не побачили або сміху захотіли? смійтесь зебіли і далі.
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22.09.2022 22:32 Відповісти
розберись чим "суб'ективний" відрізняється від "об'єктивний". Хоча може людині яка не пише своє прізвище та ім'я з великої літери це і не потрібно...
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22.09.2022 22:43 Відповісти
Дивiться яких пiд@рiв тримають на цензорi в час вiйни! Дивiться що вони пишуть!
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26.09.2022 10:57 Відповісти
"Укрспецтехніка" розробила нову станцію повітряної та наземної розвідки дальністю до 60 км - мабуть асфальтом вести розвідку краще.
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22.09.2022 19:01 Відповісти
Не очень. Судя по ролику - холмистая местность этим радаром не просматривается совсем - а холмов у нас хватает.
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22.09.2022 20:38 Відповісти
а така місцевість НІЯКИМ радаром не проглядається))) американським теж,фізику ще поки що ніхто не обманув)))
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22.09.2022 21:39 Відповісти
Якому ще ролику? Де ролик на станцію повітряної та наземної розвідки дальністю до 60 км ?
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22.09.2022 21:55 Відповісти
Вгадай-те!
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22.09.2022 19:49 Відповісти
комплекс Джеб нашого виробництва,після того як захейтили усі "правдоруби" бронемашину Тритон,бо бачте вона з Кузні,і Джеб перестали закуповувати,а їх мало бути більше півсотні для прикордонників,а потім ще біхус насрав і повсьому
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22.09.2022 21:37 Відповісти
Зате в нас э дороги, в них нема😁
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22.09.2022 21:46 Відповісти
Невже, Стефанчук -Зеленський, разом з тараном, саботували 3 роки таке озброєння для ЗСУ!!!
Дбр та НАБУ разом із купою право похоронних оргАнів «нічого не чують і дивно мовчать» під час воєнного стану в Україні !!!
ДБР то клістрони познімаємо з РЛС ППО перед агресією рашистів проти України !!!
Кругова порука привладних зашкалює…. Оманщина зобов'язує !!,
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23.09.2022 00:11 Відповісти
Для тех у кого нет дронов создана эта станция
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22.09.2022 18:37 Відповісти
В дощ, сніг, туман та ще й вночі дрон досраки.
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22.09.2022 19:58 Відповісти
дрон мобільний а з тою станцією сидиш ніби як китаєць на березі річки і чекаєш чекаєш чекаєш,..в той час як дрон облетить все і зафіксує що є. а щодо ночі чи туману - так не беріть дешманське з аліекспресу
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22.09.2022 20:07 Відповісти
ви хочете збрехати, що дрон не залежить від погодних умов?
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22.09.2022 21:49 Відповісти
Не зависит. Если он конечно не made in china.

Возможность работы в непогоду просто закладывается на этапе разработки. Принципы те же, но чуть другие материалы и соответственно чуть другое ПО, которое такое же самое, но учитывает изменения окружающей среды.

Если по-человечески, то внепогодный дрон отличается от остальных только тем, что он знает что он внепогодный
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22.09.2022 22:06 Відповісти
парень, у тебя с головой всё в порядке? как могут "чуть другие материалы и соответственно чуть другое ПО" помочь объективу камеры дрона видеть сквозь плотный туман?
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23.09.2022 09:44 Відповісти
А наші пропагандони ******* розказувати лише про відсталість паРаші у технічному плані. Узнаємо про технічні переваги тільки з роповідей про захоплену техніку ворога.
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22.09.2022 18:40 Відповісти
ruskij , tvaji prapagandisti ta da , nu i ti ni promah........
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22.09.2022 18:45 Відповісти
на бумаге она работает ого-го, но лечится противорадарной ракетой и даже без ракеты её захватили
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22.09.2022 19:01 Відповісти
ну це зрозуміло,а поки туди ракета не прилетіла,знаєш скільки з допомогою цієї штуки це можна біди наробити і скільки наших людей можуть загинути?
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22.09.2022 19:05 Відповісти
знаю: не скільки
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22.09.2022 21:33 Відповісти
а я знаю зовсім протилежне
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22.09.2022 21:53 Відповісти
так і є,у нас від 2014 року тільки те й робили що говорили по всіх ресурсах людям,що у кацапів нічого не їде,все глохне,нічого не стріляє,ракети падають і так далі,я не говорю,що у них немає таких проблем і старої техніки і так далі,але навіть зброя 60х років може знищувати і вбивати, а у нас закидали шапками,розслабили суспільство,а тепер в результаті ми бачимо купу знищених міст і сіл,купу вбивтих наших людей які модливо повірили в те що не варто особливо то і переживати
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22.09.2022 19:09 Відповісти
про "шапки" це влучно, але зрада-зрадонька тут на першому місці!
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22.09.2022 19:23 Відповісти
Ваши это чьи? Руснявые?
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22.09.2022 20:02 Відповісти
вчерашний день...
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22.09.2022 18:43 Відповісти
хаймарси позавчорашній (західний) день, але як працюють!
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22.09.2022 18:52 Відповісти
разве такое можно сравнивать
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22.09.2022 18:55 Відповісти
а я хіба порівнюю? просто констатація фактів)
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22.09.2022 19:04 Відповісти
У тебя констатация зрады
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22.09.2022 20:03 Відповісти
ню, ню... в чому зрада, в тому що параша не дотягує навіть до позавчорашніх технологій, чи в тому, що Україна не отримує сьогоденніх?
зрада в хворій голові, котра не може критично подивитися на навколишній світ. О де зрада, такі макітри породжують зраду на рівному місці, а потім зкидають з хворої голови на здорову)))
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22.09.2022 21:12 Відповісти
Дивіться, Пуйло підписав указ про мобілізацію в день миру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83
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22.09.2022 18:47 Відповісти
Фильм "Гений" с Абдуловым. Как кавказских лохов развели "компакт-параболиками".
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22.09.2022 18:50 Відповісти
Что рашист не пропьет, он про.. т.
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22.09.2022 18:57 Відповісти
якщо вона фонить хвилями любої частоти то саме для неї є чудові ракети які летять на випромінювання такої апаратури ...
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22.09.2022 20:26 Відповісти
Фонит. Но у нее небольшие размеры, и даже ракетой ее трудно будет вывести из строя.
У нас в могилянку прилетала крылатая ракета, одна аудитория в пух и прах, в соседней аудитории даже бумага в принтере осталась.
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22.09.2022 22:09 Відповісти
Небольшие размеры - маленький фон - дальность никакая ))) Не надо говорить БРЕД разработчику таких систем , кушай мороженку ))) Законы физики никто не отменял , в лесу такую систему не поставишь она и на 500 метров НИЧЕГО не увидит в принципе , а на горе / холме ее видно сразу ...
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22.09.2022 23:18 Відповісти
Разработчик таких систем, ты хоть в школе учился ?
Если нет - то иди хотя бы загугли ради приличия, как СВЧ распространяется в атмосфере.

После того как загуглишь это - загугли почему фазированные антенные решетки поднимают повыше.

Приду - проверю.
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23.09.2022 00:33 Відповісти
Сраный китайский LoRa габаритов esp8266 (3х3 см) - бьет на 5 км. На дипольной антенне, 433 Мгц, 20 дБм. Штука которая питается от 2032-батарейки, ага.

Пятиваттный нищебродский баофенг в пределах прямой видимости бьет на 100 километров, тоже примерно 400-500Мгц, а это еще даже не СВЧ.

Так что сорян, теоретик, война закончится - на пересдачу!
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23.09.2022 00:45 Відповісти
вона малопотужна,радіус виявлення досить малий,це треба знати де вона приблизно хоча б знаходиться щоб уже туди ракетою шмаляти.
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23.09.2022 00:36 Відповісти
Дело даже не в мощности, а в направленности. Упрощенно говоря, ее луч может двигаться параллельно земле на высоте метра-двух. Локатор (чтоб ее обнаружить) должен стоять примерно на пути следования этого луча.

Так что хоть и технологично и у нас такого нет, но по факту говно. Дрон лучше.
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23.09.2022 00:50 Відповісти
Аналоговнет, как обычно?
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24.09.2022 00:39 Відповісти
 
 