Українські воїни затрофеїли російську переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські воїни затрофеїли сучасну ворожу переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".
Переносна станція наземної розвідки "Кредо-М1" прийнята на озброєння ЗС РФ у 2002 році. Вона забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат наземних, повітряних і надводних цілей, що рухаються, і коригування вогню артилерії в будь-який час доби та пору року, зокрема, за відсутності оптичної видимості (туман, дощ, хуртовина, під час запилення або задимлення атмосфери).
"Кредо-М1" забезпечує колірне кодування цілей, введення цифрової карти місцевості, формування контрольних рубежів та заборонених зон, а також автоматичну видачу сигналу тривоги при їхньому порушенні. Основною функціональною особливістю радара є здатність виділяти інформацію про рухомі цілі на тлі різноманітного ландшафту (чагарники, трав’яний покрив) та місцевих предметів, а також застосування уніфікованого пульта керування з кольоровим 11-дюймовим дисплеєм та функціональною клавіатурою.
Параболічна антена цього радіолокатора встановлена на тринозі, інша апаратура захована у блоках, зокрема, на якому висвічується зображення місцевості, за якою ведеться спостереження.
Переносна станція розвідки "Кредо-М1" після виявлення наземних або надводних об’єктів здатна супроводжувати їх у секторах огляду 12—180 градусів на дальностях від 200 метрів до 32 кілометрів, при цьому промінь радіолокатора можна відхиляти вгору та вниз на 18 градусів. За допомогою цієї станції бойові машини, наприклад, бронетранспортери або танки визначають на дистанціях до 16 км, людину — 7—8 км, вантажний автомобіль — до 32 км, розрив артилерійського снаряда — до 5 км. Вага станції становить 51 кг, тож для її перенесення необхідно 2—3 бійці, натомість для обслуговування комплексу вистачає одного військового. Від акумуляторної батареї станція може працювати до 24 годин.
Будь ласка, зачекайте...
может у Германии или Франции есть свой фейсбук или одноклассники? отож!
"такие проекты на 40 млн юзеров не окупаются" --- от краще не говори те,в чому не розбираєшся,реально
"может у Германии или Франции есть свой фейсбук или одноклассники?" --- Sky Rock - найпопулярніша соцмережа у Франції яка користується популярністю не тільки там а й у Швейцарії і Бельгії, Studiverzeichnis - а це найпопулярніша соцмережа в Німеччині, отож,отож
Дбр та НАБУ разом із купою право похоронних оргАнів «нічого не чують і дивно мовчать» під час воєнного стану в Україні !!!
ДБР то клістрони познімаємо з РЛС ППО перед агресією рашистів проти України !!!
Кругова порука привладних зашкалює…. Оманщина зобов'язує !!,
Возможность работы в непогоду просто закладывается на этапе разработки. Принципы те же, но чуть другие материалы и соответственно чуть другое ПО, которое такое же самое, но учитывает изменения окружающей среды.
Если по-человечески, то внепогодный дрон отличается от остальных только тем, что он знает что он внепогодный
зрада в хворій голові, котра не може критично подивитися на навколишній світ. О де зрада, такі макітри породжують зраду на рівному місці, а потім зкидають з хворої голови на здорову)))
У нас в могилянку прилетала крылатая ракета, одна аудитория в пух и прах, в соседней аудитории даже бумага в принтере осталась.
Если нет - то иди хотя бы загугли ради приличия, как СВЧ распространяется в атмосфере.
После того как загуглишь это - загугли почему фазированные антенные решетки поднимают повыше.
Приду - проверю.
Пятиваттный нищебродский баофенг в пределах прямой видимости бьет на 100 километров, тоже примерно 400-500Мгц, а это еще даже не СВЧ.
Так что сорян, теоретик, война закончится - на пересдачу!
Так что хоть и технологично и у нас такого нет, но по факту говно. Дрон лучше.