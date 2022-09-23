США готують до відправлення нову партію боєприпасів для ЗСУ, - Пентагон. ФОТО

Міністерство оборони США готується надіслати ще одну партію боєприпасів до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє пресслужба Пентагона. .

"Пілоти, які прибули на базу військово-повітряних сил Дувр у Делавері, завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України, на C -17 Globemaster III в рамках місії допомоги в безпеці", - йдеться у повідомленні.

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