УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8195 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
20 611 60
Пентагон (1078) США (14476)

США готують до відправлення нову партію боєприпасів для ЗСУ, - Пентагон. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство оборони США готується надіслати ще одну партію боєприпасів до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє пресслужба Пентагона. .

"Пілоти, які прибули на базу військово-повітряних сил Дувр у Делавері, завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України, на C -17 Globemaster III в рамках місії допомоги в безпеці", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600

США готують до відправлення нову партію боєприпасів для ЗСУ, - Пентагон 01
США готують до відправлення нову партію боєприпасів для ЗСУ, - Пентагон 02
США готують до відправлення нову партію боєприпасів для ЗСУ, - Пентагон 03

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Це для "частково-мобілізованих". Додому буде відправка частинами.
показати весь коментар
22.09.2022 20:43
+19
не забудьте покласти сотні тисяч 155 артилерійських снарядів

і ракет, хоча б штук 500 на 80-150-200 км закиньте туди

наперед спасибі вам )
показати весь коментар
22.09.2022 20:45
+19
кількість поставки снарядів збільшується пропорційно мобілізованих орків))
показати весь коментар
22.09.2022 20:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це для "частково-мобілізованих". Додому буде відправка частинами.
показати весь коментар
22.09.2022 20:43 Відповісти
Щоб частково мобілізованих частково частинками повернути до дому
показати весь коментар
22.09.2022 20:49 Відповісти
Частково моГилізованих
показати весь коментар
22.09.2022 21:01 Відповісти
а белых лад то сколько купят....
показати весь коментар
23.09.2022 04:57 Відповісти
Киньие туди десь так сотнб атакамсів ))
показати весь коментар
22.09.2022 20:43 Відповісти
Хай пан так не нервує! Генштаб і Пентагон в курсі чим лупашити орду!
показати весь коментар
22.09.2022 23:43 Відповісти
це вже ленд-ліз, чи як?
показати весь коментар
22.09.2022 20:44 Відповісти
З жовтня.
показати весь коментар
22.09.2022 20:45 Відповісти
жовтнева відповідь буде "у листопаді"
показати весь коментар
22.09.2022 21:37 Відповісти
не забудьте покласти сотні тисяч 155 артилерійських снарядів

і ракет, хоча б штук 500 на 80-150-200 км закиньте туди

наперед спасибі вам )
показати весь коментар
22.09.2022 20:45 Відповісти
70 км и точка
показати весь коментар
22.09.2022 20:56 Відповісти
Було заявлено про поставку 800000 снарядів..
показати весь коментар
22.09.2022 21:10 Відповісти
и ядерные боеголовки
показати весь коментар
22.09.2022 21:53 Відповісти
Ех....
показати весь коментар
22.09.2022 21:58 Відповісти
кількість поставки снарядів збільшується пропорційно мобілізованих орків))
показати весь коментар
22.09.2022 20:46 Відповісти
Чим густіше нагонять орків,тим більше їх припадатиме на один снаряд!))
показати весь коментар
22.09.2022 21:20 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2022 21:42 Відповісти
Це добре, ми боронимо усю Європу,так що чим більше "іграшок" для кацапів тим краще.
показати весь коментар
22.09.2022 20:47 Відповісти
Перше питання було учора при новині мобілізації орків чи прийде війна в Німеччину. Відповіла,що Україна переможе, а з вас тільки зброя. Ми підтримуємо Україну, віримо ЗСУ і народу. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
22.09.2022 22:35 Відповісти
Була б в мене тільки лопата,рубала би лопатою.Як нечість ,котра вилізла з пекла і ії повинно туди відправити знов.
показати весь коментар
22.09.2022 22:39 Відповісти
Моя мама,покійниця, таке говорила в 2014. Хлопців з її села на навчаннях від ЗСУ в Англії. Так що залиште лопату,але недалеко і дайте ЗСУ вас захищати. Бережіть себе
показати весь коментар
22.09.2022 22:42 Відповісти
Син у ЗСУ, чоловік був у 2015 , зараз у теробороні,а я на соцмережах кацапів опускаю,але як діло дійде вже до лопати, хоч одного перед тим як загинути, точно зарубаю.
показати весь коментар
22.09.2022 22:46 Відповісти
Абрамсы давайте. Рашиков по степям запорожским гонять будем.
показати весь коментар
22.09.2022 20:48 Відповісти
Я думаю що голодуючі країни Африки , зможуть отримувати не тільки гуманітарну пшеничку від України,але і м,ясні консерви,бо баранів на московіі вже готують до відправки.
показати весь коментар
22.09.2022 20:53 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2022 21:24 Відповісти
Коли можна замовити експрес доставку одразу у пункти призначення по рашистам?
показати весь коментар
22.09.2022 20:55 Відповісти
Может уже пора С 5 Галакси,абрамсами загружать, для них работы скоро будет много.
показати весь коментар
22.09.2022 20:57 Відповісти
ось таке знайшов --- НАТО може завдати превентивного удару
https://www.unian.ua/world/nato-mozhe-zavdati-preventivnogo-udaru-po-putinu-ekspert-nazvav-umovu-video-11988048.html
показати весь коментар
22.09.2022 21:05 Відповісти
чого тільки не нафантазують "експерти", подібні цьому світану.
показати весь коментар
22.09.2022 21:11 Відповісти
Світан може й фантазує,але в США років може з десять існує концепція першого неядерного удару високоточною зброєю,а якщо не допоможе, потім задіють модернізовані ядерні В 61,ну а вже далі,якщо знадобиться ---відстрілюються кришки шахт,відкриваються бомболюки В52 ,які вже давно висять в повітрі,з океану вилітають різноманітні Мінітмени,чи як вони там зараз називаються...
Гм..в мене ще краще ніж у Світана вийшло...)
показати весь коментар
22.09.2022 21:42 Відповісти
тобі можна сміливо йти до лав військових "експертів".
показати весь коментар
22.09.2022 22:02 Відповісти
Эх,Петька --не смогу,языков не знаю...
(З анекдоту про Чапаєва)
показати весь коментар
22.09.2022 22:07 Відповісти
У ютуб вже під нашими патриотичними відео , кацяпи вже пишуть від імені нібито українців,та влаштовують панику , що путін нас закидає ядерною зброєю ,чи підірве усі наші ЯО. При чому так репетують-"господи спаси нас,господи поможи нам,рятуйтесь хто може!"
фсбшна контора працює на залякування.
показати весь коментар
22.09.2022 21:14 Відповісти
Родич т.в.о.Глави СБУ? Не корми спільноту казками!
показати весь коментар
22.09.2022 23:48 Відповісти
нихрена не понял (петро якимчук)
показати весь коментар
23.09.2022 10:28 Відповісти
Перше речення то жарт. Друге речення серйозне- нащо репостити бовкання всіляких бовкал? Тим більше -їх розвелось як в сучки бліх. А ще й зечмоні не втомлюються бовкати.
показати весь коментар
23.09.2022 18:44 Відповісти
Все для мокшандии, все для мокшей
показати весь коментар
22.09.2022 21:09 Відповісти
вже "томагавки" пора грузити.
показати весь коментар
22.09.2022 21:09 Відповісти
"Каробки с карандашами"!
показати весь коментар
22.09.2022 21:14 Відповісти
Саме цими олівцями, прямо зараз, ЗСУ пишуть Історію!
показати весь коментар
22.09.2022 21:24 Відповісти
Mogli bi stati i Patriot pogruzit.Vot PVO i PRO prigodilos,jesli sravnit amerikanskije PVO s sovietskimi eto takze kak sravnit Gradi s Himarsami,sovsem drugoj uroven.PVO i PRO ja postavil na pervom meste sto teper nuzno
показати весь коментар
22.09.2022 21:30 Відповісти
Кацапи верещать що ЗСУ прорвали оборону північніше Лиману , в напрямку Карлівки . . Хотілося б , щоб це було правдою .
показати весь коментар
22.09.2022 21:36 Відповісти
THANKS !
показати весь коментар
22.09.2022 21:38 Відповісти
Очуметь. Мир перевернулся. Израиль продает в ОАЭ системы ПВО. Это те самые Спайдеры, которые могут отслеживать малые дроны в том числе.
показати весь коментар
22.09.2022 21:46 Відповісти
Я думав, що вже суховантажами везуть, там, по 10-20 тис. тон одразу, а тут 56 тон максимум - це потужно?
показати весь коментар
22.09.2022 22:09 Відповісти
Вот эти все американские вояки на фото...они просто о@уевшие. Они даже представить не могут как используется то,что они грузят в самолёт. Иронично. ВСУ-вот реальная тема для голливудских продюсеров.)
показати весь коментар
22.09.2022 22:10 Відповісти
то что делаетЗСУ в голливуде еще не придумали
показати весь коментар
22.09.2022 22:32 Відповісти
А ты ничего не перепутал, хлопчик? Это не "оху.вшие американские вояки", это солдаты основного союзника Украины в тяжелой, кровопролитной войне. Грузят , оплаченное трудом американского народа , вооружение для ВСУ . И они прекрасно все себе представляют, бо они не мобилизованное рашкованское быдло, а профессиональные воины, специалисты своего дела.
Выбирай выражения, короче говоря.
показати весь коментар
23.09.2022 00:31 Відповісти
Не плачь. Сядь в таз со льдом.
показати весь коментар
23.09.2022 06:42 Відповісти
Шо кацапчек, горит пердак то?
показати весь коментар
24.09.2022 00:34 Відповісти
Не знаю. Спроси у своей мамы.
показати весь коментар
24.09.2022 10:39 Відповісти
А я вот уверена. шо мереканцы с самого начала массово воюют на нашей стороне, правда в форме аватаров. Согласны?
показати весь коментар
22.09.2022 22:36 Відповісти
С каких пор американцы воюют на стороне русских? Очень сомневаюсь, что они вооют на вашей стороне.
показати весь коментар
22.09.2022 23:30 Відповісти
А разве я сказала "русских"? Я написала "на нашей стороне"
показати весь коментар
24.09.2022 11:39 Відповісти
Если бы ты была на нашей стороне, то у тебя бы кум-брат-сват-друг по-любому был бы в нашей армии. И тогда тупого предположения про американских аватаров, массово воюющих в Украинской армии и не возникло бы.
показати весь коментар
24.09.2022 12:10 Відповісти
Пирожок, а помечтать? К тому же это было образное, ассоциативное определение.
показати весь коментар
24.09.2022 18:56 Відповісти
Мечтать не вредно. Просто не нужно выдавать свои влажные мечты за реальность.
показати весь коментар
24.09.2022 19:00 Відповісти
З усього що відбулось останніх 20 років видко : ***** таки виродилось на кацапії щоб остаточно зруйнувати кацапсько-ординську недоімперію(бо Україна йому"не по його гнилим зубам"!). Але й Україні дісталась важка та водночас почесна роль: вичистити Землю від усієї тієї рашостанської погані(разом із самим *****м) і назавжди поховати імперські амбіції запорєбрікової скотомаси. Ну і нашим союзникам залишається тільки одне : ПІДТРИМУВАТИ УКРАЇНУ усим що їй потрібно: зброєю, грошами, ресурсами, розвідданими та політичною підтримкою в усіх можливих світових структурах. І тоді все в нас буде🇺🇦УКРАЇНА!(А це значить що світло завжди переможе темряву, а вільні люди завжди переможуть рабів!)
показати весь коментар
23.09.2022 00:43 Відповісти
Только не "пилоты", а 'авиаторы" - так в американских ВС называют солдат ВВС. Но то таке, пустяк. Главное, что если снимки опубликованы, значит вооружение уже в Украине!
показати весь коментар
24.09.2022 16:19 Відповісти
Господи бережи Америку
подяка за всебічну підтримку та допомогу уряду США та американським громадянам
показати весь коментар
25.09.2022 11:05 Відповісти
 
 