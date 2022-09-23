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Рашисти вдарили із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району, у Марганці двоє загиблих, 9 поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні під ранок окупанти вдарили із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічний початок дня з обстрілами та загиблими…Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район. На ранок ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів", - зазначає він.

За словами Резніченка, у Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів…

"У місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Російські снаряди 8 будинків пошкодили, один - зруйнували", - уточнив очільник регіону.

Рашисти вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, у Марганці двоє загиблих, 9 поранених, - ОВА 01
Рашисти вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, у Марганці двоє загиблих, 9 поранених, - ОВА 02
Рашисти вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, у Марганці двоє загиблих, 9 поранених, - ОВА 03
Рашисти вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, у Марганці двоє загиблих, 9 поранених, - ОВА 04

Через ворожу атаку без світла залишилися 2 200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

Читайте також: Окупанти вдарили зі ствольної артилерії по житлових кварталах двох районів Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло 30 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

"У Нікополі, попередньо, понівечені 10 будинків. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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Тварі кончені, підліше кацапських виродків немае в світі нікого з населення планети
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23.09.2022 08:24 Відповісти
вот же ж пдры
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23.09.2022 08:38 Відповісти
А протидія цим обстрілам є? Невже місяцями люди повинні потерпать під рапорти голів адміністрацій і розповіді про контрбатарейні радари, дрони і високоточну зброю...
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23.09.2022 08:40 Відповісти
Якщо вірити ТГ війскових Gachi defence(базуються біля Нікополя),то б`ють у відповідь по даним,скинутим партизанами с Енергодару.Але це не дуже допомагає.Якщо конкретно би взялись за цих покидьків дронами-камікадзе,то вони би боялись голови висунути.Але ніхто цим не займається.Тім що наверху видно пофік
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23.09.2022 19:19 Відповісти
Ось з ким рашиські варвари воюють це вбивають мирних жителів , руйнують житло і інфраструктуру ,необхідно давати відповідь так не можна спостерігати ніби нічого не сталось це стосуєтся і ОП.
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23.09.2022 08:48 Відповісти
Моя тьотя з Владивостоку заявила своїм сестрам з Нiкополя, що "па Нiкапалю стрєляют, патаму чта там многа ваєнних, лучше виєжжайтє". Я з нею не спiлкуюся, але так би й хотiлося сказати: "Чтоб по вашему сраному владивостоку китайцы шандарахнули или оккупировали - потому что там много военных!"
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24.09.2022 11:29 Відповісти
 
 