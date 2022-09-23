Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на "танковий біатлон". Ще два було знищено. ФОТОрепортаж

Українські бійці знищили 2 рідкісні російські танки Т-72Б3, один такий танк захопили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Ukraine Weapons Tracker

"Російська армія втратила три дуже рідкісні танки Т-72Б3, які 2014 року були розроблені спеціально для танкового біатлону. Під час атаки під Богородичним два з них були знищені, ще один був захоплений українською армією", - ідеться в повідомленні.

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