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Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на "танковий біатлон". Ще два було знищено. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

танк

Українські бійці знищили 2 рідкісні російські танки Т-72Б3, один такий танк захопили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері   Ukraine Weapons Tracker

"Російська армія втратила три дуже  рідкісні танки Т-72Б3, які 2014 року були розроблені спеціально для танкового біатлону. Під час атаки під Богородичним два з них були знищені, ще один був захоплений українською армією", - ідеться в повідомленні.

Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на танковий біатлон. Ще два було знищено 01

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Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на танковий біатлон. Ще два було знищено 02


Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на танковий біатлон. Ще два було знищено 03

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Ось, здавалось би дрібничка, а приємно Гарний початок ранку
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23.09.2022 09:23
+23
как душевно стоят,дружненько,по-домашнему так)
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23.09.2022 09:30
+18
Для танкового биатлона ставили лыжи
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23.09.2022 09:22
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Для танкового биатлона ставили лыжи
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23.09.2022 09:22 Відповісти
Ось, здавалось би дрібничка, а приємно Гарний початок ранку
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23.09.2022 09:23 Відповісти
Богородичне це на Херсонщинi ? Гарний напрямок....
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23.09.2022 09:29 Відповісти
Під Святогірськом, на Сіверському Донці.
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23.09.2022 09:30 Відповісти
Святогірськ
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23.09.2022 09:35 Відповісти
как душевно стоят,дружненько,по-домашнему так)
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23.09.2022 09:30 Відповісти
Стою на асфальті в лижах ... ))
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23.09.2022 09:32 Відповісти
ВСУ спішить на референдум
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23.09.2022 09:33 Відповісти
То що ж це тепер, кацапам на навчаннях "Зимовий пердок - 2023" біатлон на Т-62 проводити?
Херня якась...
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23.09.2022 09:33 Відповісти
ЗСУ його забіатлонило!
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23.09.2022 09:34 Відповісти
Слава хлопцям ЗСУ !!!
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23.09.2022 09:36 Відповісти
мабудь зовсім погані справи в кацапів з технікою раз в бій пускають можна так сказати "виставочно-показові" зразки, які так же перетворюються в металолом як і радянське залізо. На чому ж тоді будуть їздити мобілізовані??? Т-34 знімати з пєдесталів яких там мабудь в кожному райцентрі наставили в честь "пабєди"
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23.09.2022 09:36 Відповісти
Жаль, що не забрали всі три - ціленькими! А то показали-б кацапам справжній "козацький герць" на ними ж спеціально підготовлених машинах (замість їхнього показушного "біатлону")
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23.09.2022 09:50 Відповісти
На фото бачу 3 знищених танка з злетівшими баштами, а не два, + 1 захоплений +1 піджарений.
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23.09.2022 09:56 Відповісти
Да видно один из них обычный, не стоящий упоминания вне ежедневной статистики.
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23.09.2022 10:07 Відповісти
Ну там, мабуть, патологоанатоми працювали, бо як звичайний Т-72Б3 відрізнити від біатлонівського Т-72Б3?
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23.09.2022 10:12 Відповісти
Судячи з фото, екіпажі кацапських танків програли ЗСУ у "танковому біатлоні".
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23.09.2022 10:03 Відповісти
рикошетный ботофраг
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23.09.2022 11:56 Відповісти
Остання фотка просто вогонь - 3 танка і всі з зірвано баштою. І ще праворуч щось розбите стоїть, можливо теж танк
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23.09.2022 12:08 Відповісти
 
 