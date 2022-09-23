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Українські воїни показали залишки російської техніки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Воїни з 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали на що перетворилася російська техніка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

На світлинах купа металобрухту, що нещодавно була смертоносною зброєю.

"Залишки після російських окупантів", - йдеться в повідомленні. 

Українські воїни показали залишки російської техніки 01
Українські воїни показали залишки російської техніки 02
Українські воїни показали залишки російської техніки 03

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Українські воїни показали залишки російської техніки 04
Українські воїни показали залишки російської техніки 05
Українські воїни показали залишки російської техніки 06

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Українські воїни показали залишки російської техніки 07
Українські воїни показали залишки російської техніки 08
Українські воїни показали залишки російської техніки 09

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Українські воїни показали залишки російської техніки 10
Українські воїни показали залишки російської техніки 11
Українські воїни показали залишки російської техніки 12
Українські воїни показали залишки російської техніки 13
Українські воїни показали залишки російської техніки 14

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гранатомети та ящики зі зброєю: ЗСУ знайшли склад окупантів під Балаклією. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
Ну ці вже не зможуть "павтарить"

Зараз "любители "Можем павтарить" ломанулись в Європу через Монголію, Єгипет, Туреччину
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23.09.2022 09:42
+10
Denys Tsaruk
@den_tsaruk
·
13 год
Почитав статтю Забродського, мобілізація на роісі несе неаби які загрози для України. Не варто недооцінювати цей крок
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23.09.2022 09:42
+9
Ото побачив ТА-57, вшистко модернізований. Ржали всім НАТО.
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23.09.2022 09:46
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Denys Tsaruk
@den_tsaruk
·
13 год
Почитав статтю Забродського, мобілізація на роісі несе неаби які загрози для України. Не варто недооцінювати цей крок
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23.09.2022 09:42 Відповісти
Ну ці вже не зможуть "павтарить"

Зараз "любители "Можем павтарить" ломанулись в Європу через Монголію, Єгипет, Туреччину
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23.09.2022 09:42 Відповісти
Да как так то? Европа это же НАТО! С ними ваивать надо а не спасаться там!О святые укупники, чтчё тварицца!
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23.09.2022 10:21 Відповісти
Дуже файно.
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23.09.2022 09:44 Відповісти
Ото побачив ТА-57, вшистко модернізований. Ржали всім НАТО.
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23.09.2022 09:46 Відповісти
То напевно вже ТА-57М2 ))
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23.09.2022 09:57 Відповісти
А в чому різниця? Порився в тирнеті, нічого не дає.
Бідь ласочка підскажіть що в цій польовій вундервафлі змінилося з 1957 року?
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23.09.2022 10:05 Відповісти
То сарказм, просто вони коли якийсь аналоговнєт модернізують, то потім до назви добавляють М2, М3 і т.д. ))
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23.09.2022 10:07 Відповісти
Я такий як на фото теж не бачив, зліва напевно швидкі конектори, потім напевно гучномовець, і далі напевно ключ азбуки Морзе. Але можу помилятись.
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23.09.2022 10:10 Відповісти
Уряяя. Знайшов!!!
Це ТА-88. Оця ************ з правої сторони - , то пипець, ото нажимний індуктор. Карл прикинь. Ото коли батареям А-316 (6 штук) хан, тоді тиснеш н індуктор та 5 сек можеш балакати. То як туєм по роялю. Я реально в ах...є.
Ото бляха гіперзвук. НАТО від ржаки вжекатається по пвдлозі!
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23.09.2022 10:21 Відповісти
Супер, дякую за інфу, поржав ))
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23.09.2022 10:47 Відповісти
Еще сильнее ржать будем когда увидим затрофееный у отмобилизованных орков ТАИ-43
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23.09.2022 14:23 Відповісти
Шо за куйню они курят?
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23.09.2022 09:49 Відповісти
Кінський сушений кізяк! Бо "моршанську махорку" кацапи вже давно вирощувать розучилися
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23.09.2022 09:57 Відповісти
Супер пупер!
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23.09.2022 09:52 Відповісти
УУУУ ***, на 6-й світлині, на АК-74 змонтовано планку пікатінні. ТО якийсь крутелик був. Де колліматор, чи інший обвіс? Чи володар трахтомату зняв перед тим як тікати, чи десь валяється під тілом кацапа, тре пошукати.
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23.09.2022 09:57 Відповісти
Ну, вообще-то, то, что ты ищешь - галографический прицел (коллиматорным его неучи называют: в коллиматорном параллакс есть - при смещении глаза в сторону от оси коллиматорного прицела, прицельная марка оказывается смещенной от мишени (как в у летчиков)).
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23.09.2022 10:09 Відповісти
Привет Астор. У меня первая вышка - авиационная, да и батя летчик был. У нас все их называют коллиматорными. Уж извини.
Надеюсь тв ы Джапанирии.
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23.09.2022 10:26 Відповісти
Не, коллиматорными называли "ночники" (там коллиматор в качестве усилителя светового потока стоит). А эти - "галограмой" называли... Наверное (ну, щиток такой, а потом просто подсвет на лобовое стекло).
Смеяться будешь, но я на рыбалке в пределах гарнизона. Я еще, оказывается, начальник призывного пункта и командир батальона. Совесть мне не позволит "гумус" призвать, а потом его умирать отправить и не возглавить его (хотя маршевые батальоны на войну целиком и не идут, но жены-матери ведь будут вопить: "Ага, призвал, а сам в тылах остался"? Мне совесть этого не позволит). А ехать нет никакого желания. Да и потом, развозя повестки и по мордасам схлопотать можно от женского пола. А я уже не в том возрасте (к тому же я женат), чтобы шлепками с малознакомыми дамами обмениваться . В итоге, я плюнул на всё, никуда не пошел (М +1 на призывной пункт, чтобы командование принимать и выборку среди призывного контингента проводить). Жене сказал, что я на рыбалке и велел себя ждать через неделю. Что она мусорам с военкомом и объявила (а списки призывного контингента у меня).
Сижу, коньяк попиваю (эти сволочА ведь знают где я работаю), кино смотрю (вот сейчас смотрю английский 4-х серийный фильм "Эра танков"). Жду когда всё устаканится и на мой призывной пункт "забьют болт" (опять же, у призывного контингента, кто поумнее, время будет). Вот какой я саботажник
Жалко... Жалко всех. И этих дурней, какие попрутся подыхать, и ваших, которым тоже помирать не сахар. Даже ублюдка-военкома жалко (представь себе: понимать, что всю жизнь ты был бездарным бесполезным ублюдком, который даже и начальника призывного пункта найти не может ). И виноватым себя перед ними всеми как-то чувствуешь... Так и несу эту виноватость через добрую половину своей жизни.
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23.09.2022 10:50 Відповісти
Це в росії?
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23.09.2022 11:10 Відповісти
Ну так не в Канаде же.
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23.09.2022 11:19 Відповісти
) каски шо дидов, шо их внучков копари будущего будут отличать "по сохрану".
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23.09.2022 10:07 Відповісти
И мосинки
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23.09.2022 10:29 Відповісти
Ну, вообще-то, из недавнего там грузовик, флаг и каска с формой. Всё остальное - старое, ржавчиной покрытое (для тех, кто скажет: "От того, что каленое", на патроны к пушке гляньте - не взорвались и ржавые). Не стоит выдавать нужду за добродетель: грохнули кого-то, и молодцы, чужое и старое нет смысла себе писать.
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23.09.2022 10:20 Відповісти
Ну не скажи, лично видел выгоревшие БМП-2, и куча в корпусе несдетонировавших снарядов. Даже на танках патроны от НСВТ в коробе не детонировали. Сам короб обгоревший в мотлох.
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23.09.2022 10:32 Відповісти
А телефон откуда целый? Из БМП (его рядом и сфоткали). А БМП сама подгорела (оттуда и ржавчина). Снаряды детонируют (часто, но не всегда) от "свечи", когда порох в гильзах горит (это чаще в танках - башня, обычно, улетает в район стратосферы). В этом случае ржавчина чуть ли не на следующий день будет (как на стволе ПКТ, когда из него весь Б/К - 2000 пуль, одной очередью выпустили: на утро он будет ржавый; хоть чисть его, хоть полируй каждый день, всё равно ржавый, ска, и как сдавать его в службу РАВ - х/з. Пока донесешь - ржавчиной покрылся от пламегасителя до казенника).
А здесь другой коленкор: в БМП - упороли, башню снесло, она лежит и неспеша ржавеет вместе с патронами (я поэтому и предположил, что старое - много времени прошло). И на танках патроны к НСВТ поэтому не взрываются: пламя опалило, а разогреть не успело (поэтому, они лежат себе и не ржавеют).
И потом, грузовик дымится....
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23.09.2022 11:07 Відповісти
Оружие не чищено, башни валяются где попало, одежда рванная - вот что значит, когда в подразделении нет старшины - украинца!
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23.09.2022 11:27 Відповісти
Ще й наш КРАЗ... напевно на окупованих територіях "мобілізують" наші авто.
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23.09.2022 12:13 Відповісти
 
 