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зерно (1235) корабель (1421) Одеса (4024) порт (619)

З українських портів вийшли ще 11 суден з українською агропродукцією. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Кораблі прямують до країн Африки та Азії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Мінінфраструктури.

"З Одеського порту вийшов балкер ZEKO Y, з порту Чорноморськ — MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а з порту "Південний" — FORTUNA, GEM STAR, MAVKA. На бортах 201 тисяча тонн продовольства", - йдеться в повідомленні. 

З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

З українських портів вийшли ще 11 суден з українською агропродукцією 01
З українських портів вийшли ще 11 суден з українською агропродукцією 02
З українських портів вийшли ще 11 суден з українською агропродукцією 03

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Автор: Марина Макєєва
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дай бог смерти *****
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23.09.2022 11:00 Відповісти
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23.09.2022 11:09 Відповісти
Ну нормально , вивозять продукцію а при цьому в нас ціни на продукти ростуть. Воюємо з кацапами і годуємо частину світу
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23.09.2022 11:21 Відповісти
Не скигли! А мовчки роби все заради голодних негрів! Як от наші ЗЕкармільці.
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23.09.2022 13:06 Відповісти
 
 