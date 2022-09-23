З українських портів вийшли ще 11 суден з українською агропродукцією. ФОТО

Кораблі прямують до країн Африки та Азії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Мінінфраструктури.

"З Одеського порту вийшов балкер ZEKO Y, з порту Чорноморськ — MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а з порту "Південний" — FORTUNA, GEM STAR, MAVKA. На бортах 201 тисяча тонн продовольства", - йдеться в повідомленні.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.







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