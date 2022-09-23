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"Могилізація" ворожої техніки під Ізюмом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

техніка

Відстійник розбитої техніки довелося влаштувати українським військовим під Ізюмом. ЗСУ набили стільки ворожих машин, лише в цьому районі, що ремонтним бригадам доведеться довго працювати, аби зняти всі вцілілі деталі, якими потім ремонтуватимуться українські танки, БМП, бронетранспортери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Угруповання Об'єднаних сил

"Тут здебільшого важка гусенична техніка, є й камази. Багато ще залишається на вулицях Ізюма. Усе, що ми розгромили та спалили, досі там. Здебільшого це результат роботи української артилерії та танкістів", - розповів поліцейський Дмитро.

На вулицях Ізюма залишки важкої вогнеметної системи залпового вогню "Солнцепек" та САУ. Одна з них готова до бою, залишилося тільки встановити акумулятор.

Боєць ЗСУ Анатолій зауважив: "Знімаємо запчастини, які вціліли, щоби мати для ремонту наших машин.Техніки вони позалишали немало, роботи достатньо, хватає й машин, які вони замінували. Усе що ціле, рано чи пізно знадобиться. Ті ж мотори, ті ж колінвали, чи радіатори. Часто після бою пробиті саме радіатори, то добре, коли є заміна. А є й така техніка, де, наприклад, зняті паливні трубки, чи нема акумулятора, то таку техніку ми швидко запускаємо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на "танковий біатлон". Ще два було знищено. ФОТОрепортаж

Житель села Кам’янка, що під Ізюмом каже, дивуватися кількості знищеної ворожої техніки не варто. Лише під його будинком стояло 15 гармат і кілька САУ окупантів, які втекли, а техніку залишили "Мій будинок на вулиці, якою завжди переміщалася російська техніка. З вечора ще було чути, що є рух, а зранку, повна тиша. Ми кілька годин з острахом чекали, потім вийшли на вулицю, а там нікого немає, і все, як у фільмі "Обитель Зла", кругом зброя, а людей не видно".


Могилізація ворожої техніки під Ізюмом 01
Могилізація ворожої техніки під Ізюмом 02
Могилізація ворожої техніки під Ізюмом 03
Могилізація ворожої техніки під Ізюмом 04

Також читайте: Українські морпіхи за добу знищили російський гелікоптер Мі-24 та 2 ворожі гармати


Могилізація ворожої техніки під Ізюмом 05
Могилізація ворожої техніки під Ізюмом 06
Могилізація ворожої техніки під Ізюмом 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Україна і українці безапеляційно велика країна і великий народ. Боріться і не. Україна понад усе
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23.09.2022 11:54
+4
краса неймовірна! шана,котики!💛
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23.09.2022 12:05
+2
На останньому Мста-С САУ, а на передостанньому танк Т-80 здаєтья.
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23.09.2022 12:25
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Україна і українці безапеляційно велика країна і великий народ. Боріться і не. Україна понад усе
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23.09.2022 11:54 Відповісти
та аби ж нарід був не таким мудрим...
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23.09.2022 12:14 Відповісти
Дуже файно.
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23.09.2022 11:55 Відповісти
краса неймовірна! шана,котики!💛
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23.09.2022 12:05 Відповісти
Файно нарубали наші хлопці! 💙💛

А чим виріб на останньому фото відрізняється від виробу на передостанньому? Тим, що на останньому башта не крутиться, і калібр більший?
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23.09.2022 12:06 Відповісти
То танк а то САУ
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23.09.2022 12:20 Відповісти
На останньому Мста-С САУ, а на передостанньому танк Т-80 здаєтья.
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23.09.2022 12:25 Відповісти
Что обращает на себя внимание: вся легкая техника (БТР) - сгоревшая. Это, кстати, урок и вашим конструкторам: легкую технику (БТР/БМП) необходимо делать более защищенной от поражения современных ПТ средствами (усиление разнесенной брони, повышение пожаробезопасности, повышение активной защиты (ТДА, термодымовые гранаты)). Пусть техника хотя бы не сгорает (для любопытствующих: хорошие танки безвозвратно выходят из строя, в среднем, после 13 попаданий (Челленжер, а Меркава, например, до 20: всё скис, дымится, но оттащили ТО сделали и в бой - безвозвратное это на переплавку).
Вот здесь же года 3 назад (когда скандал был с закупкой БМП-1) я писал: забейте хрен, нормальная машина, скиньте башню, усильте корпус (за счет экономии веса), добавьте 4-ю во взвод и сделайте из них БТРы. Или минометы поставьте и сделайте крепкие, хорошие самоходные минометы по 6 на батальон - всего 8 машин (2 КБа и СОБа), а не то "гомно" на колесах, которое вы придумали.
Я вот иногда с себя охереваю - какой я умный (и удивляюсь: почему только я вижу вполне очевидную вещь? Это непонимание и несу через всю свою нескладную жизнь. Почему меня никто не слушает и не понимает очевидного? Почему никто не видит явного?).
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23.09.2022 12:34 Відповісти
потому, что ты сидишь и трындишь в комментах на цензоре, а не идешь не то, что в армию, но даже не идешь работать в оборонку, где тебе быстро объяснят какую чушь ты только, что написал.
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23.09.2022 13:09 Відповісти
Чепушило, я в армии достаточное время послужил, чтобы понять что к чему. Достаточное даже, чтобы и в акамЕдии поучиться. Если есть, что сказать по теме - говори. Только покороче. Я, как человек военный (в прошлом), много букАв не различаю.
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23.09.2022 13:16 Відповісти
Так вот почему дешовий металолом.
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23.09.2022 17:04 Відповісти
 
 