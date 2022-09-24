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63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку мобілізували у Волгоградській області. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Краснослободську Волгоградської області в рамках "часткової мобілізації" на війну проти України відправили 63-річного чоловіка з діабетом другого типу та ішемією мозку.

Про це пише The Insider, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Єрмолаєв - підполковник запасу, до виходу на пенсію обіймав посаду заступника командира частини з матеріально-технічного забезпечення та заступника директора заводу зі знищення хімзброї. Він отримав повістку 22 вересня о 6-й ранку від голови Середньоахтубінського району Миколи Патріна. Той заявив, що лише "сприяє військкомату, а вже кого призивати чи ні - вирішувати військовим", - пише видання із посиланням на "Baza".

Після цього Єрмолаєва забрали на острів Зелений для проходження медкомісії. Дев'ятьох людей, які проходили її одночасно з ним, було визнано непридатними до служби. Єрмолаєву ж медик сказав, що йому "можна йти на фронт", незважаючи на діабет та ішемію.

В результаті пенсіонера одразу після проходження медкомісії відправили на полігон Прудбой у селищі Новий Рогачик. Там мобілізовані проходитимуть двотижневу підготовку перед відправкою на війну.

Раніше Міноборони Росії заявило, що мобілізації підлягають підполковники лише до 55 років. До 65 років призивають лише осіб зі званням від генерал-майора чи контр-адмірала та вище.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Рот закрой! Игрушки закончились, теперь вы все военные": "Часткова" мобілізація в Росії триває. ВIДЕО

63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку мобілізували у Волгоградській області 01

63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку мобілізували у Волгоградській області 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
И даже более того.
Это не просто описание приключений хитрого и умного рядового Швейка.
Это картина умирающей империи.
Все империи умирают одинаково.
Один к одному!!!
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23.09.2022 12:34
+30
не **** , пусть по дороге сдохнет.
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23.09.2022 12:19
+28
Сльози мішають мнє гаваріть...
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23.09.2022 12:20
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не **** , пусть по дороге сдохнет.
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23.09.2022 12:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HSWfAJBPB_s
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23.09.2022 12:30 Відповісти
мля ? как ? за что ? почему ? с такими линзами сойдет за снайпера-кукушку !
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23.09.2022 13:29 Відповісти
Супер воин к нему нужно еще штат санитаров
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23.09.2022 13:51 Відповісти
Та ***** з ним!
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23.09.2022 14:20 Відповісти
низзя, за дезертирство посадят. и пофиг, что умер, там, я смотрю, все серьезно. как перед распадом сесесере.
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23.09.2022 22:48 Відповісти
жарт про трьох калік скоро заграє іншими барвами
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23.09.2022 12:19 Відповісти
Ха или от диабета или комы помрет или от инсульта или инфаркта...
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23.09.2022 12:20 Відповісти
от инсулина не умирают, плюс диабет 2 типа не инсулинозивисимый тип
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23.09.2022 12:23 Відповісти
2 тип разный бывает, у меня 2 и я на инсулине...
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23.09.2022 12:34 Відповісти
Про діабетичну кому нічого не чув?
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23.09.2022 12:41 Відповісти
Вы не из ВВК???)))
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23.09.2022 12:51 Відповісти
Сльози мішають мнє гаваріть...
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23.09.2022 12:20 Відповісти
Глобоидальная утилизация , конец времен...
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23.09.2022 12:21 Відповісти
он подпокойник по дембелю, а теперь получит покойника с возвращеньицем. и погоны в мешке ))
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23.09.2022 12:22 Відповісти
.. наверху, в больничных палатах, комиссия истребляла симулянтов. Из семидесяти пациентов уцелело только двое. Один-- у которого нога была оторвана гранатой, а другой - с настоящей костоедой. Только эти двое не услышали слова "tauglich" (годний). Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта.
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23.09.2022 12:23 Відповісти
Это Я. Гашек, Похождения бравого солдата тШвейка
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23.09.2022 12:24 Відповісти
И даже более того.
Это не просто описание приключений хитрого и умного рядового Швейка.
Это картина умирающей империи.
Все империи умирают одинаково.
Один к одному!!!
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23.09.2022 12:34 Відповісти
Кстати, таки да.
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23.09.2022 12:48 Відповісти
"Десятый наш десантный клистирный батальон..."
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23.09.2022 12:24 Відповісти
Смотришь на всю єту ***** и со своим здоровым сердцем думешь - как закосить как пекалов и кашивой
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23.09.2022 12:27 Відповісти
В десантуру его.
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23.09.2022 12:32 Відповісти
- Что, солдат, ссымся?

- Так точно, ссусь!

- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.(с)
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23.09.2022 12:33 Відповісти
Мдя, цей дурник виявився самим здоровим серед десятьох. Просто богатирська нація.
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23.09.2022 12:35 Відповісти
Хаймарсы хорошо лечат этот недуг, без побочек
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23.09.2022 12:36 Відповісти
Це добра новина, потрібно побільше таких відправляти на війну в Україну, для нас це свято, а нам потрібно офіційно відкрити сафарі на кацапів, видавати ліцензію на вбивство кацапа і на цьому поповнювати бюджет держави для підвищеня посадоіих окладів військовим
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23.09.2022 12:37 Відповісти
зато бабка на ладеКАЛине молодого китайца подцепит
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23.09.2022 12:40 Відповісти
нахрена нам такі кістляві добрива. Давайте з великою питомою часткою м"яса на кг живої ваги..
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23.09.2022 12:40 Відповісти
Мобілізація, москалям нічого не дасть. Навіть гірше для них буде,томумщо кількість техніки,виних не збільшиться, а мобілізовані, то просто м'ясо
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23.09.2022 12:41 Відповісти
ну и что, если русским это глубоко похрен, то нам и подавно..., помер бы дома когда-нибудь, а так сдохнет либо на полигоне, если он будет, либо в Украине и не факт, что его повезут домой..., дебилы, как они есть - неужели все русские матрешки думают, что ее ваньку кто-то будет ппризнавть дохлым и везти домой..., чтобы она получила какие-то рубли...
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23.09.2022 12:43 Відповісти
- Неподскажіте, как прайті к военкомату?
""
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23.09.2022 12:44 Відповісти
Отменены все болячки...включая плоскостопие и энурез...и прочие судимости...врачи рабZeи зна шо делают...🤣
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23.09.2022 12:48 Відповісти
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23.09.2022 12:49 Відповісти
----------------------------------------------------ха!
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24.09.2022 04:00 Відповісти
ДАЖЕ ШАРИКОВ ПОНИМАЛ ...

- Довольно странно, профессор, - обиделся Швондер, - как так документы вы называете идиотскими! Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

- Я воевать не пойду никуда, - вдруг хмуро гавкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

- Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

- На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом, - неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли-с, мораль?» Борменталь многозначительно кивнул головой.

- Я тяжко раненный при операции, - хмуро подвывал Шариков, - меня вишь как отделали, - и он указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

- Вы - анархист-индивидуалист? - спросил Швондер, высоко поднимая брови.

- Мне белый билет полагается, - ответил Шариков на это.

(М.А.Булгаков. "Собачье сердце")
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23.09.2022 12:51 Відповісти
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23.09.2022 12:53 Відповісти
от ви ржотє, а гамнесті інтернешнл може і возбудіться
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23.09.2022 16:32 Відповісти
і сахарку на фронтє нє поєст
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23.09.2022 12:54 Відповісти
На жаль, навіть така московитська падаль зі зброєю може наробити біди ...
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23.09.2022 12:57 Відповісти
Штирлиц,а вам спецзадание...
Слушаю фюрер путлер...
Зайдёте в Киев через Чернобыльскую АЭС,в лесу найдете лесника по кличке "петух",он вас доведет до Майдана,Киев берём за три дня..
Понял мой фюрер, разрешите начинать апирацыю"Обсерон"...
Действуй палковник...апирацыя называецца Буратино... смотри на пэрэпутай...Кутузов...🤣
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23.09.2022 12:58 Відповісти
а вот тут нашим лучше бы молчать. у меня сейчас клиентов из ВСУ валом, которых в 55 лет забрали с группами инвалидности, хроническими болячками и т.д. Они вдруг в военкомате "оздоровились". видел мужика призванного в 61 год, хотя у нас в 60 лет с учтеа снимают (только генералы могут до 65 служить). зато здоровых кабанов по кабакам и улицам валом ходит. просто военкомату дедов проще отловить для показателя, и деды более сознательные в плане защиты родины
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23.09.2022 12:58 Відповісти
та же *****. часть в 150 метрах. половину состава 50 плюс. и полный городок ****** из харькова 220-40
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23.09.2022 13:31 Відповісти
в этом и беда... военкоматы ловят косых, хромых и негодных, а отловить реальных бойцов, х.й жмет
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23.09.2022 13:53 Відповісти
Да зачем такое говорить? Ответ ведь у нас каждый знает. Бабло с тех снимают! А с совковых что снять--- в бой! В том и беда наша!
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23.09.2022 14:37 Відповісти
видимо ты прав...
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23.09.2022 14:48 Відповісти
Вот почему-то уверен, что и он всегда голосовал за путина, кричал , что нужно бить укронацистов и раися вперде, а техника раиси - анало- говнет.
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23.09.2022 13:01 Відповісти
Кожен раз, коли приходять такі новини з-за порєбрика, якийсь військовий комісар в Україні тихо хіхікає і бере на озброєння новий метод. Відучора на блокпосту біля Чернігова знову розпочали видавати всім підряд повістки.
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23.09.2022 13:04 Відповісти
друже, мне повестки приносили два коллеги по гос службе. оба спортсмены. 30 лет нету. я уже 6 лет оттарабанил в армии. не могу идти из за артроза стоп. но эти кабаны мне еще и прдъявы кидают, что я трус. хотя я с 2014-го был в армии имею гос награды. а они доблестно сражаются в разносе повесток. в военкомате самая тяжеля служба...
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23.09.2022 13:26 Відповісти
Значит присвоят генерал-майора. Посмертно.
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23.09.2022 13:05 Відповісти
пенсионер так и не понял - ***** нужно МЯСО, а значит звание, возраст и болячки - по барабану
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23.09.2022 13:41 Відповісти
Рабам слово не давали.
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23.09.2022 13:59 Відповісти
Ха ха, совкопітек вперед подихать за плешивого ублюдка!😝🤮🤮🤮
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23.09.2022 14:53 Відповісти
Якщо інсультнеться зі зброєю в руках - можливо попаде в вальгаллу
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23.09.2022 16:31 Відповісти
У них "Валгалли" немає -"не паложено"! Кацапам лише дорога у "валгалліще"!
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24.09.2022 04:05 Відповісти
- Эй, вставайте! - закричал он в последний раз. - И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться!
Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать: и отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось.
Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал…» (с)
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23.09.2022 16:59 Відповісти
Дохтар сказал в морг, значит в МОРГ !!!
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23.09.2022 18:11 Відповісти
Дєди ваєвалі 2
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23.09.2022 20:11 Відповісти
В рашистскомвоенкомате окулист проверял зрения у призывников, один чувак не видел даже верхнего ряда проверочной таблицы зрения. Но ему в медкнижке написали - «Годен к штыковому бою».
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23.09.2022 23:54 Відповісти
Судя по басу голоса , сыграешь Левитана -2 .
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24.09.2022 13:06 Відповісти
 
 