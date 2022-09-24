63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку мобілізували у Волгоградській області. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Краснослободську Волгоградської області в рамках "часткової мобілізації" на війну проти України відправили 63-річного чоловіка з діабетом другого типу та ішемією мозку.
Про це пише The Insider, передає Цензор.НЕТ.
"Олександр Єрмолаєв - підполковник запасу, до виходу на пенсію обіймав посаду заступника командира частини з матеріально-технічного забезпечення та заступника директора заводу зі знищення хімзброї. Він отримав повістку 22 вересня о 6-й ранку від голови Середньоахтубінського району Миколи Патріна. Той заявив, що лише "сприяє військкомату, а вже кого призивати чи ні - вирішувати військовим", - пише видання із посиланням на "Baza".
Після цього Єрмолаєва забрали на острів Зелений для проходження медкомісії. Дев'ятьох людей, які проходили її одночасно з ним, було визнано непридатними до служби. Єрмолаєву ж медик сказав, що йому "можна йти на фронт", незважаючи на діабет та ішемію.
В результаті пенсіонера одразу після проходження медкомісії відправили на полігон Прудбой у селищі Новий Рогачик. Там мобілізовані проходитимуть двотижневу підготовку перед відправкою на війну.
Раніше Міноборони Росії заявило, що мобілізації підлягають підполковники лише до 55 років. До 65 років призивають лише осіб зі званням від генерал-майора чи контр-адмірала та вище.
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Это не просто описание приключений хитрого и умного рядового Швейка.
Это картина умирающей империи.
Все империи умирают одинаково.
Один к одному!!!
десантныйклистирный батальон..."
- Так точно, ссусь!
- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.(с)
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- Довольно странно, профессор, - обиделся Швондер, - как так документы вы называете идиотскими! Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?
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Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:
- Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.
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Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли-с, мораль?» Борменталь многозначительно кивнул головой.
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- Мне белый билет полагается, - ответил Шариков на это.
(М.А.Булгаков. "Собачье сердце")
Слушаю фюрер путлер...
Зайдёте в Киев через Чернобыльскую АЭС,в лесу найдете лесника по кличке "петух",он вас доведет до Майдана,Киев берём за три дня..
Понял мой фюрер, разрешите начинать апирацыю"Обсерон"...
Действуй палковник...апирацыя называецца Буратино... смотри на пэрэпутай...Кутузов...🤣
Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать: и отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось.
Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал…» (с)