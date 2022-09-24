63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку мобілізували у Волгоградській області. ВІДЕО+ФОТО

У Краснослободську Волгоградської області в рамках "часткової мобілізації" на війну проти України відправили 63-річного чоловіка з діабетом другого типу та ішемією мозку.

Про це пише The Insider, передає Цензор.НЕТ.

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"Олександр Єрмолаєв - підполковник запасу, до виходу на пенсію обіймав посаду заступника командира частини з матеріально-технічного забезпечення та заступника директора заводу зі знищення хімзброї. Він отримав повістку 22 вересня о 6-й ранку від голови Середньоахтубінського району Миколи Патріна. Той заявив, що лише "сприяє військкомату, а вже кого призивати чи ні - вирішувати військовим", - пише видання із посиланням на "Baza".

Після цього Єрмолаєва забрали на острів Зелений для проходження медкомісії. Дев'ятьох людей, які проходили її одночасно з ним, було визнано непридатними до служби. Єрмолаєву ж медик сказав, що йому "можна йти на фронт", незважаючи на діабет та ішемію.

В результаті пенсіонера одразу після проходження медкомісії відправили на полігон Прудбой у селищі Новий Рогачик. Там мобілізовані проходитимуть двотижневу підготовку перед відправкою на війну.

Раніше Міноборони Росії заявило, що мобілізації підлягають підполковники лише до 55 років. До 65 років призивають лише осіб зі званням від генерал-майора чи контр-адмірала та вище.

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