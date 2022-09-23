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Визволений з полону окупантів захисник "Азовсталі" Михайло Діанов потребує допомоги на лікування. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов провів у полоні російських окупантів 4 місяці та потребує допомоги на лікування.

Про це у Facebook повідомила журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока.

"Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника "АзовСталі", якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго", - йдеться в повідомленні.

Кіртока наголосила, що визволеним з полону українським захисникам потрібна допомога.

Реквізити для допомоги: 

5167 9856 6097 0773, ПриватБанк, Олена Лаврушко (сестра Михайла).

Посилання на МоноБанк - https://send.monobank.ua/jar/86YaRZmo6v

Номер картки МоноБанк - 5375 4112 0106 3570.

Визволений з полону окупантів захисник Азовсталі Михайло Діанов потребує допомоги на лікування 01

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Визволений з полону окупантів захисник Азовсталі Михайло Діанов потребує допомоги на лікування 02
Визволений з полону окупантів захисник Азовсталі Михайло Діанов потребує допомоги на лікування 03
Визволений з полону окупантів захисник Азовсталі Михайло Діанов потребує допомоги на лікування 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+57
Невже найвеличніший рятівник не допоможе зі своїх опшорів?
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23.09.2022 13:40
+57
А де бляха держава? Ці люди - герої яких знає весь світ, а клоуни з опи не можуть виділити на лікування героя
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23.09.2022 13:41
+41
Зеля особисто збирається допомогати Азовцям, хоча б на рівні Порошенко? Міни ж не Порошенко знімав.
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23.09.2022 13:41
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Невже найвеличніший рятівник не допоможе зі своїх опшорів?
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23.09.2022 13:40 Відповісти
****...я в злости,неужели государство не помогает!!!???шмаркля,вылечи героя!!!хватить наркоманить,ты уже опух от хим.веществ
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23.09.2022 16:15 Відповісти
Зеля особисто збирається допомогати Азовцям, хоча б на рівні Порошенко? Міни ж не Порошенко знімав.
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23.09.2022 13:41 Відповісти
Ужас ,тут точно видно ,что не кормили, ссуки . А толстые боровы ( цапы) ,которые потолстели на 6 кг ,жалуются на 2 ложки каши . Свинопсы.
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23.09.2022 13:41 Відповісти
Пiсля такого фото, у мене чомусь перед отчима стоiть фото розкормленоi ряхи "орденоносця" кошевого i ..отого другого довбо*оба...
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23.09.2022 20:39 Відповісти
А де бляха держава? Ці люди - герої яких знає весь світ, а клоуни з опи не можуть виділити на лікування героя
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23.09.2022 13:41 Відповісти
Це так держава шанує своїх захисників?! Що вони вимушені шукати допомоги?! Падлюча зелена зграя!
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23.09.2022 14:13 Відповісти
Ну не буде ж батальон "Монако" переносити бархатний сезон ...
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23.09.2022 20:43 Відповісти
міністр МВС України заявив що всі фінансови витрати на лікуваня візьме на себе держава
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23.09.2022 13:41 Відповісти
За рахунок держави. А 95 квартал не бажає допомогти?
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23.09.2022 13:45 Відповісти
Де ті орденоносці?
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23.09.2022 14:15 Відповісти
Кривляються в телевізорі.
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23.09.2022 14:26 Відповісти
Не дивлюсь - гидко.
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23.09.2022 16:49 Відповісти
Яша, розкажи краще за піськограя, скільки він задонатив власних коштів на армію? Ти ж все знаєш про свого героя?
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23.09.2022 14:52 Відповісти
ja neponimaju eto... pochemu ? pochemu ljudi dolzni idti s protjanutoi rukoi ? gde smotrit gosudarstvo ? gde zelebobiki ? SHO CE TAKE ?🤬
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23.09.2022 13:43 Відповісти
+
Боже, поможи
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23.09.2022 13:43 Відповісти
я скину.
але.. хіба держава не передбачила гроші на лікування поранених? і це відома людина, герой. що тоді з їншими?
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23.09.2022 13:45 Відповісти
Почуйте уважно -- кожного дня за державний кошт рятують життя пораненним . Розумієте -- життя . Роблять операції , повертають з того світу . Це усе немалих коштів потребує . Україна поки йще держава фінансово слабка . Дуже слабка . Й грошів на рятування не життів , а рук , зору , ніг -- це природно , коли просять допомоги волонтерів й збирають кошти .
А гроши на дуже дороге лікування будь де сбирають . Навіть в США й Норвегії .

Й мене хвилює тільки те , що не Україна як держава в кінцевому результаті повинна була це оплачувати , а московія -- требо займатися питанням контрибуції . Думаю ,що це питання на тріліон доларв . Але на це підуть роки ... А герою потрібно рятувати руку вже зараз
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23.09.2022 14:01 Відповісти
головне тут те, що це відома постать. можна було домовитись про лікування будь де, у будь якій країні, якщо є воля на вищому рівні.
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23.09.2022 14:05 Відповісти
Все одно я не можу сприйняти таке відношення! Ніяких виправдань! Ганьба! Я скину гроші. Обов'язково. Але я не забуду цього сорому.
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23.09.2022 14:19 Відповісти
Борги коломойському прощати, та Єфіопії допомогати гроші знаходяться, зарплату депутатам підвищувати теж, у слабкої фінансово держави.
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23.09.2022 14:36 Відповісти
Яким він був, таким і залишився.
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23.09.2022 13:46 Відповісти
Номер картки якийсь лівий. А **** просить більше деталей.
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23.09.2022 13:46 Відповісти
Реально так і не зміг перекинути кошти з приват24. Ви вже як просите допомогу то не ускладнюйте цей процес.
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23.09.2022 13:51 Відповісти
Через Приват: 5167 9856 6097 0773
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23.09.2022 14:03 Відповісти
Вийшло.
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23.09.2022 14:35 Відповісти
Я через **** переказав. Все спрацювало.

1. ****, 2. Отримувач, 3. Iдент.код. (в даному випадку РНОКПП), 4. Ціль переказу: на лікування Михайла.
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23.09.2022 14:00 Відповісти
з такими ранами - і така сонячна посмішка! Оце людина!
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23.09.2022 13:52 Відповісти
Журналистке нужно обратиться к:
главе Запорожской областной военной администрации Александру Старуху;
заместителю главы Запорожской ОВА Злате Некрасовой;
депутату Запорожского областного совета Виктору Щербине;
секретарю Запорожского горсовета Анатолию Куртеву.
Они помогут, вероятно...
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23.09.2022 13:52 Відповісти
Вероятно....
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23.09.2022 19:54 Відповісти
Неправильно номер картки вказано!
Правильний: 5167 9856 6097 0773
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23.09.2022 13:52 Відповісти
Звісно , що допоможемо нашим воінам , бо вони того варті !

Але я як і ви, щасливий з того, що наші герої-азовці повернулися з полону.

Однак, ви ж не думаєте, що вони ВСІ повернулися?

Насправді, їх менше 10%, решта залишися в неволі у дикунів.

Головне - не забути про них на хвилі ейфорії😠
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23.09.2022 13:53 Відповісти
Нема питання - ТРЕБА допомогти. І допоможемо.
Але хіба навіть на це у держави немає коштів? Де мільярдери? Де Нестори Шухричі? Все ще у ІР?
Це якийсь капесь.
Люди! треба допомагати, бо кістку треба нарощувати негайно!
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23.09.2022 13:53 Відповісти
Менять систему нужно, прочтите мой пост.
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23.09.2022 13:58 Відповісти
зате у держави є кошти утримувати россміття полонене згідно з конвенціями..ну пздц ситуація..
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23.09.2022 14:06 Відповісти
Почему так.. В мире.. Большая страна, всё есть, возможности и никто не хочет без этих проклятых денег помочь.
Безплатно должно всё быть в таких случаях и лучшее.
Также и продукты, машины, не нужно ничего собирать, денег, всё для Победы должно быть просто так, есть где-то на складе взяли и всё, а так непонятно всё это..
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23.09.2022 13:56 Відповісти
Проверьте реквизиты. Люди пишут, что сложности с переводом. И счет для перевода в евро добавьте. Желательно, чтобы получателем был сам Дианов. Или его дочь. Она взрослая, насколько я знаю.
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23.09.2022 13:58 Відповісти
5167 9856 6097 0773
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23.09.2022 14:01 Відповісти
Напишить Віолетті Кіртоці в фейсбук. Вона має контакти з сімʼєю.
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23.09.2022 14:01 Відповісти
paypal nepomeshal bi
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23.09.2022 14:02 Відповісти
Україна воює не з людьми На рашці людей немає
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23.09.2022 13:58 Відповісти
Уж если власть через семь месяцев от начала войны не может выделить средства для лечения защитников Украины (в том числе и за границей) то я не знаю каким словом это описать - кроме матерных вряд ли подобрать получится ...переложили все на плечи волонтеров и простых людей и никто не спрашивает есть ли у человека деньги или он сам скоро на паперть пойдет!
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23.09.2022 14:00 Відповісти
Можливо, якісь ліві дані і сестра, а не донька.
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23.09.2022 14:05 Відповісти
Можливо, бо жінки завжди діють емоціонально, а не раціонально.

Номер картки приват зазаначений у скані в кінці публікації:
5167 9856 6097 0773
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23.09.2022 14:10 Відповісти
+
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23.09.2022 14:07 Відповісти
На приват рахунку бракує двох цифр
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23.09.2022 14:08 Відповісти
5167 9856 6097 0773
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23.09.2022 14:09 Відповісти
Народ, а ви чого тут кіпішуєте? Де держава? А ви думаєте хатинка для папи-мами в Ізраїлі дешево обійшлась? А їх утримання? А утримання Лєнки-опочєнкі з дітями? На то знаєте скільки бабла треба! А вони ж не одні, ще ж і весь той 95-й квартал дзьобики порозкривав, а ще ігарьвалєріч з подєльніками своє хочуть... На то все знаєте скільки бабла йде, так що давайте, скидайтесь, людина того варта. І не він один...
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23.09.2022 14:08 Відповісти
Воїни захищають владу, а влада на них "болт забила"!
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23.09.2022 14:10 Відповісти
Вони захищають нас, українців, наші дома, наших дітей, наше право на життя.
Розслабся...
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23.09.2022 14:11 Відповісти
👍🤝🤗💙💛
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23.09.2022 15:57 Відповісти
Ждать пока проснется совесть у наших толстосумов - пустая трата времени. Каждый сколько

может поможем нашему герою. Мы украинцы, мы настоящий народ. Дело благое, выздоравливай , козаче.
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23.09.2022 14:21 Відповісти
Я розумію, пораненому гроші зайвими не будуть, але, може б пані журналістка звернулась до представників влади по гроші?
Скажіть про це на марафоні, кінець кінцем!
Скільки громадськість буде виконувати функції влади і тим самим створювати владі рейтинги?!
А може, грошей на лікування Захисника вистачає, просто журналістка вирішили проявити ініціативу?
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23.09.2022 14:27 Відповісти
Номер карты не корректный. Укажите правильный.
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23.09.2022 14:59 Відповісти
друзі,зрозуміло ваш емоційний стан але не поспішайте,можливо вже якісь аферюги ,під виглядом волонтерів,хочуть погріти руки на людському співчутті до бійця1 він мабуть у госпіталі і там скажуть що робити
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23.09.2022 15:04 Відповісти
+
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23.09.2022 15:04 Відповісти
Номер картки не коректний
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23.09.2022 15:06 Відповісти
до речі,тільки брати Суркіси вивезли готівкою закордон (в Монако) 17,5 млн доларів,інші Слуги теж повивозили десятки мільйонів,але волонтери знову чомусь кидають клич до українців,найбідніших людей Європи....це не дивно?
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23.09.2022 15:06 Відповісти
Ну, *** начинается. Деньги на асфальт есть во время войны, нет на выплаты погибшим и на лечение воинов. И еще хватает ума гуманитарку вагонами воровать и за воровство ордена давать. Твари зеленые.
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23.09.2022 15:08 Відповісти
Й*бані нелюди, у мене немає слів... До такого стану людину довести...Тут майже немає діафіза плечової кістки. Скоріш за все, внаслідок аліментарних причин кістка банально не зрослась і дійшло до остеолізу, а можливо до зараження і остеомієліту. Ну кістка це пів біди, головне, щоб були збережені суглоби, нерви і судини. Я вірю, що Пан Михайло, ще нам щось заграє
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23.09.2022 16:08 Відповісти
На РОСІЙСЬКОМОВНИЙ державний (!!!!!!!) канал дом держава витрачає сотні мільйонів гривень! НАВІЩО НАМ ЦЕЙ ВІДСТІНИК, який ніхто не дивиться, віддайте мої податки, моїх друзів і родичів на лікування, а не на це лайно-дом!
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23.09.2022 16:13 Відповісти
Я маю великий сумнів, що йому не ніхто не допомагає і кинули на призволяще.🤔
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23.09.2022 16:18 Відповісти
Щось приват 24 не підтягує ні **** ні рахунок. вкажіть коректніше реквізити. дякую
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23.09.2022 16:19 Відповісти
трошки вище таблички номер картки 5167 9856 6097 0773
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23.09.2022 17:04 Відповісти
АДМІН, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО РОДИНИ ГЕРОЯ З ПРОХАННЯМ ЩОБ НАДАЛИ НОМЕР КАРТИ
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23.09.2022 16:30 Відповісти
трошки вище таблички номер картки 5167 9856 6097 0773
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23.09.2022 17:03 Відповісти
Написано ж "..потребує допомоги на лікування". Для чого розводити срач? або допомагай або іди броди. Краще на скріні знайти номер карти трохи вище таблички з реквізитами, бо по айбану не підтягує
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23.09.2022 17:00 Відповісти
А цих коштів не вистачає хіба?

https://hvylya.net/news/259701-ukraincy-za-vecher-sobrali-10-mln-griven-dlya-osvobozhdennyh-iz-plena-azovcev
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23.09.2022 17:01 Відповісти
Спасибо, что написали.
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23.09.2022 18:02 Відповісти
Де й який рiвень людянicтi у зеленiй владi?
Я об организции ОП говорить не буду, там около сотни человек тщательно следят за высказываниям недовольных и мгновенно убирают "неправильный отзыв", планомерно перенимают стиль путина, там, увы, не с кем уже говорить. Я имею ввиду другой орган нашей власти - Раду. Что они есть,что нет, - не слышно и не видно, но нехилую зарплату получают, именно за это, за молчание. Сбросили бы, что ли, шапку по кругу и собрали бы денег на лечение герою войны, который пострадал от их стеснительного молчания. Так нет, жаба давит, я понимаю их, чем их жаба хуже жабы граждан из ОП ? И так о всех жабах до, ой, самого верха. Заметьте, для
конспирации я фамилий не называю. Боюсь, что увидят только букву З и об...рутся от страха, как
в россии. Строим глубокую вертикаль, как там. Да потрясите вы уже свои миллионы, дайте что то воинам, которые за вас жизнь и здоровье отдают! Где там, гр. Арахамия, говорливый вы наш, покажите своим детям своё благородство. Главное начать, остальные подтянутся!
Да, богатенькие "слуги народа", которые приворовывают "гуманитарку", можете добавить для
помощи воинам, Бог простит прегрешения.

Админы, не убирайте то, что пишут люди от души, а то я подумаю, что у вас её нет.
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23.09.2022 17:16 Відповісти
Слухайте, зрадофіли, ви не заїбались зраду розводити? По суті що? Людині потрібна допомога - або допомагайте, або заваліть свої їбальники. Порох, Зєля... Заїбали
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23.09.2022 19:48 Відповісти
Зеленский только Коломойскому помогает страну розворовывать а помочь Героям Украины так он за пол года и гривны не пожертвовал. За те деньги ,что Украина оплачивает полеты в Америку для Зеленской можно было бы нашим ребятам помочь,но для Зеленских пиар в приоретете. Стыдно,очень стыдно, что наши защитники пожертвовали своим здоровьем а теперь в интернете деньги на лечение собирают
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23.09.2022 19:49 Відповісти
 
 