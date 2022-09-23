Визволений з полону окупантів захисник "Азовсталі" Михайло Діанов потребує допомоги на лікування. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов провів у полоні російських окупантів 4 місяці та потребує допомоги на лікування.
Про це у Facebook повідомила журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока.
"Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника "АзовСталі", якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго", - йдеться в повідомленні.
Кіртока наголосила, що визволеним з полону українським захисникам потрібна допомога.
Реквізити для допомоги:
5167 9856 6097 0773, ПриватБанк, Олена Лаврушко (сестра Михайла).
Посилання на МоноБанк - https://send.monobank.ua/jar/86YaRZmo6v
Номер картки МоноБанк - 5375 4112 0106 3570.
Будь ласка, зачекайте...
Боже, поможи
але.. хіба держава не передбачила гроші на лікування поранених? і це відома людина, герой. що тоді з їншими?
А гроши на дуже дороге лікування будь де сбирають . Навіть в США й Норвегії .
Й мене хвилює тільки те , що не Україна як держава в кінцевому результаті повинна була це оплачувати , а московія -- требо займатися питанням контрибуції . Думаю ,що це питання на тріліон доларв . Але на це підуть роки ... А герою потрібно рятувати руку вже зараз
1. ****, 2. Отримувач, 3. Iдент.код. (в даному випадку РНОКПП), 4. Ціль переказу: на лікування Михайла.
главе Запорожской областной военной администрации Александру Старуху;
заместителю главы Запорожской ОВА Злате Некрасовой;
депутату Запорожского областного совета Виктору Щербине;
секретарю Запорожского горсовета Анатолию Куртеву.
Они помогут, вероятно...
Правильний: 5167 9856 6097 0773
Але я як і ви, щасливий з того, що наші герої-азовці повернулися з полону.
Однак, ви ж не думаєте, що вони ВСІ повернулися?
Насправді, їх менше 10%, решта залишися в неволі у дикунів.
Головне - не забути про них на хвилі ейфорії😠
Але хіба навіть на це у держави немає коштів? Де мільярдери? Де Нестори Шухричі? Все ще у ІР?
Це якийсь капесь.
Люди! треба допомагати, бо кістку треба нарощувати негайно!
Безплатно должно всё быть в таких случаях и лучшее.
Также и продукты, машины, не нужно ничего собирать, денег, всё для Победы должно быть просто так, есть где-то на складе взяли и всё, а так непонятно всё это..
Номер картки приват зазаначений у скані в кінці публікації:
5167 9856 6097 0773
Розслабся...
может поможем нашему герою. Мы украинцы, мы настоящий народ. Дело благое, выздоравливай , козаче.
Скажіть про це на марафоні, кінець кінцем!
Скільки громадськість буде виконувати функції влади і тим самим створювати владі рейтинги?!
А може, грошей на лікування Захисника вистачає, просто журналістка вирішили проявити ініціативу?
https://hvylya.net/news/259701-ukraincy-za-vecher-sobrali-10-mln-griven-dlya-osvobozhdennyh-iz-plena-azovcev
Я об организции ОП говорить не буду, там около сотни человек тщательно следят за высказываниям недовольных и мгновенно убирают "неправильный отзыв", планомерно перенимают стиль путина, там, увы, не с кем уже говорить. Я имею ввиду другой орган нашей власти - Раду. Что они есть,что нет, - не слышно и не видно, но нехилую зарплату получают, именно за это, за молчание. Сбросили бы, что ли, шапку по кругу и собрали бы денег на лечение герою войны, который пострадал от их стеснительного молчания. Так нет, жаба давит, я понимаю их, чем их жаба хуже жабы граждан из ОП ? И так о всех жабах до, ой, самого верха. Заметьте, для
конспирации я фамилий не называю. Боюсь, что увидят только букву З и об...рутся от страха, как
в россии. Строим глубокую вертикаль, как там. Да потрясите вы уже свои миллионы, дайте что то воинам, которые за вас жизнь и здоровье отдают! Где там, гр. Арахамия, говорливый вы наш, покажите своим детям своё благородство. Главное начать, остальные подтянутся!
Да, богатенькие "слуги народа", которые приворовывают "гуманитарку", можете добавить для
помощи воинам, Бог простит прегрешения.
Админы, не убирайте то, что пишут люди от души, а то я подумаю, что у вас её нет.