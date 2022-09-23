Наслідки ворожих ударів по Миколаєву: пошкоджено житлові будинки та об’єкти промислової інфраструктури. ФОТО

Сьогодні вночі окупаційні війська вкотре завдали ударів по Миколаєву. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків та об’єкту промислової інфраструктури. Детальна інформація про руйнації та постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, на місцях подій працюють правоохоронці та інші профільні служби.

"Після вчорашніх масованих обстрілів по обласному центру та території Березнегуватської, Воскресенської, Шевченківської та Галицинівській громад, поліцейські задокументували сім пошкоджених багатоквартирних і один приватний житловий будинок, приміщення театру, державних підприємств, відділення пошти, магазину, адмінбудівлі й інфраструктуру на території фермерського господарства", - йдеться у повідомленні.

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За усіма зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

Упродовж минулої доби підрозділи поліції Миколаївщини відреагували на 528 повідомлень від громадян. Переважна більшість із них стосувались воєнних злочинів.