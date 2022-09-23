95 ударів ворога зафіксовано за минулу добу в Сумській області. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Під ворожий вогонь потрапили кілька населених пунктів області
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 виробничі приміщення підприємства, 11 приватних домоволодінь, будинок культури, школу, дитячий садок, 8 автомобілів та лінії електропередач, що призвело до знеструмлення трьох населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
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