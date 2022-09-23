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95 ударів ворога зафіксовано за минулу добу в Сумській області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Під ворожий вогонь потрапили кілька населених пунктів області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України. 

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 виробничі приміщення підприємства, 11 приватних домоволодінь, будинок культури, школу, дитячий садок, 8 автомобілів та лінії електропередач, що призвело до знеструмлення трьох населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

95 ударів ворога зафіксовано за минулу добу в Сумській області 01
95 ударів ворога зафіксовано за минулу добу в Сумській області 02
95 ударів ворога зафіксовано за минулу добу в Сумській області 03
95 ударів ворога зафіксовано за минулу добу в Сумській області 04
95 ударів ворога зафіксовано за минулу добу в Сумській області 05

Автор: Марина Макєєва
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