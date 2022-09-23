Російських бюджетників зганяють на "мітинги підтримки" псевдореферендумів на окупованих територіях України. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
По всій Росії зганяють бюджетників на мітинги на честь "референдумів" на окупованих територіях України.
Зокрема, копію документа з відповідною вимогою за підписом в.о. начальника Управління освіти Адміністрації російського міста Пскова Марини Александрової опублікував телеграм-канал "Псковська губернія", передає Цензор.НЕТ.
Документ передбачає, що ввечері 23 вересня керівники мають забезпечити явку не менше двох осіб від кожної муніципальної освітньої установи на мітинг на підтримку "референдумів" про приєднання до РФ окупованих територій України.
Як повідомляє російська редакція BBC, проведення мітингів на честь "референдумів" оголосив "Загальноросійський народний фронт".
Видання публікує фотографії з Манежної площі в російській столиці Москві, де захід вже починається.
Головне гасло акції: "Своїх не кидаємо". Окрім політиків, очікується і виступ артистів, наприклад, актора Володимира Машкова та співачки Юлії Чичеріної. Обидва вони активно підтримали російське вторгнення до України. Володимир Путін не виступатиме, на відміну від щорічних мітингів на честь приєднання Криму, сказав прессекретар Дмитро Пєсков.
Зазвичай на подібні заходи учасників звозять примусово за рознарядкою від бюджетних підприємств, ЖКГ, вузів, зауважує видання.
Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.
Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.
23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".
"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, засудивши дії Росії та пообіцявши запровадити додаткові санкції.
В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.
Мы ненавидим вас.
Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.
Мы посеем хлеб на ваших костях.
Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.
Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах"- отправить вас туда побольше.
Наше "аминь" - чтоб вы сдохли.
Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех@й шастать!"
А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:"Помните страну, которая п@здила свнсбак? Отож. Добрий вечір, ми з України!"
Артем Ляшенко
і ніхто навіть не збагне що з провладних мітингів можна зробити проти владні.....