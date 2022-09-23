УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4606 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
2 731 6
війна (56544) Харківщина (4284) ексгумація (121) Ізюм (281) Синєгубов (760) воєнні злочини (1567)

З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Більшість з тіл мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завершується ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Усього ексгумовано 436 тіл. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань. Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл – цивільні, 21 - військові", - йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, таке масове поховання не єдине в Ізюмі.

"Знайдено щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. Наразі проводяться огляд та розмінування", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, на околиці Ізюма виявили поховання майже з 440 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації Ізюму російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після виявлення місць поховань в Ізюмі Франція відправить в Україну групу слідчих, - глава МЗС Колонна

З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА 01
З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА 02
З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА 03
З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА 04
З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА 05
З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА 06
З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА 07
З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА 08
З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА 09

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
свинособак в полон брати через кожного другого
показати весь коментар
23.09.2022 17:56 Відповісти
А вдруг той другий не катував людей ? Тоді винний буде не покаранний
показати весь коментар
23.09.2022 17:58 Відповісти
Значить він стояв рядом і бачив ці катування,а нічого не зробив,щоб їх зупинити!
Всі кацапи переступивші наш кордон винні!
показати весь коментар
26.10.2022 21:28 Відповісти
кожного двохсотого
показати весь коментар
23.09.2022 18:28 Відповісти
кожного двухситити!
показати весь коментар
26.10.2022 21:27 Відповісти
Кацапські тварини повинні бути знищені усі ! То не люди -то жорстокі істоти .Тисячолітній прогрес не зробив з тих виродків нічого людського.
показати весь коментар
23.09.2022 18:33 Відповісти
 
 