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Мера з Київщини викрили на махінаціях із нерухомістю на 8,7 млн грн, - НАБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

23 вересня 2022 року НАБУ та САП повідомили чинному міському голові одного з населених пунктів Київської області про підозру у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови коштом місцевого бюджету за завищеною ціною. Про підозру також повідомили ще двом учасникам корупційної схеми - власнику нерухомості та оцінювачу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Мера з Київщини викрили на махінаціях із нерухомістю на 8,7 млн грн, - НАБУ 01

"Слідство встановило, що у 2018 році власник недобудови запропонував міському голові придбати цю нерухомість для потреб міста за 24 млн грн, що суттєво перевищувало цінові пропозиції на той момент. Чиновник усвідомлював реалії, однак, на пропозицію пристав. Проте, щоб втілити її в життя, потрібно було вдатися до низки незаконних дій, а саме забезпечити підроблення звіту про оцінку майна та із використанням свого службового становища ввести в оману профільні комісії міськради та її депутатів, аби вони проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів на купівлю недобудови. Що міський голова і забезпечив", - йдеться у повідомленні.

Мера з Київщини викрили на махінаціях із нерухомістю на 8,7 млн грн, - НАБУ 02

Експертиза, проведена в межах розслідування, встановила незаконну переплату у більш ніж 8,73 млн грн.

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Дії міського голови кваліфікували за ч.2 ст.364, ч.4. ст. 358 Кримінального кодексу України, його пособника-власника недобудови за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Оцінювачу інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України. Оскільки місце перебування власника недобудови невідоме, про підозру йому повідомили заочно.

Ймовірно, йдеться про мера Білої Церкви Геннадія Дикого, але офіційного підтвердження ще немає.

Автор: Володимир Янченко
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Мера з Київщини викрили на махінаціях із нерухомістю на 8,7 млн грн, - НАБУ. буде дивно якщо він не від "слуг"
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23.09.2022 18:12 Відповісти
у нас все меры и головы это бывшие региоАНАЛЫ или слуги , 90% из них поддерживают роиссю , 10% - *****, открой инфу про подоляка , и ты ******* от его прошлого , и тем не мение он сидит в офисе президента , открой инфу о ермаке .................. что говорить о мерах, головах, и остальных мелких позициях.
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23.09.2022 18:29 Відповісти
Але цього разу, здається, попався "патріот", подивитися на портрет на стіні.
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23.09.2022 18:59 Відповісти
Брехня нахабна і підла. У нас вистачає своїх "панів Возних", але їх дуже зручно дубасити халявами по пиці і ногою по зубам та по печінці. І при цьому ніхто не скавчить про "ксенофобію" та "антісємітізьм".
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23.09.2022 19:25 Відповісти
Не ймовірно, а точно йдеться про мера Білої Церкви
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23.09.2022 19:04 Відповісти
Клименко, випалюй їх кальоним залізом! Жги!
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23.09.2022 19:27 Відповісти
Зелёные твари люто сопротивлялись назначению Клименка - теперь трусятся от страха.
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23.09.2022 19:43 Відповісти
цю хворобу тільки розпеченим залізом!
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23.09.2022 20:02 Відповісти
а тем временем Царев, через своих ближайших родственников (по московской доверенности) оформил многомиллионные сделки продажи своей недвижимости в Украине
- какая сбушная **** их прикрывает?
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23.09.2022 20:05 Відповісти
Ця інформація не відповідає дійсності, рішення про купівлю недобудови відбувалось за вказівкою київських високопосадовців та друзів власника, - котрий в бігах ))) В той самий час мер міста на своєму робочому місці (беззаперечні докази цьому є у вилученому телефоні мера, котрий він відмовився розблоковувати при вилученні і той був переданий в ФБР, - тобто електронний доказ не вдасться загубити або підробити)
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25.09.2022 10:18 Відповісти
 
 