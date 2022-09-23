Мера з Київщини викрили на махінаціях із нерухомістю на 8,7 млн грн, - НАБУ. ФОТО

23 вересня 2022 року НАБУ та САП повідомили чинному міському голові одного з населених пунктів Київської області про підозру у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови коштом місцевого бюджету за завищеною ціною. Про підозру також повідомили ще двом учасникам корупційної схеми - власнику нерухомості та оцінювачу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Слідство встановило, що у 2018 році власник недобудови запропонував міському голові придбати цю нерухомість для потреб міста за 24 млн грн, що суттєво перевищувало цінові пропозиції на той момент. Чиновник усвідомлював реалії, однак, на пропозицію пристав. Проте, щоб втілити її в життя, потрібно було вдатися до низки незаконних дій, а саме забезпечити підроблення звіту про оцінку майна та із використанням свого службового становища ввести в оману профільні комісії міськради та її депутатів, аби вони проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів на купівлю недобудови. Що міський голова і забезпечив", - йдеться у повідомленні.

Експертиза, проведена в межах розслідування, встановила незаконну переплату у більш ніж 8,73 млн грн.

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Дії міського голови кваліфікували за ч.2 ст.364, ч.4. ст. 358 Кримінального кодексу України, його пособника-власника недобудови за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Оцінювачу інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України. Оскільки місце перебування власника недобудови невідоме, про підозру йому повідомили заочно.

Ймовірно, йдеться про мера Білої Церкви Геннадія Дикого, але офіційного підтвердження ще немає.