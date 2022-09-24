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криміналітет (293) ПВК "Вагнер" (1476)

На Донбасі ліквідовано ватажка російського злочинного угруповання Куска, якого раніше засудили до 23 років, але він підписав угоду з ПВК "Вагнер". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

23 вересня  до російського Нижньокамська літаком у закритій труні було доставлено колишнього лідера угруповання "Кусковські" Ігоря Куска. Перебуваючи в колонії Сиктивкара, він підписав контракт та взяв участь у російській агресії на Донбасі,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Реальное время".

Поховали Куска на цвинтарі у селищі Червоний Ключ, де зібралося близько 700 осіб - родина, друзі дитинства, воїни-афганці, представники військкомату та адміністрації Нижньокамського району. У прес-службі муніципалітету коментувати цей факт відмовилися.

Обставини загибелі Куска присутнім не оголошували. Одне із джерел  видання каже, що він підірвався на міні. У близьких загиблого інша інформація — уламком пробило голову. Служив у лавах "ПВК Вагнера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни відправили воювати з Україною загін з "опущених" в’язнів, - правозахисниця Романова

У 2015 році Ігоря Куска було засуджено до 23 років колонії суворого режиму. Колегія присяжних Верховного суду Татарстану визнала його винним у створенні банди у 1998 році та керівництві нею до лютого 2013 року, а ще - у незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та скоєнні двох убивств у складі банди "Кусковські".

На суді повідомлялося, що Куск є ветераном афганської війни, який раніше викладав у школі початкову військову підготовку та фізичну культуру. До складу банди, згідно з вироком, увійшли кілька його учнів, а також члени нижньокамського ОЗУ "Нижній Китай". Це угруповання силовики розгромили 1992-го, тоді Куск отримав 3 роки колонії за крадіжку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнера" примусово відправляє російських злочинців на війну з Україною, - росЗМІ. ЛИСТУВАННЯ

На Донбасі ліквідовано ватажка російського злочинного угруповання Куска, якого раніше засудили до 23 років, але він підписав угоду з ПВК Вагнер 01
На Донбасі ліквідовано ватажка російського злочинного угруповання Куска, якого раніше засудили до 23 років, але він підписав угоду з ПВК Вагнер 02
На Донбасі ліквідовано ватажка російського злочинного угруповання Куска, якого раніше засудили до 23 років, але він підписав угоду з ПВК Вагнер 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+74
Це все, що треба знати про кацапню - офіцери стоять у скорботі над гробом кримінального боса.
ВСІ кацапи повинні бути знищені.
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23.09.2022 19:39
+56
Проста кусок гавна...
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23.09.2022 19:36
+51
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23.09.2022 19:34
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23.09.2022 19:34 Відповісти
судя по фото сходка малина опущенных...
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23.09.2022 21:23 Відповісти
Допомога російському правосуддю. Там 100-пудово був злочин на "вишку".
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23.09.2022 19:35 Відповісти
"Откинулся" так сказать)
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23.09.2022 19:36 Відповісти
Якщо не якогосьякогось терпiлу закатали в цинк....
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23.09.2022 20:00 Відповісти
Проста кусок гавна...
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23.09.2022 19:36 Відповісти
світ, став трішечки чистішим, на одного куска))
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23.09.2022 19:37 Відповісти
Сидів би на нарах і горя не знав.
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23.09.2022 19:38 Відповісти
куски куска вернулись его бабам и тяте ))
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23.09.2022 19:39 Відповісти
Также враження що на фото всi близькi родичи цього покидька..Пропитi мордяки як разом поробленi...
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23.09.2022 20:02 Відповісти
Це все, що треба знати про кацапню - офіцери стоять у скорботі над гробом кримінального боса.
ВСІ кацапи повинні бути знищені.
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23.09.2022 19:39 Відповісти
Якийсь лютий крінж в паРаші відбувається
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23.09.2022 20:27 Відповісти
Схоже, там вдалося з людей зробити орків, принаймі внутрішньо. І схоже, це не метафора...
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23.09.2022 23:43 Відповісти
тож такі і офіцери
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23.09.2022 22:11 Відповісти
Завжди слова офіцер і честь, гідність були поруч. Але там не люди...
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23.09.2022 23:42 Відповісти
Блть, спробував уявити, щоб царські офіцери (часів початку 1900-х, щоб так легше уявити) стояли у скорботі над гробом кримінального авторитета злодійського світу...
Щось не уявляється.
Пздць, через яку негативну селекцію вони пройшли починаючи з Першої Світової Спецоперації, що не те щоб навіть еліти - нормальних пристойних людей тупо не залишилося. Нація вилупків, *****. Причому за експонентою процес пішов за останні 20 років. Згадаємо в цілому прозахідних (і переважно френдлі до нас) росіян єльцинської доби - і блть на яке дрімуче орко-бидло вони перетворилися.
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23.09.2022 22:25 Відповісти
Та ще й гроб бандита вкрито їх державним прапором...
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23.09.2022 23:38 Відповісти
а звідки взагалі у кацапських свиней офіцери???
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23.09.2022 22:29 Відповісти
Вибачаюсь - слово офіцери треба було взяти в лапки.
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23.09.2022 23:37 Відповісти
Ось така вона, кацапська еліта.
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23.09.2022 19:40 Відповісти
Куска розірвало на куски ! а може навіть кусочки ...
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23.09.2022 19:40 Відповісти
какая страна,такие и герои
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23.09.2022 19:41 Відповісти
Так что пишите на русском, не мучайте себя.
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23.09.2022 19:50 Відповісти
это к чему?
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23.09.2022 19:58 Відповісти
Ник прочти)
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23.09.2022 20:13 Відповісти
Статья 200, обжалованию не подлежит
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23.09.2022 19:44 Відповісти
И немедленно приводится в исполнение.

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23.09.2022 22:37 Відповісти
На Расєї завжди народний херой - вбивця та грабіжник, така нація, а точніше, - вимираюча гілка світової цивілізації.
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23.09.2022 19:44 Відповісти
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23.09.2022 19:47 Відповісти
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23.09.2022 19:48 Відповісти
Криминального авторитета пришли проважать всем селом от мусоров до военных
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23.09.2022 19:49 Відповісти
Які мерзенні пики
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23.09.2022 19:49 Відповісти
Туди всім кацапам й дорога.
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23.09.2022 19:50 Відповісти
Кусок лайна 💩💤
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23.09.2022 19:52 Відповісти
ада жаркого тебе **** руССо-фашистская и проклятия. спи (не)спокойно (не)дорогой (не)товарищь! ты давно это заслужил!
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23.09.2022 19:52 Відповісти
Кусок "к успеху шьол... Нє фартануло..."
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23.09.2022 19:55 Відповісти
Яка країна, такі і герої.
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23.09.2022 19:56 Відповісти
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте!
Бийте скрізь, де е земля
І на морі бийте
Не давайте москалю
Випрямити спину
Піде добривом в ріллю Ворог
Украіни
І на згарищі Кремля
Все зерном засійте!
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте!
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23.09.2022 19:57 Відповісти
Шось якісь всі похмурі стоять. Не веселі...
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23.09.2022 20:04 Відповісти
Думають в якому вигляді їх привезуть на поховання, якщо взагалі знайдуть що везти.
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23.09.2022 20:25 Відповісти
Прізвисько Куска тонко підказувало відповідь на це запитання
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23.09.2022 22:39 Відповісти
«Поховали Куска…» ну тут все зрозуміло. Одне мені поясніть, як його прізвище буде у називному відмінку? Куск? Кусок
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23.09.2022 20:05 Відповісти
Куксік.
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23.09.2022 20:15 Відповісти
Поховали "куска" край дороги...
(І далі по тексту)
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23.09.2022 20:46 Відповісти
Поховали Куска по кусках...
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23.09.2022 21:51 Відповісти
Якщо поховали у закритій труні, то там може й нема ні шматочка Куска.
Справа в тому, що це може бути бізнес по витягуванню криміналітету з тюрем.
Цей кусок лайна ще може виплисти десь у ресурсії під іншим прізвищем.
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23.09.2022 20:06 Відповісти
куска порвало на куски
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23.09.2022 20:09 Відповісти
И даже в надгробных речах фразы были каке-то рубленные.
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23.09.2022 21:36 Відповісти
Был реальный пацан, стал правильный...
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23.09.2022 20:15 Відповісти
зібралося близько 700 осіб - родина, друзі дитинства, воїни-афганці, представники військкомату та адміністрації Нижньокамського району
==========================
фігасє в бандюка братва яка різнопланова
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23.09.2022 20:21 Відповісти
Судячи по церемонії поховання він був справжнім патріотом і зразковим громадянином кацапендії. Саме таке м'ясо там і потрібне.
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23.09.2022 20:23 Відповісти
Ну и рожи на фотках. Орки на похоронах

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23.09.2022 20:26 Відповісти
Не долго музыка играла
На минных наших на полях
Куска обугленная тушка
Давно валялась на кустах...
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23.09.2022 20:29 Відповісти
Земля стікловатой!
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23.09.2022 20:31 Відповісти
собаке собачья смерть!
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23.09.2022 20:33 Відповісти
ВСУ оформили ему УДО
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23.09.2022 20:36 Відповісти
Для суки,по воровским понятиям,слишком много чести.А он как ни крути-****,раз пошел за мордор воевать.История ВОВ повторяется.Не загорами и зоновские войны блатных с ****ми... и надеюсь,холодное лето 53 на расеющке..со всеми вытекающими.
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23.09.2022 20:50 Відповісти
... всё смешалось-люди,кони..." На засрашке людей нет. Есть лишь биоматериал.
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23.09.2022 21:16 Відповісти
Світ очистився ще від однієї гніди...
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23.09.2022 21:18 Відповісти
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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23.09.2022 21:29 Відповісти
Був уже комент про "Куска разорвало на куски"?
Ага, вище бачу, і не один.

Усе одно - ой ***** ліл
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23.09.2022 21:29 Відповісти
І навіть у надгробних промовах фрази були якісь рублені.
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23.09.2022 21:38 Відповісти
Я б навіть сказав - фрагментарні якісь...
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23.09.2022 21:49 Відповісти
Я б навіть сказав -такі членороздільні, шо капець!
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24.09.2022 00:31 Відповісти
Певно, такого тут ще не було:
Був Куском, став пазлами...
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23.09.2022 21:57 Відповісти


Запис у журналі моргу:

№ ... Куск.
Холод. камеры 5, 6 и 8.
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23.09.2022 22:08 Відповісти

Або набір півлітрових баночок у демонстраційній переносці із віднайденими заспиртованими "елементами пазлу" всередині.
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23.09.2022 22:58 Відповісти
********* на могилу і хай усі свині світу туди срати приходять...
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23.09.2022 21:37 Відповісти
Побійтесь Бога, колего: асенізатори збожеволіють!

Що тоді будем робили?
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23.09.2022 21:58 Відповісти
Будем ТВ-шоу транслювати на мордор - "Вгадай яка свиня насрала твому таткові у рот?"...
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23.09.2022 22:18 Відповісти
Йо-о-о-ой....
Хоча... одічалих таким треш-шоу навряд чи можна здивувати. ********** збрехати не дасть.
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23.09.2022 22:55 Відповісти
Я думаю ніхто різниці не помітить, будуть думати то скабєєва рохкає...)))
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23.09.2022 23:12 Відповісти

Непросто буде знайти цьотку зі схожим [зайвохромосомним] інтерфейсом. Навіть у гримі...
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23.09.2022 23:38 Відповісти
"Тьотку" не, а свиню запросто!...
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23.09.2022 23:42 Відповісти
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23.09.2022 23:44 Відповісти
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23.09.2022 22:19 Відповісти
Могилизированных сразу отпевают. Мертвецы стоят, только они об этом ещё не знают
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23.09.2022 21:43 Відповісти
Катюзі по заслузі!
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23.09.2022 21:44 Відповісти
А чого морди такi сумнi? Що так бл....ди зажурилися?
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23.09.2022 21:50 Відповісти
Хтось зажурився, а хтось зажмурився...
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23.09.2022 21:53 Відповісти
Отыгрался куй на скрипке ,хоть и музыку любил.
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23.09.2022 22:01 Відповісти
Здох ще один руснявий підарас.
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23.09.2022 22:08 Відповісти
Суке **** смерть
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23.09.2022 22:15 Відповісти
Кусок хотів окупувати Україну... і став повним куском гівна... і так буде з каждим раша-фашистом.
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23.09.2022 22:18 Відповісти
як кажуть москалі : "накося викусі, кусок !"
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23.09.2022 22:27 Відповісти
И снова манкурт с украинской фамилией.
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23.09.2022 23:32 Відповісти
Им выгодно чтобы зеки не возвращались.
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23.09.2022 23:48 Відповісти
Блин, прочитал новость, хотел сострить про кусок говна, а тут уже много раз так сострили.. (((
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23.09.2022 23:50 Відповісти
Выродок семь лет отсидел, потом сдох. Ну то таке.
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24.09.2022 00:29 Відповісти
Кусок гавна в куче токо го же....
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24.09.2022 02:25 Відповісти
не долго музычка играла,красиво фраер танцевал...
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24.09.2022 10:53 Відповісти
Это сборище и его состав - факт, подтверждающий то, о чем начали говорить еще в 90-х прошлого века. А говорили, что рекетирам-уголовникам надоело обогащаться путем якобы "крышевания" мелких рыночных торговцев, мелкого бизнеса. Тогда они захотели большего - добраться до госказны. Поэтому начали процесс смычки с властью. И к началу 2000-х крыминалу удалось захватить власть в России. Которую он не отдаст добровольно, покудала людт будут вот так как на этом фото безмолвно склонять голову даже перед метвыми уголовниками, УБИЦЦАМИ, вместо того, чтобы их трупы просто выбросить на помойку.
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24.09.2022 15:03 Відповісти
Здохните все в Україні кацапня сраная
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11.01.2023 22:25 Відповісти
 
 