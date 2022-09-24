На Донбасі ліквідовано ватажка російського злочинного угруповання Куска, якого раніше засудили до 23 років, але він підписав угоду з ПВК "Вагнер". ФОТО

23 вересня до російського Нижньокамська літаком у закритій труні було доставлено колишнього лідера угруповання "Кусковські" Ігоря Куска. Перебуваючи в колонії Сиктивкара, він підписав контракт та взяв участь у російській агресії на Донбасі,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Реальное время".

Поховали Куска на цвинтарі у селищі Червоний Ключ, де зібралося близько 700 осіб - родина, друзі дитинства, воїни-афганці, представники військкомату та адміністрації Нижньокамського району. У прес-службі муніципалітету коментувати цей факт відмовилися.

Обставини загибелі Куска присутнім не оголошували. Одне із джерел видання каже, що він підірвався на міні. У близьких загиблого інша інформація — уламком пробило голову. Служив у лавах "ПВК Вагнера".

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У 2015 році Ігоря Куска було засуджено до 23 років колонії суворого режиму. Колегія присяжних Верховного суду Татарстану визнала його винним у створенні банди у 1998 році та керівництві нею до лютого 2013 року, а ще - у незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та скоєнні двох убивств у складі банди "Кусковські".

На суді повідомлялося, що Куск є ветераном афганської війни, який раніше викладав у школі початкову військову підготовку та фізичну культуру. До складу банди, згідно з вироком, увійшли кілька його учнів, а також члени нижньокамського ОЗУ "Нижній Китай". Це угруповання силовики розгромили 1992-го, тоді Куск отримав 3 роки колонії за крадіжку.

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