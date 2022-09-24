На Донбасі ліквідовано ватажка російського злочинного угруповання Куска, якого раніше засудили до 23 років, але він підписав угоду з ПВК "Вагнер". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
23 вересня до російського Нижньокамська літаком у закритій труні було доставлено колишнього лідера угруповання "Кусковські" Ігоря Куска. Перебуваючи в колонії Сиктивкара, він підписав контракт та взяв участь у російській агресії на Донбасі,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Реальное время".
Поховали Куска на цвинтарі у селищі Червоний Ключ, де зібралося близько 700 осіб - родина, друзі дитинства, воїни-афганці, представники військкомату та адміністрації Нижньокамського району. У прес-службі муніципалітету коментувати цей факт відмовилися.
Обставини загибелі Куска присутнім не оголошували. Одне із джерел видання каже, що він підірвався на міні. У близьких загиблого інша інформація — уламком пробило голову. Служив у лавах "ПВК Вагнера".
У 2015 році Ігоря Куска було засуджено до 23 років колонії суворого режиму. Колегія присяжних Верховного суду Татарстану визнала його винним у створенні банди у 1998 році та керівництві нею до лютого 2013 року, а ще - у незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та скоєнні двох убивств у складі банди "Кусковські".
На суді повідомлялося, що Куск є ветераном афганської війни, який раніше викладав у школі початкову військову підготовку та фізичну культуру. До складу банди, згідно з вироком, увійшли кілька його учнів, а також члени нижньокамського ОЗУ "Нижній Китай". Це угруповання силовики розгромили 1992-го, тоді Куск отримав 3 роки колонії за крадіжку.
Будь ласка, зачекайте...
ВСІ кацапи повинні бути знищені.
Щось не уявляється.
Пздць, через яку негативну селекцію вони пройшли починаючи з Першої Світової Спецоперації, що не те щоб навіть еліти - нормальних пристойних людей тупо не залишилося. Нація вилупків, *****. Причому за експонентою процес пішов за останні 20 років. Згадаємо в цілому прозахідних (і переважно френдлі до нас) росіян єльцинської доби - і блть на яке дрімуче орко-бидло вони перетворилися.
Бийте, не жалійте!
Бийте скрізь, де е земля
І на морі бийте
Не давайте москалю
Випрямити спину
Піде добривом в ріллю Ворог
Украіни
І на згарищі Кремля
Все зерном засійте!
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте!
(І далі по тексту)
Справа в тому, що це може бути бізнес по витягуванню криміналітету з тюрем.
Цей кусок лайна ще може виплисти десь у ресурсії під іншим прізвищем.
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фігасє в бандюка братва яка різнопланова
На минных наших на полях
Куска обугленная тушка
Давно валялась на кустах...
Ага, вище бачу, і не один.
Усе одно - ой ***** ліл
Був Куском, став пазлами...
Запис у журналі моргу:
№ ... Куск.
Холод. камеры 5, 6 и 8.
Або набір півлітрових баночок у демонстраційній переносці із віднайденими заспиртованими "елементами пазлу" всередині.
Що тоді будем робили?
Хоча... одічалих таким треш-шоу навряд чи можна здивувати. ********** збрехати не дасть.
Непросто буде знайти цьотку зі схожим [зайвохромосомним] інтерфейсом. Навіть у гримі...