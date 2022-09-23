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На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Харківщині нацгвардійці спільно з військовою контррозвідкою затримали під час стабілізаційних заходів у селі Уди порушника державного кордону - громадянина РФ. Затриманий заявив про бажання вступити в українську армію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

Громадянин РФ нелегально перетнув державний кордон України, але був затриманий поблизу лінії фронту. Під час допиту заявив про свою незгоду з путінським режимом та висловив бажання воювати проти російської армії.

"Я з Ленінградської області. До військової служби відношення не маю: не взяли. Військовий квиток є — отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка [обмовка, йдеться про Щетинівку, Бєлгородської області], вночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там. Теперішнього президента я не підтримую. Я проти війни з Україною", — розповів затриманий.

На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія 01

Наразі тривають слідчі дії щодо нього та перевіряється надана ним інформація. Порушник кордону був вдягнений у військову форму (не штатну), мав при собі паспорт та військовий квиток.

На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків "ЛНР". ФОТОрепортаж

На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія 03

Запевнив, що має багато однодумців-опозиціонерів у різних кутках держави-агресора, але вони поки недостатньо сильні та організовані, аби протистояти каральній машині путінського тоталітаризму. Також він переконаний: поразка російських окупаційних військ в Україні обов’язково призведе до демократизації його країни.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+57
Аеропорт Тбілісі. Красномовно.
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23.09.2022 22:59
+54
Грузины зачем вы их впускаете даже если они с машин сорвали всё ленточки и буквы z? Вы понимаете, пустив их в свой дом, они завтра вас назовут фашистами которые "ущемляют русскоговорящих".
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23.09.2022 23:02
+53
Это фашистская страна должна быть разделена, а населяющее её стадо принудительно денацифицировано, как немцы после WWII. Иначе, через какое-то время биомасса снова впадет в имперский раж. Самостоятельно стать ответственным членом человеческой цивилизации это дерьмо не способно.
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23.09.2022 23:04
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В Казахстане взлетели цены на жильё и пропали свободные гостиницы - The Moscow Times.

По словам тех, кто перешёл границу с Казахстаном, невозможно снять жильё в приграничных районах, гостиницы переполнены. Вчера в Акбулакском районе Оренбургской области пробка из желающих покинуть Россию растянулась на 3 километра.

Кстати, быстрее всех ломанулось в Казахстан буряты - им легче мимикрировать под местных.
Российский паспорт стал самым проклятым документом в мире. Русские готовы менять его хоть на чёрта лысого. С доплатой.
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23.09.2022 22:51 Відповісти
буряти є,ну це зрозуміло разнарядка на них ще є,а ось на тувинців немає видно вже підчистили їх під корінь)
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23.09.2022 22:56 Відповісти
Видео в twitter. Процедура аренды квартиры в Казахстане русским (за бешеные деньги) закончилась после вопроса хозяйки квартиры: "Крым чей?".
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23.09.2022 22:57 Відповісти
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23.09.2022 22:58 Відповісти
Аеропорт Тбілісі. Красномовно.
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23.09.2022 22:59 Відповісти
Розміновувати ж він не проти расєянські міни по всій Україні ⁉️
Це теж війна
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23.09.2022 22:56 Відповісти
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23.09.2022 22:57 Відповісти
Кримський загран 🤣🤣🤣
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23.09.2022 22:59 Відповісти
😁😂
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24.09.2022 15:17 Відповісти
Зразу прочитав "с кримскім ЗАГАРОМ пропускают?"...
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23.09.2022 23:06 Відповісти
С Бердянским загаром пропускают, с крымским нет.
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24.09.2022 10:00 Відповісти
і з Чорнобаївським...
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24.09.2022 10:45 Відповісти
Заріна, Мадіна - татарьскі імена, так?
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24.09.2022 10:22 Відповісти
І кацапні багато,мода в кацапні на такі імена.
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24.09.2022 15:11 Відповісти
мутна ситуація і мутний тип
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23.09.2022 22:57 Відповісти
Нещодавно в США/єс викрили схожого -- намагався влаштуватисть в структури міжнародного суду, який справи з геноциду тощо розглядає. ГРУ його 6 років "підводило", після малазійського боінгу: через Аргентину. Ніби аргентинець іммігрував в США, поступив в коллєдж, вчився 4 роки, з друзяками студентствував тощо...
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24.09.2022 09:39 Відповісти
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу
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23.09.2022 23:00 Відповісти
Українці за кілька годин зібрали мільйони на лікування героя "Азовсталі" Діанова

https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrayintsi-kilka-godin-zibrali-milyoni-likuvannya-1663958825.html

=====================================
Українці, давайте допоможемо Герою України !
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23.09.2022 23:00 Відповісти
давайте, але не треба забувати про не медійних захисників, а їх 2500
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23.09.2022 23:26 Відповісти
Сказать,что я плачу, ничего не сказать...Я рыдаю от счастья и гордости за наш народ!
Спасибо каждому, кто переслал Денису для лечения! Наши Герои, мы вас любим
не на словах, а на деле! Поправляйся,Денис и да благославит тебя наш Любящий
Господь! 🙏🙏🙏
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24.09.2022 15:33 Відповісти
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23.09.2022 23:00 Відповісти
Грузины зачем вы их впускаете даже если они с машин сорвали всё ленточки и буквы z? Вы понимаете, пустив их в свой дом, они завтра вас назовут фашистами которые "ущемляют русскоговорящих".
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23.09.2022 23:02 Відповісти
Так воно і буде, нажаль
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23.09.2022 23:13 Відповісти
не встигнуть..
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23.09.2022 23:28 Відповісти
Краще косою побрити ....батьків ....по плечі
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24.09.2022 07:15 Відповісти
Якщо тільки на скронях, можна постригти під оселедець.
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24.09.2022 09:49 Відповісти
ліпше паяльною лампою
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24.09.2022 10:11 Відповісти
Хай на доказ пітунову голову принесе!
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23.09.2022 23:03 Відповісти
им легче мимикрировать под местных.
===
адиннарот? вряд ли. Казахи интеллектуально от бурятов отличаются так же как японцы от северокорейцев.Их там вычислят с первого слова.
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23.09.2022 23:03 Відповісти
Это фашистская страна должна быть разделена, а населяющее её стадо принудительно денацифицировано, как немцы после WWII. Иначе, через какое-то время биомасса снова впадет в имперский раж. Самостоятельно стать ответственным членом человеческой цивилизации это дерьмо не способно.
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23.09.2022 23:04 Відповісти
ЭТО 5!!!!
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23.09.2022 23:17 Відповісти
KOBZAR FACEPALM

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23.09.2022 23:19 Відповісти
це часом не він?
Тіпічний кацап
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23.09.2022 23:41 Відповісти
ниття москаликів -це просто пісня для душі...
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24.09.2022 06:50 Відповісти
в полоні вони теж ниють, а як попадають в рашку, зразу згадують про мученія мальчіка в трусіках
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24.09.2022 10:13 Відповісти
прекрасно
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23.09.2022 23:06 Відповісти
****** !!!!! паРашников - в стойло , пусть срут в яму .
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23.09.2022 23:24 Відповісти
Оооо! Вы откуда взяли этот перл этой СУКИ?! Эта https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабанов,_Николай_Николаевич лживая мразина у нас в Латвии ДЕПУТАТ! Я его года 3 назад в открытом доступе в ФБ спрашивал "ЧЕЙ КРЫМ?" он мне жевал уклончивые сопли про "ДЕ ФАКТО", "ДЕ ЮРЕ", а на требование ответить ИЗБИРАТЕЛЮ не ползая как удав по пачке с дустом, ответил, что "Вы не мой избиратель"!

Я уже сейчас не вспомню за что мразину Владимира Норвинда из ОБЩЕСТА ВЕТЕРАНОВ выкинули, но насколько помню откровенный рашист ДО3,14ЗДЕЛСЯ!

По поводу "несчастных стариков"... А что, это страшные мучения за ВСЮ ЖИЗНЬ выучить элементарный разговорный?! У меня есть знакомый пенсионер, который вынужден был сделать российское гражданство, чтобы не покупать визу за каждую поездку к родственникам. Сейчас необходимость отпала, родственники умерли, он обратился в департамент и ему дали перечень что надо подготовить по подтверждению постоянного проживания. а по латышскому сказали. что в его возрасте никто особо спрашивать не будет. И кстати, он ЗНАЕТ латышский достаточно, чтобы поддержать общую беседу!
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24.09.2022 00:16 Відповісти
Я в шоке, что у вас такие "депутаты" в Сейме сидят!😱
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24.09.2022 01:04 Відповісти
а у меня еще вопрос
не эти ли люди устраивают вонь по поводу ущемления в странах Балтии русского языка и визжат по поводу сноса советских памятников?
и простите, реально прошло 30 лет с развала Союза
можно было попытаться выучить язык страны, в которой живешь?
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24.09.2022 02:31 Відповісти
Мне особенно понравился еле живой гражданин РФ, которого достали из багажника джипа. Видимо, заполз туда умирать, а пограничники вытащили. Гады, умереть спокойно не дадут
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24.09.2022 00:41 Відповісти
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24.09.2022 10:48 Відповісти
Поправки к Закону об иммиграции, которые сегодня принял Сейм касаются и тех граждан РФ, которые ранее были гражданами или не гражданами Латвии . При этом они продолжают жить здесь на основании постоянного вида на жительство. Таких в стране примерно 20 тысяч . - тут Николай Кабанов уже при3,14здел 17600 великоскрепных! И получали они гражданство РФ отнюдь не в 90-тые годы, как он пытается утверждать, а гораздо позже, чтобы не платить за визу в РФ и/или ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ раньше чем в Латвии.

«Почему они взяли это российское гражданство? Они не остались в статусе негражданина? Они могли остаться в статусе негражданина здесь, не было бы проблем. Это их выбор - стать гражданином другой страны. И если они стали гражданином другой страны, они могут проживать здесь в Латвии только, если они получают вид на жительство и знают латышский язык.

Впрочем, выгонять из страны тех, кто не сможет подтвердить знания латышского не будут. Предположительно они получат временный ВНЖ сроком на 1 год. - и тут СОВРАЛ! Просто их будут мурыжить каждый год с продлением и экзаменом!

Непонятно, почему у них нет возмущений, когда РОССИЙСКОЕ посольство КАДЫЙ ГОД заставляет СВОИХ граждан выстаивать длинные очереди и отмечаться, чтобы доказать, что они НЕ УМЕРЛИ и им можно перечислять пенсии?! ЗА СЧЁТ пенсионеров Рашки, где они ни дня не работали, но рады обворовать своих же!
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24.09.2022 00:44 Відповісти
При этом иностранцы, которые получили в Латвии постоянный ВНЖ, подтверждать знания латышского языка не должны , по той причине, что они делали это при получении статуса. Здесь, кстати, тоже есть цитата от гниды Кабанова.
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24.09.2022 00:46 Відповісти
А що цей громадянин РФ робив у багажнику авто, з якого його викинули?))))))))))))))))
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24.09.2022 10:27 Відповісти
Бежит от мобилизации.
он понимает, что воюя за Украину шанс выжить больше, чем воюя за Россию.
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23.09.2022 23:09 Відповісти
Или хотя бы умереть за что-то достойное.
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23.09.2022 23:50 Відповісти
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24.09.2022 00:15 Відповісти
Казахстанцы говорят: поприбегали русские , бегущие от войны, и с буквами z на машинах.
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23.09.2022 23:10 Відповісти
У нас є батал'йон "Свабодная расія"- хай розбираються...
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23.09.2022 23:10 Відповісти
Не можна так зразу. Це може бути засланий козачок,який як раз шукає і передає інформацію в спецслужби на росію.
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24.09.2022 15:23 Відповісти
Ну так я і кажу - хай розбираються...
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24.09.2022 15:42 Відповісти
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23.09.2022 23:17 Відповісти
если это правда - с хорошим почином, раша.
хай бы они все там на самообслуживании кто поездом накроются а кто подводной лодкой в степях кубани, главное, чтоб к нам не лезли.
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24.09.2022 02:42 Відповісти
***** !!!!! мне двор бетоном залить нужно, крышу на веранде накрыть профнастилом, кубов 10 жерствы расплонировать на стоянке для авто, и остальной ***** по мелочам куча, ДАЙТЕ МНЕ ПАРУ ДЕЗЕРТИРОВ ИЗ паРАШИ , им ***** куда бежать , а нам польза.
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23.09.2022 23:21 Відповісти
не треба чеками, іди і відлови.
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23.09.2022 23:29 Відповісти
отож!! й на бюджет менше навантаження, Ви ж нагодуєте) Й пророцтво цапів здійсниться - кожному українцю по 2 раби
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23.09.2022 23:35 Відповісти
👍🤝😂
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24.09.2022 15:41 Відповісти
Приїжджай на Чернігівщину Пройдись по глухих селах вздовж кордону Там "заробітчани" такі сезон на городах з квітня відпрацювали у пенсіонерів і зараз сидять без діла А попереду - зима! Треба якось жить А не всі пенсіонери цих "бугаїв" зиму прогодують Може хтось і погодиться!
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24.09.2022 01:41 Відповісти
Я бы этим идиотам, не то что строить, ломать ничего бы не поручил.
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24.09.2022 09:55 Відповісти
Нам уже не нужна демократизация его страны, нам нужен ее распад.
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23.09.2022 23:38 Відповісти
а фамілія у нього Мішкін чи Чепижкін?
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24.09.2022 00:28 Відповісти
Отправьте его назад, с заданием.
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24.09.2022 00:34 Відповісти
😂
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24.09.2022 15:42 Відповісти
Не все русские поддерживают путина.Мужика надо проверить в бою и не только.
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24.09.2022 01:52 Відповісти
для начала пусть завалы разбирает.
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24.09.2022 10:54 Відповісти
Та в чому проблема? Якщо у СБУ є сумніви - Женевська конвенція даний варіант передбачає - "інтернування громадянина країни-агресора до закінчення війни" Визначить йому місце проживання та обмеження в його діяльності Визначить порядок контролю за ним І хай чекає коли війна закінчиться! Тим же будівельником на відновленні зруйнованого житла в якомусь селі І користь принесе і себе прогодує
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24.09.2022 03:48 Відповісти
Легіон *Свободная Россия* дуже сильно шифрується,щоб його місцеперебування не пронюхало фсб,тому цей чолов*яга може бути засланим козачком.Або ж його наміри щирі.Хто це може знати. Хай спецслужби ним займаються.
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24.09.2022 04:34 Відповісти
Ага він не місцевий і так на раз- два кордон перейшов
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24.09.2022 07:34 Відповісти
Засланий козачок або просто бреше. Ні пуйлу, ні його вівцям довіряти ніколи ні в чому не можна.
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24.09.2022 09:14 Відповісти
Самий оригінальний спосіб відкосити від мобілізації. Він нічого не втрачає в Україні, а навпаки поки його будуть перевіряти, то і війна закінчиться.
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24.09.2022 10:06 Відповісти
...проверьте лояльность и на фронт.Боевая единица
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24.09.2022 10:52 Відповісти
 
 