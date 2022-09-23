На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Харківщині нацгвардійці спільно з військовою контррозвідкою затримали під час стабілізаційних заходів у селі Уди порушника державного кордону - громадянина РФ. Затриманий заявив про бажання вступити в українську армію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.
Громадянин РФ нелегально перетнув державний кордон України, але був затриманий поблизу лінії фронту. Під час допиту заявив про свою незгоду з путінським режимом та висловив бажання воювати проти російської армії.
"Я з Ленінградської області. До військової служби відношення не маю: не взяли. Військовий квиток є — отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка [обмовка, йдеться про Щетинівку, Бєлгородської області], вночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там. Теперішнього президента я не підтримую. Я проти війни з Україною", — розповів затриманий.
Наразі тривають слідчі дії щодо нього та перевіряється надана ним інформація. Порушник кордону був вдягнений у військову форму (не штатну), мав при собі паспорт та військовий квиток.
Запевнив, що має багато однодумців-опозиціонерів у різних кутках держави-агресора, але вони поки недостатньо сильні та організовані, аби протистояти каральній машині путінського тоталітаризму. Також він переконаний: поразка російських окупаційних військ в Україні обов’язково призведе до демократизації його країни.
Будь ласка, зачекайте...
По словам тех, кто перешёл границу с Казахстаном, невозможно снять жильё в приграничных районах, гостиницы переполнены. Вчера в Акбулакском районе Оренбургской области пробка из желающих покинуть Россию растянулась на 3 километра.
Кстати, быстрее всех ломанулось в Казахстан буряты - им легче мимикрировать под местных.
Российский паспорт стал самым проклятым документом в мире. Русские готовы менять его хоть на чёрта лысого. С доплатой.
Це теж війна
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrayintsi-kilka-godin-zibrali-milyoni-likuvannya-1663958825.html
=====================================
Українці, давайте допоможемо Герою України !
Спасибо каждому, кто переслал Денису для лечения! Наши Герои, мы вас любим
не на словах, а на деле! Поправляйся,Денис и да благославит тебя наш Любящий
Господь! 🙏🙏🙏
===
адиннарот? вряд ли. Казахи интеллектуально от бурятов отличаются так же как японцы от северокорейцев.Их там вычислят с первого слова.
Тіпічний кацап
Я уже сейчас не вспомню за что мразину Владимира Норвинда из ОБЩЕСТА ВЕТЕРАНОВ выкинули, но насколько помню откровенный рашист ДО3,14ЗДЕЛСЯ!
По поводу "несчастных стариков"... А что, это страшные мучения за ВСЮ ЖИЗНЬ выучить элементарный разговорный?! У меня есть знакомый пенсионер, который вынужден был сделать российское гражданство, чтобы не покупать визу за каждую поездку к родственникам. Сейчас необходимость отпала, родственники умерли, он обратился в департамент и ему дали перечень что надо подготовить по подтверждению постоянного проживания. а по латышскому сказали. что в его возрасте никто особо спрашивать не будет. И кстати, он ЗНАЕТ латышский достаточно, чтобы поддержать общую беседу!
не эти ли люди устраивают вонь по поводу ущемления в странах Балтии русского языка и визжат по поводу сноса советских памятников?
и простите, реально прошло 30 лет с развала Союза
можно было попытаться выучить язык страны, в которой живешь?
«Почему они взяли это российское гражданство? Они не остались в статусе негражданина? Они могли остаться в статусе негражданина здесь, не было бы проблем. Это их выбор - стать гражданином другой страны. И если они стали гражданином другой страны, они могут проживать здесь в Латвии только, если они получают вид на жительство и знают латышский язык.
Впрочем, выгонять из страны тех, кто не сможет подтвердить знания латышского не будут. Предположительно они получат временный ВНЖ сроком на 1 год. - и тут СОВРАЛ! Просто их будут мурыжить каждый год с продлением и экзаменом!
Непонятно, почему у них нет возмущений, когда РОССИЙСКОЕ посольство КАДЫЙ ГОД заставляет СВОИХ граждан выстаивать длинные очереди и отмечаться, чтобы доказать, что они НЕ УМЕРЛИ и им можно перечислять пенсии?! ЗА СЧЁТ пенсионеров Рашки, где они ни дня не работали, но рады обворовать своих же!
он понимает, что воюя за Украину шанс выжить больше, чем воюя за Россию.
хай бы они все там на самообслуживании кто поездом накроются а кто подводной лодкой в степях кубани, главное, чтоб к нам не лезли.