Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя: зруйновані будинки, понівечені життя. ФОТОрепортаж

Минулої ночі окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Фото наслідків удару по місту опублікував у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновані будинки, понівечені життя. Окупант намагається нас залякати, окупант намагається нас вбити. Але ворог вже приречений. Тримаймося, допомогаємо один одному. Жертв могло бути більше - подяка нашим рятувальникам! Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету. Уламки снаряда впали поза містом. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.











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