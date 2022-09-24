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Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя: зруйновані будинки, понівечені життя. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої ночі окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Фото наслідків удару по місту опублікував у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновані будинки, понівечені життя. Окупант намагається нас залякати, окупант намагається нас вбити. Але ворог вже приречений. Тримаймося, допомогаємо один одному. Жертв могло бути більше - подяка нашим рятувальникам! Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету. Уламки снаряда впали поза містом. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. 

Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя: зруйновані будинки, понівечені життя 01
Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя: зруйновані будинки, понівечені життя 02
Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя: зруйновані будинки, понівечені життя 03
Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя: зруйновані будинки, понівечені життя 04
Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя: зруйновані будинки, понівечені життя 05

Також читайте: Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, є загиблий і 7 постраждалих

Автор: Ірина Дашківська
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Жилий будинок, били вночі, певно жертви є.
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24.09.2022 09:19 Відповісти
Старух, побойся Бога, верни все, что украл пострадавшим землякам.
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24.09.2022 11:11 Відповісти
Старух :" ...тримаймося , допомагаємо один одному ..."Яка ж він тільки цинічна зелена наволоч ! А чим буде допомагати , якщо вкрав всю гуманітарну допомогу від ЄС ?
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24.09.2022 09:46 Відповісти
не надто вона й зелена. це справжній ветеран з перевзування. досвід біля корита є
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24.09.2022 10:04 Відповісти
Центр з надання адмінпослуг. Це ж треба яка стратегічна ціль! А ще є міськи туалети, мабуть вони будуть наступні
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24.09.2022 10:08 Відповісти
В действительности, ведь целились по заводу (местные знают какому), расположенному сразу за этим домом. Но в итоге, как парадокс, «денацифицировали» жилой дом по улице с именем героя, который сам боролся с нацизмом. Чтоб оценить масштаб взрыва, скажу для местных, что даже на «Стопке» взрывной волной поразбивало окна! Весь ужас происходящего, в самом статусе города Запорожья, как крупнейшего индустриального центра Украины. Теперь все жители, живущие вокруг многочисленных заводов и предприятий нашего города, стали в одночасье потенциальными жертвами.
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24.09.2022 14:19 Відповісти
 
 