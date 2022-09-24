УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5940 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
1 598 0
війна (56581) обстріл (21149) Донецька область (5707) Кириленко Павло (866)

Окупанти завдали ударів по Донеччині. Пошкоджені будинки, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уночі росіяни обстріляли громади Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти завдали ударів по Донеччині. Пошкоджені будинки, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція 01

"У Покровському районі росіяни ударили з ЗРК С-300 по Миколаївці Новогродівської громади – пошкодили 2 двоповерхівки та 5 приватних будинків. Також постраждала Курахівська громада: Курахове обстріляне з РСЗВ, Успенівка і Ганнівка зазнали ракетних ударів – пошкоджені приватні будинки. Крім того, внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію – Покровська громада опинилася без води. На ранок – артобстріли Авдіївки: пошкоджено адмінбудівлю АКХЗ та житлові будинки у старій частині міста. На щастя, в районі немає поранених та загиблих", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччині внаслідок обстрілів росіян загинула 1 людина. ІНФОГРАФІКА

У Краматорському районі під обстріл потрапила Дружківка – без жертв, однак є пошкоджені житлові будинки. З місця обстрілу евакуйовано 7 людей.

Постійні обстріли були у Світлодарській громаді, однак без постраждалих.


Окупанти завдали ударів по Донеччині. Пошкоджені будинки, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція 02
Окупанти завдали ударів по Донеччині. Пошкоджені будинки, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція 03
Окупанти завдали ударів по Донеччині. Пошкоджені будинки, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція 04
Окупанти завдали ударів по Донеччині. Пошкоджені будинки, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 