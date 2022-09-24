Окупанти завдали ударів по Донеччині. Пошкоджені будинки, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. ФОТОрепортаж

Уночі росіяни обстріляли громади Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Покровському районі росіяни ударили з ЗРК С-300 по Миколаївці Новогродівської громади – пошкодили 2 двоповерхівки та 5 приватних будинків. Також постраждала Курахівська громада: Курахове обстріляне з РСЗВ, Успенівка і Ганнівка зазнали ракетних ударів – пошкоджені приватні будинки. Крім того, внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію – Покровська громада опинилася без води. На ранок – артобстріли Авдіївки: пошкоджено адмінбудівлю АКХЗ та житлові будинки у старій частині міста. На щастя, в районі немає поранених та загиблих", - йдеться у повідомленні.

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У Краматорському районі під обстріл потрапила Дружківка – без жертв, однак є пошкоджені житлові будинки. З місця обстрілу евакуйовано 7 людей.

Постійні обстріли були у Світлодарській громаді, однак без постраждалих.









