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Ще 8 суден з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи сьогодні вирушать із портів Одеси і Чорноморська. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У межах "Зернової ініціативи" сьогодні ще 8 суден з агропродукцією вирушать з портів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінінфраструктури.

"Сьогодні з портів Одеси та Чорноморська відправляться 8 суден, на борту яких 131,3 тис. тонн агропродукції. Продовольство призначене для країн Африки, Азії та Європи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 10:00 6 суден вже вийшли з портів, об’єднавшись у караван, а ще два чекають на свою чергу.

Від початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Також дивіться: З українських портів вийшли ще 11 суден з українською агропродукцією. ФОТО

Ще 8 суден з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи сьогодні вирушать із портів Одеси і Чорноморська 01

Ще 8 суден з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи сьогодні вирушать із портів Одеси і Чорноморська 02

Автор: Наталя Джума
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Цікаво, чи Ірану також щось перепаде?
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24.09.2022 11:09 Відповісти
Санкції
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24.09.2022 11:20 Відповісти
ирану, мы грузини напомним 3 тысяча летной давности битву
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24.09.2022 11:49 Відповісти
косюк и веревский смогут яхты свои заправить.... низкий поклон от них
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24.09.2022 12:33 Відповісти
 
 