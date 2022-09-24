Ще 8 суден з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи сьогодні вирушать із портів Одеси і Чорноморська. ФОТО

У межах "Зернової ініціативи" сьогодні ще 8 суден з агропродукцією вирушать з портів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінінфраструктури.

"Сьогодні з портів Одеси та Чорноморська відправляться 8 суден, на борту яких 131,3 тис. тонн агропродукції. Продовольство призначене для країн Африки, Азії та Європи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 10:00 6 суден вже вийшли з портів, об’єднавшись у караван, а ще два чекають на свою чергу.

Від початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

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