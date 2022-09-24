УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5940 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
6 624 19
війна (56581) Дніпро місто (2163) затримання (4145) СБУ (10050) ФСБ (1346) Донецька область (5707) Покровськ (94)

Викрито агентів ФСБ у Дніпрі та Покровську: один з них працював на ворога з в’язниці. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час багатоетапної спецоперації Служба безпеки знешкодила ще одну міжрегіональну агентурну мережу РФ, яка коригувала ворожий вогонь у прифронтових районах сходу і півдня України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Викрито агентів ФСБ у Дніпрі та Покровську: один з них працював на ворога з в’язниці 01

"Так, на Донеччині двоє російських агентів передавали окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ, у тому числі розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем "HIMARS". Встановлено, інформатори були завербовані представниками фсб після повномасштабного вторгнення. У поле зору спецслужб РФ потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішували" серед оточуючих.

Задокументовано, що обидва зловмисника діяли за вказівками "зв’язкових" з так званої "МДБ ДНР", які у подальшому доповідали своїм російським кураторам", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох агентів у Покровську на спробі передачі розвідінформації окупантам.

Викрито агентів ФСБ у Дніпрі та Покровську: один з них працював на ворога з в’язниці 02

"Ще одного ворожого поплічника викрили у Дніпрі. Ним виявися ув’язнений однієї з виправних установ. За допомогою прихованого мобільного телефону він налагодив зв’язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокацію українських блокпостів.тОтриману інформацію в’язень передавав представникам спецслужб РФ, які завербували його через зв’язки у кримінальних колах.

За допомогу загарбникам в’язень сподівався вийти на волю і отримати посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Встановлено, що для комунікації ворог використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, а розвіддані отримував у вигляді відміток на електронних картах з фото- та відеофіксацією об’єктів", - додають у СБУ.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні



Викрито агентів ФСБ у Дніпрі та Покровську: один з них працював на ворога з в’язниці 03
Викрито агентів ФСБ у Дніпрі та Покровську: один з них працював на ворога з в’язниці 04
Викрито агентів ФСБ у Дніпрі та Покровську: один з них працював на ворога з в’язниці 05
Викрито агентів ФСБ у Дніпрі та Покровську: один з них працював на ворога з в’язниці 06
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Русня начинает выводить свои подготовленные части из Лимана Об этом пишут пропагандисты. Оставляют мобиков с оккупированных территорий и других орков для удержания позиций. Ждем официальную информацию.
показати весь коментар
24.09.2022 13:02
+11
это для 73% ********* после принятия закона о спизженных 38 млрд гривен на дороги?как там дело в Запорожье О ГУМАНИТАРКЕ неее ни чего не слышали ?
показати весь коментар
24.09.2022 13:04
+10
Таких продажних падлюк потрібно по - тихому прибирати , тому що ці потвори навіть не годяться для обміну 😡
показати весь коментар
24.09.2022 13:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Русня начинает выводить свои подготовленные части из Лимана Об этом пишут пропагандисты. Оставляют мобиков с оккупированных территорий и других орков для удержания позиций. Ждем официальную информацию.
показати весь коментар
24.09.2022 13:02 Відповісти
155 мм салют кацапам в догонку
показати весь коментар
24.09.2022 13:14 Відповісти
это для 73% ********* после принятия закона о спизженных 38 млрд гривен на дороги?как там дело в Запорожье О ГУМАНИТАРКЕ неее ни чего не слышали ?
показати весь коментар
24.09.2022 13:04 Відповісти
Таких продажних падлюк потрібно по - тихому прибирати , тому що ці потвори навіть не годяться для обміну 😡
показати весь коментар
24.09.2022 13:04 Відповісти
Ось таке. Прямо з держустанов працюють на ворога. Не думаю, що виключно з пеніціарних.
показати весь коментар
24.09.2022 13:06 Відповісти
"Хамерсы"? это что за зверь такой?
показати весь коментар
24.09.2022 13:16 Відповісти
Это Хаймарсы на шасси Хаммеров.
показати весь коментар
24.09.2022 13:19 Відповісти
я так и думал!
показати весь коментар
24.09.2022 13:24 Відповісти
Похоже это коварное античеловеческое изобретение фашЫстов нацЫстов!!!
показати весь коментар
24.09.2022 13:30 Відповісти
ну нарешті.. хоч одного поставили до стінки... чи таки ні?????
показати весь коментар
24.09.2022 13:31 Відповісти
Бедняги! Это они еще не попали в руки кровожадных украинских судей. Вот тут я им уже не завидую. Получат парни на полную катушку. Влупят им огромные сроки (где-то по году условно), а может, еще и под залог на огромную сумму, гривен так пятьсот, выпустят. Обдерут до нитки, не оставят даже денег на билет, чтобы смыться куда-нибудь.
показати весь коментар
24.09.2022 13:33 Відповісти
Ермака и Зеленскага к Хаймарсам и близко нельзя подпускать!
показати весь коментар
24.09.2022 13:38 Відповісти
oi tvari! pavesit ix nemedlenno!
показати весь коментар
24.09.2022 13:52 Відповісти
від тої стіни мжна обох не відводити... прямо там "в расход".....
показати весь коментар
24.09.2022 14:07 Відповісти
Ви теж про це подумали? А зараз по іншому не встояти!

показати весь коментар
24.09.2022 14:42 Відповісти
вот это да! да... СлуБоУмные работают...
показати весь коментар
24.09.2022 16:11 Відповісти
Покажіть обличчя цих зрадників або хоть призвіща іх друкуйте, бо обміняють на московію і знати не будемо кого після війни віддячити за масові убивства Українців !!
Буде як із Цемахом або вагнерівцями!!
показати весь коментар
24.09.2022 17:13 Відповісти
Это все мелкие отбросы, а вот Елдак, татаров, шуфрич и т.д но это Оманского совкодрочера не интересует!!!
показати весь коментар
24.09.2022 17:23 Відповісти
В ***** эту власть! Зеки из тюрьмы рулят (( Сброд под руководством клоуна. На голову не налазит...
показати весь коментар
26.09.2022 01:06 Відповісти
 
 