Торгові майданчики у даркнеті з нібито продажу західної зброї містять сфальшовану інформацію та ведуться не українцями, - BBC. ФОТОрепортаж

Російські пропагандисти стверджують, що українці частково збувають зброю, отриману як військову допомогу від США, у "темному інтернеті" - частині всесвітньої мережі, де користувачі можуть зберігати повну анонімність.

Проте, поспілкувавшись із "продавцями" під виглядом потенційних покупців, команда розслідувачів BBC дійшла висновку, що розміщені в "темній павутині" оголошення, що пропонують купити американську зброю, - фейкові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продавці" з даркнету обіцяють поставити натовську зброю будь-кому, хто готовий заплатити. Як геотег вказано Київ, проте назва столиці українською мовою написана неправильно. І на цьому дурні помилки авторів оголошення не закінчувалися.

Один із "продавців", який часто згадується в російських ЗМІ, називається Weapons Ukraine. На сторінці магазину є згадка про 32 нібито проведені ним угоди з продажу американських карабінів, пістолетів та іншої вогнепальної зброї, яку нібито доставляють анонімним покупцям по всій території України.

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Проте журналісти виявили, що фотографії з оголошень далеко не завжди відповідають опису. Більш того, були зроблені за багато років до початку повномасштабної війни.

Інший продавець під назвою Big Discounts On Weapons, який пропонував купити "Джавеліни" та безпілотники американського виробництва, нібито нещодавно поставлені Україні, виявився винахідливішим.

Продавець змінив кілька старих фотографій, у тому числі вже збитих дронів, і додав туди назву торгового майданчика.

Після цього журналісти спробували зв'язатися із самими "продавцями" та зрозуміти, чи справді автори оголошень - з України.

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Продавець "Джавелінів" та дронів Switchblade 300 попросив зв'язатися з ним в одному з месенджерів, де він зареєстрований під не найоригінальнішим ім'ям "javelinusa".

На запитання журналістів, як саме можна купити рекламовану зброю, була отримана відповідь українською мовою: "Внесіть гроші на свій рахунок, тоді ми запросимо адміністратора до цього чату. Домовляємося й оголошуємо всі умови при ньому. Потім у вебчаті пишете, що отримали [зброю] і всім задоволені та просите адміна переказати ваш депозит мені".

Проте під час листування журналісти звернули увагу, що українською мовою співрозмовник володіє, м'яко кажучи, не надто добре. На пряме запитання про це "продавець" пояснив, що він нібито із Польщі.

Запрошена журналістами лінгвістка Дар'я Левицька переконана, що повідомлення писала російськомовна людина. За її словами, можна досить впевнено стверджувати, що повідомлення, надіслані українською мовою, були перекладені за допомогою онлайн-перекладача - причому не з польської, а з російської.

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Пізніше вдалося зв'язатися і з другим "продавцем", який у листуванні також припускався грубих помилок, очевидно автоматично перекладаючи повідомлення українською вже перед відправкою.

Відгуки, залишені "покупцями", написані в основному по-польськи, але теж рясніють помилками, характерними для електронного перекладу.

У статті на сайті RT стверджується: не виключено, "що у нелегальних торговців налагоджений контакт із [польськими] прикордонниками", і вони можуть без проблем доставляти замовлення не лише до Польщі, а й за її межі.

Експерт StopFake Сергій Харченко вважає, що Кремль використовує подібні фейки, щоб підірвати довіру західних партнерів до української влади та зірвати постачання зброї.

Харченко вважає, що ці фейки розраховані переважно на західну аудиторію.

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Статті, які цілком серйозно розповідають про "продаж у даркнеті української зброї", журналісти виявили на різних сайтах - англійською, японською, в'єтнамською, турецькою та іншими мовами.

Компанія KELA, що спеціалізується на аналізі загроз кіберзлочинності, провела дослідження. Її фахівці дійшли висновку, що оголошення про продаж поширюються (а, можливо, і спочатку були створені) проросійськими пропагандистськими джерелами.

У KELA вважають підозрілим, що активність на цьому торговому майданчику мінімальна (кількість операцій невелика), а сама вона практично невідома навіть постійним мешканцям даркнета.

Експерти не можуть сказати, чи є оголошення від початку до кінця справою рук російських пропагандистів або їх розмістили шахраї, які намагаються заробити в даркнеті, а прокремлівські ЗМІ просто про них розтрубили. Але саме час їх появи та заяви пропагандисти, які повторюють одна одну як під копірку, дозволяють припустити, що кампанію з дезінформації було сплановано та організовано централізовано.

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