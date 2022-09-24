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Окупанти обстріляли Марганець. Троє цивільних в лікарні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни вдарили по Марганцю з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові будинки, хлібозавод, автівки містян, газопровід, лінії електропередач", - йдеться у повідомленні.

Також під ворожим вогнем опинилась Червоногригорівська громада. Там потерпілих серед цивільного населення немає.

Також дивіться: Окупанти завдали ударів по Донеччині. Пошкоджені будинки, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли Марганець. Троє цивільних в лікарні 01
Окупанти обстріляли Марганець. Троє цивільних в лікарні 02
Окупанти обстріляли Марганець. Троє цивільних в лікарні 03
Окупанти обстріляли Марганець. Троє цивільних в лікарні 04
Окупанти обстріляли Марганець. Троє цивільних в лікарні 05

Автор: Ольга Лузан
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