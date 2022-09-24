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Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку вересня прикордонники приземлили вже 2 російські коптери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.

Зазначається, що на кордоні з країною-агресором боєць збив безпілотник антидроновою рушницею.

"Розвідгрупа знайшла приземлений коптер. Поряд з ним лежав боєприпас, який рашисти мали скинути на українське селище. Люди у безпеці, а дрон тепер працюватиме на нас", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею, - ДПСУ 01
Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею, - ДПСУ 02
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Вы реально набридли кацапським телеграмом та інстаграмом. У вас велика аудіторія на сайті, невже немає можливості заливати відео напряму
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24.09.2022 15:06 Відповісти
AGREE! Da, ya ewe posle konflikta Durova VK i FSB perestal vsem etim polzovat'sya...
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24.09.2022 15:32 Відповісти
Какая-то нездоровая тяга ко всему совковому. Совок сдох 30 лет назад! Есть же более вменяемая и безопасная альтернатива этим ФСБ-шным проектам.
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24.09.2022 22:07 Відповісти
Хто поставив рушницю, яка країна?
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24.09.2022 15:42 Відповісти
А какая разніца ? (с)
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24.09.2022 16:49 Відповісти
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Слава Україні !
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24.09.2022 16:14 Відповісти
Героям слава !!
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24.09.2022 22:26 Відповісти
Респект Захисникам України і Слава !!
Смерть рашистам ***** та привладним опожопівцям в Україні✌️👏👍‼️🇺🇦❤️⚔️🗡😡😡😡
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24.09.2022 17:05 Відповісти
 
 