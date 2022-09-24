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Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
З початку вересня прикордонники приземлили вже 2 російські коптери.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.
Зазначається, що на кордоні з країною-агресором боєць збив безпілотник антидроновою рушницею.
"Розвідгрупа знайшла приземлений коптер. Поряд з ним лежав боєприпас, який рашисти мали скинути на українське селище. Люди у безпеці, а дрон тепер працюватиме на нас", - йдеться у повідомленні.
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