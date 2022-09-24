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Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу правоохоронці зареєстрували 73 повідомлення про зруйновану інфраструктуру у Запоріжжі та населених пунктах області. Є втрати серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 01

"Окупаційні війська поцілили по населених пунктах Пологівського району. Значних ушкоджень зазнали оселі мешканців Оріхова, Гуляйполя та прилеглих сіл. Також поліцейські зафіксували ворожі прильоти по обласному центру. Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по житловій інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого в одному з багатоквартирних будинків виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та УСБУ в Запорізькій області, рятувальники ДСНС, комунальні служби. Правоохоронці допомогли ліквідувати постраждалих до більш безпечних місць, провели огляд обстріляної території, зібрали речові докази російського збройного злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя: зруйновані будинки, понівечені життя. ФОТОрепортаж

Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 02

Також від розриву снарядів у приватних будинках, розташованих поруч, повилітали шибки та двері, пошкоджені дахові покриття та фасади будівель.

Унаслідок чергового ворожого терору є втрати серед мирного населення. Цивільні громадяни зазнали осколкових ушкоджень. Одна людина від  поранень загинула.



Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 03
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 04
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 05
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старух про псевдореферендум у Запорізькій області: Дії окупантів є нікчемними. Російська пропаганда оголосить фейкові цифри


Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 07
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 08
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 09
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 10
Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців 11
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Пора уже создать специальную группу по физическому устранению кремлевского карлика , по другому это существо не остановить , он уже вошел в раж ,и чувстувует свою недосягаемость
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24.09.2022 16:23 Відповісти
Может и пора. Да кто возьмется?
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24.09.2022 20:35 Відповісти
что за бред - его бы свои давно уже удавили - только как? если у него 1000 -ная охрана подчиняющаяся лично ему - никто к нему на прием с оружием и на километр не подойдет
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25.09.2022 00:09 Відповісти
можно и с 2-х километров завалить ту тварь.
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25.09.2022 09:14 Відповісти
дуже шкода красивих ******** будинків з туями і під металочерепицею, ще більше шкода маленьких, але з душею вибудуваних, роками і самотужки самими хазяйвами.. їм буде важко відновити майно...
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24.09.2022 17:12 Відповісти
просто Куртев, местный зам.мэра, выложил фотки по которым можно точно определить адрес попадания. Может он это сделал по тупости, а если нет, тогда есть к нему много вопросов! - ты дебил, блд?!
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24.09.2022 22:09 Відповісти
куртев - захватчик
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24.09.2022 23:53 Відповісти
хло терорист..
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24.09.2022 22:19 Відповісти
Били с оккупированной Васильевки. На это указывает траектория полёта ракеты и само место попадания в дом. Здания тут стоят в одну линию (в народе «Линейка»), развёрнутые как фаланга и прикрывая собой целый ряд индустриальных объектов. Очень уязвимое место в этой части города. Сограждане, будьте бдительны!
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24.09.2022 23:00 Відповісти
 
 