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Окупанти примушують маріупольців брати участь у "референдумі", погрожуючи звільненнями, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупаційна влада Маріуполя Донецької області після першого дня "референдума" отримала "на горіхи" через низьку "явку".

Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала "на горіхи" за наднизьку "явку". Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату. Також було встановлено декілька наметів у місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилась обмаль. На черговому пропагандистському ролику дуже прекрасно можна побачити "шалену чергу" в 10 людей та пусті прозорі урни", - пише Андрющенко, додаючи знімки з "дільниць".

Окупанти примушують маріупольців брати участь у референдумі, погрожуючи звільненнями, - Андрющенко 01

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Окупанти примушують маріупольців брати участь у референдумі, погрожуючи звільненнями, - Андрющенко 02
Окупанти примушують маріупольців брати участь у референдумі, погрожуючи звільненнями, - Андрющенко 03
Окупанти примушують маріупольців брати участь у референдумі, погрожуючи звільненнями, - Андрющенко 04

За його словами, значна кількість людей ухиляється від голосування, в тому числі виїхала з міста на узбережжя.

Також читайте: На Херсонщині окупанти змушують людей "голосувати" по кілька разів - за себе та за родичів, - Соболевський

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, засудивши дії Росії та пообіцявши запровадити додаткові санкції.

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В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
Більшість виживших адекватних маріупольців виїхали з міста, розгромленого та захваченого орками. Люди без грошей, без речей повиїжджали, аби тільки не залишатись під орками. Можливості були виїхати. 90 % то ждуни срузького міру та "мне все равно". Нехай голосують, усі відчують наслідки. Хлопці життя і здоров'я віддали захищаючи Маріуполь, а манкурти розповідають тепер "если бы не азовцы, то расия нас бы не бамбила, нацысты виноваты".
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24.09.2022 17:53
+7
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24.09.2022 17:30
+7
Бюджетники, наша полиция которая в полном составе перешла на службу дыныры
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24.09.2022 18:24
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Так це зе-перемога?
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24.09.2022 17:21 Відповісти
вьі со своими зтими "референдумами" - доиграетесь
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24.09.2022 17:21 Відповісти
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24.09.2022 17:27 Відповісти
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24.09.2022 17:30 Відповісти
а вот зацените - лютый пдц.... ))
https://twitter.com/i/status/1573569350304497664
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24.09.2022 17:31 Відповісти
А що там?
P. S. Мені нема 18 😁
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24.09.2022 17:36 Відповісти
Більшість виживших адекватних маріупольців виїхали з міста, розгромленого та захваченого орками. Люди без грошей, без речей повиїжджали, аби тільки не залишатись під орками. Можливості були виїхати. 90 % то ждуни срузького міру та "мне все равно". Нехай голосують, усі відчують наслідки. Хлопці життя і здоров'я віддали захищаючи Маріуполь, а манкурти розповідають тепер "если бы не азовцы, то расия нас бы не бамбила, нацысты виноваты".
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24.09.2022 17:53 Відповісти
100%.Хотів щось від себе сказати,та Ви вичерпно пояснили.
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24.09.2022 18:06 Відповісти
Любители срусского мира и так пойдут, а вот оставшимся проукраинским жителям несмотря на брезгливость к этому оккупендуму надо тоже сходить чтобы прорашисты-соседи не сдали их в лапы рашистских садистов. Все равно этот оккупендум, как говорится, дверца до жопы.
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24.09.2022 18:02 Відповісти
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24.09.2022 19:37 Відповісти
Вторая армия едет в Украину, чтобы узнать, что случилось с первой
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24.09.2022 18:11 Відповісти
А там хтось працює?
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24.09.2022 18:19 Відповісти
Бюджетники, наша полиция которая в полном составе перешла на службу дыныры
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24.09.2022 18:24 Відповісти
 
 