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На Харківщині спіймали зрадника: був одним з керівників у псевдополіції в окупованому Ізюмі, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Харківщині затримано зрадника, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду у псевдополіції.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога. Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду "дільничного інспектора поліції" у так званому "Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області". Згодом за допомогу окупантам він отримав "підвищення" та став "начальником відділу дільничних інспекторів".

У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками "ЛНР" приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині викрито зрадників, які допомагали ворогу будувати бліндажі та патрулювати міста, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Харківщині спіймали зрадника: був одним з керівників у псевдополіції в окупованому Ізюмі, - прокуратура 01

Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців 23 вересня його було затримано в порядку статей 208, 615 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України", - розповіли в прокуратурі.
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Топ коментарі
+18
Якби свого часу Нелю Штепу повісили б на ліхтарі через пару годин після арешту, то кількість потенційних зрадників зменшилась би в сотню раз. А так вони бачать "невідворотність покарання" у вигляді великого по суті а-я-я-ю. Штраф та громадські роботи. То чому б не спробувати розбагатіти за допомогою кацапні. А не вийшло- ну пару сотень доларів штрафу та разок по мордасам одержу максимум. Якось так. На жаль.
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24.09.2022 19:41
+12
На лобі клеймо випалити, щоб це падло всі знали.
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24.09.2022 19:02
+7
Ще дого потрібно буде все лайно викидати з України і починати треба з верхніх гілок влади...
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24.09.2022 19:11
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На лобі клеймо випалити, щоб це падло всі знали.
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24.09.2022 19:02 Відповісти
и повісити при дорозі
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24.09.2022 19:09 Відповісти
Знову рило ворога затушовали, щоб люди не впізнали, значить поновлять на посаді в якомусь іншому регіоні. Для зелених це цінні кадри.
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24.09.2022 21:32 Відповісти
Таких ссавців треба позбавляти громадянства.
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24.09.2022 19:03 Відповісти
Всраться енд закопаться
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24.09.2022 19:06 Відповісти
Электрошоки и паяльники то ихние
остались?
Проявите смекалку
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24.09.2022 19:08 Відповісти
чому так багато 3радників
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24.09.2022 19:10 Відповісти
думай-те
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24.09.2022 19:34 Відповісти
То папріколу штоб паржать
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24.09.2022 20:11 Відповісти
Ще дого потрібно буде все лайно викидати з України і починати треба з верхніх гілок влади...
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24.09.2022 19:11 Відповісти
цікаво а на кого схожі ті кому гниди та зрадники до вподоби???
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24.09.2022 19:44 Відповісти
Верхи Влади - дерьмак разминировавший Чонгар, баканов с Наумовым вывозившие награбленные миллионы и драгоценности , приказавшие СБУшникам Херсона не сопротивляться и выехать из города , Деркач за предательство назначенный в Эенергоатом , портнов составлявший списки патриотов это твои верхи и это только капля в море
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24.09.2022 20:21 Відповісти
Що там йому світить за колаборацію за законом ,ще помножити на 5 за порушення присяги а потім депортувати на залишки раші - хай здійсняться мрії ідіота.
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24.09.2022 19:13 Відповісти
два года условно или все-так три?
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24.09.2022 19:18 Відповісти
А як можна звязатись з адміном бо в моїй стрічці подій ліва людина пише?
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24.09.2022 19:18 Відповісти
Вы, видимо, случайно отправили ему запрос на подписку и не заметили этого. Наведите курсор на его ник. Там будет "вiдписатися". Нажмите. И - все. /Админ не нужен./
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24.09.2022 21:27 Відповісти
Дякую
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24.09.2022 21:34 Відповісти
А чого не втiк, щоб бомжом на вокзалi в Бiлгородi працювати?
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24.09.2022 19:19 Відповісти
Взагалі "нормою" скотоподібним іудам має бутили ( довічне увязнення. Щоб кожна потвора знала. Але ЕСКкгбшнику дали лише 5 років. хенерал-майору. Ідеально, щоб його завалили (або його родину на перший випадок)
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24.09.2022 19:22 Відповісти
Якби свого часу Нелю Штепу повісили б на ліхтарі через пару годин після арешту, то кількість потенційних зрадників зменшилась би в сотню раз. А так вони бачать "невідворотність покарання" у вигляді великого по суті а-я-я-ю. Штраф та громадські роботи. То чому б не спробувати розбагатіти за допомогою кацапні. А не вийшло- ну пару сотень доларів штрафу та разок по мордасам одержу максимум. Якось так. На жаль.
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24.09.2022 19:41 Відповісти
Абсолютно з такими ж думками. І головне, що зараз з заарештованими поводяться аналогічно. А закон ніхто змінювати не намагається.
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24.09.2022 22:25 Відповісти
А чого ОПівських зрадників не ловите?!!!! Чи "ето другоє"!
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24.09.2022 19:58 Відповісти
А де на фото зрадники ???
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24.09.2022 20:08 Відповісти
Один з тих, хто повірив, що Росія там назавжди.
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24.09.2022 20:23 Відповісти
kurwa, а який це до поліції відбір, якщо такий високий відсоток зрадників. Це ж силове відомство.
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24.09.2022 20:28 Відповісти
Псевдоментов отправлять в обычные зоны,там из них быстро бандеровок сделают.
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24.09.2022 20:52 Відповісти
І чому це так-як зрадник, то поліцай? Агов, громадянине Аваков! Щось не чути вас.
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24.09.2022 21:46 Відповісти
це ж не патрульна полiцiя. реформу встигли провести тiльки серед патрульних...
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24.09.2022 23:42 Відповісти
А шо вы зрадныку морду лица закрываете? Думаете может стать на путь исправления? Ха ха ха ха…
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24.09.2022 22:31 Відповісти
раз лицо замыленно то значит получит как обычно, по минимуму 2 года условно.
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24.09.2022 22:51 Відповісти
Затримали колаборанта, який був «начальником поліції» під час окупації Ізюма



Правоохоронці затримали експоліцейського, який під час окупації Ізюма співпрацював із російськими військами та обіймав посаду в так званій поліції. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

Встановлено, що під час окупації м. Ізюм експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога. Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду «дільничного інспектора поліції» у так званому «Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області». Згодом за допомогу окупантам він отримав «підвищення» та став «начальником відділу дільничних інспекторів».

У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців 23 вересня його було затримано в порядку статей 208, 615 КПК України. Йому повідомили про підозру 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
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24.09.2022 23:38 Відповісти
А чому Україна не збирає засідання ООН стосовно смертей і тортур в Ізюмі. Це друга Буча.
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25.09.2022 00:52 Відповісти
 
 