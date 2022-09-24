22 вересня в боях з російськими окупантами загинув воїн 25-ї бригади В’ячеслав Башта. ФОТО

22 вересня в боях з російськими окупантами загинув воїн 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади В’ячеслав (Грівас) Башта.

Про це повідомив Національний інформаційний портал "Тиск", передає Цензор.НЕТ.

"22 вересня до нас прийшла біда: загинув наш хороший друг, один зі старих адміністраторів нашого порталу — В'ячеслав (Грівас) Башта. Загинув він, як належить справжньому чоловіку — на благородній оборонній війні проти російського звіра, який вторгся на терени нашої країни.

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В'ячеслав здавна воював проти агресора — спершу служив з 2019 по 2022 рік у 80 одшбр, а з першого дня повномасштабної війни — без зайвих сумнівів став до лав славетної 25 повітрянодесантної Січеславської бригади. За час своєї служби, Грівас сповна виправдав славу українських десантників — В'ячеслав і його "Завжди перші" бойові побратими були в авангарді як оборони, так і наступу, зокрема — під час нещодавньої контрнаступальної операції українського воїнства на Харківщині (під час якої за його участі відбувся знаменитий інцидент з тараном російської БМП-2 за допомогою танкового трала).

Наш друг неодноразово балансував між життям та смертю, але цього разу, на превеликий жаль, доля наздогнала його.

Спи спокійно, Брате. Ми обов'язково помстимося за тебе. Обов'язково переможемо.

Реквізити для допомоги сім'ї:

Приватбанк — 5168757426075950 (Тетяна)", - йдеться у повідомленні.