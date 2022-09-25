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Одесу атакували дрони-камікадзе. Три влучання в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція, - ОК "Південь". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворожі дрони-камікадзе знову атакували Одесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що зранку 25 вересня в Одесі пролунала серія вибухів.

Крім того, 23 вересня російські окупаційні атакували Одесу дронами-камікадзе. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, 1 людина загинула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран має припинити постачання зброї РФ, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив", - Ніколенко

Пізніше Генштаб опублікував фото уламків збитого дрону.

Одесу атакували дрони-камікадзе. Три влучання в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція, - ОК Південь 01
Одесу атакували дрони-камікадзе. Три влучання в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція, - ОК Південь 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Іранського посла позбавили акредитації, тобто виганяють. Вам особисто Кулеба не повідомив?
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25.09.2022 08:21
+21
иранские дроны запускаются с фур ,замаскированых под гражданские машины(прямо с автострады)что боневтик настроил перед войной.Запустили и свалили обратно в Крым
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25.09.2022 08:42
+21
Ащо ,Не тільки розмінував Чонгар,навіть протитанкові їжаки повбирав , дуже хтів шашлики їсти у криму мабуть,а тепер роблять шашлики з українців,подякуємо найвеличнішому стратегу "боневтіку"
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25.09.2022 08:54
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****, чому ****** клоуни не розривають дип відносини з іранськими виродками?!! Постачання летальної зброї країні агресору є фактична участь цієї говнокраїни у війні.
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25.09.2022 08:16 Відповісти
Іранського посла позбавили акредитації, тобто виганяють. Вам особисто Кулеба не повідомив?
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25.09.2022 08:21 Відповісти
Це не розрив дипвідносин.
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25.09.2022 09:52 Відповісти
І чим цей онанізм допоможе? кацапи перестануть їх запускати?
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25.09.2022 08:29 Відповісти
а шо ти пропонуєш? Ми маємо оголосити війну Ірану чи шо?
вигнали посла, припиняємоу сі закупівлі в Ірані - шо ще ми можемо зробити?
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25.09.2022 09:56 Відповісти
Вигоном посла припиняємо закупівлі кацапами дронів?!
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25.09.2022 10:29 Відповісти
В нынешнем мире либо ты страна, которая подкупает за деньги лидеров всяких помоечных стран, либо против тебя будут очень многие, так как их купил враг. Кацапам деньги на всю грязь дала Германия в первую очередь. С них надо спрашивать, это все именно из-за них, это они по всем виноваты и несут ответственности за это, не оказывая поставок вооружений в максимально возможном для них режиме.
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25.09.2022 08:34 Відповісти
А США не дали кацапам денег, покупая у них удобрения ?
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25.09.2022 12:55 Відповісти
Ну ты дурак, внатуре дурак. Дать бы тебе кресло МЗС - ты бы быстро продул войну, растеряв-разругавшись со всеми союзниками.

Дипломатия работает уговорами и подкупами, а не женской истерикой и хлопаньем дверями.
Тебя дурака пример с Беларусью не научил ничему ? А должен был. Не разорвали бы отношения с президентом, пусть и самопровозглашенным диктатором - возможно был бы если не союзник, то хотя бы нейтрал, и ГСМ не по конским ценам.

Поэтому последний раз тебе дураку подсказываю как оно должно быть:

- Доброго дня, дипломате з Iрану. Скажiть будь-ласка, скiльки аятолла бажае ... мiкрочiпiв та зняття санкцiй в обмiн на припинення постачання дронiв РФii та початок постачання дронiв Украiнi ? В нас е кореша в ЕСi, ми замовимо за Iран словечко.

Не благодари.
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25.09.2022 08:43 Відповісти
який доморощений мініміністр всяго Всесвіту та вилупився на Цензорі... Бійся Іран, ОПа йде до нього. Буде бамбдіть!
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25.09.2022 09:27 Відповісти
Vitaliy Petrov f78ad4f4

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Реєстрація: 29.06.2022
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25.09.2022 10:02 Відповісти
Яких мікрочіпів, що ти несеш? Мікрочіпи терористам не у якісті покарання забороняють, а щоб вони високоточну зброю не могли собі зробити масово. Мікрочіпи, це в основному Тайвань, тому "корєша в ЄС" пролітають, як фанера над Парижем.
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25.09.2022 09:37 Відповісти
Ви забув наголосити, що на фонi дипвiдносин за вашим рецептом, послу ще й дупцю започаткувати пiдлизувати... бо вони гидують туалетним папером розтирати лайно по всiй дупi рiвномiрним шаром - миють дупу пiсля кожного разу (по-большому).
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25.09.2022 13:25 Відповісти
А поставка денег стране агрессору - является фактически участием в войне ?
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25.09.2022 09:35 Відповісти
Якщо ви на ринку купили тухлі яйця, чи вони будуть на стороні Вашего шлунку? Як гадаєте?
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25.09.2022 09:14 Відповісти
Главное что по памятнику расейской императрице курве Катьке не прилетело... Да уже помсле первых обстрелов, от этого истукана и камня на камне не должно было остаться... А еще говорят в Донецке и Крыму ватное стадо.
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25.09.2022 08:31 Відповісти
а що, неможливо вирахувати їхню базу навпроти Миколаєва та вдарити по ній HIMARSом?
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25.09.2022 08:33 Відповісти
иранские дроны запускаются с фур ,замаскированых под гражданские машины(прямо с автострады)что боневтик настроил перед войной.Запустили и свалили обратно в Крым
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25.09.2022 08:42 Відповісти
Ащо ,Не тільки розмінував Чонгар,навіть протитанкові їжаки повбирав , дуже хтів шашлики їсти у криму мабуть,а тепер роблять шашлики з українців,подякуємо найвеличнішому стратегу "боневтіку"
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25.09.2022 08:54 Відповісти
они скорее с Крыма летят.
дальность полета до 2000 км.
зачем их в хону БД ввозить.
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25.09.2022 08:56 Відповісти
Богдан Удовенко

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Реєстрація: 24.09.2022
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25.09.2022 10:05 Відповісти
я ни разу не поколнница Зеленского, но по вашей логике, если бы Зеля не построил автострады - то рашистам неоткуда было бы запускать дроны.
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25.09.2022 10:02 Відповісти
Практически невозможно. Во-первых они очень мобильные, а во-вторых весьма дальнобойные - около 2000 км. Их даже с Ирана можно в Украину запускать.

Но вместе с тем они и просты: их засекает оптико-акустическая разведка (дозорный с биноклем), а сбивается этот дорогой летающий мопед - советскими стрелами и иглами.
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25.09.2022 09:00 Відповісти
Хтось може пояснити, звідки узялись ці 2000 км? Тільки з мас медіа, чи з рекламного буклету виробника? Тут хтось впарював про американьскі супер секретні технологіі, які іран спіонерів у США...Так у США немає дронів з такою дальністю. Чи є десь якісь інші дрони з такою ж дальністю? Якщо ні, то це є або фейк, або якась допомого ірану з Альфа Центавра чи Тау Кита...
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25.09.2022 09:22 Відповісти
Це, як ви коректно написали, з рекламного буклету виробника. Коли говорять про "американські супер-секретні технологіі", це мається на увазі, що зовнішню форму shahed-129 скопіювали з американського MQ-1 Predator.
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25.09.2022 09:42 Відповісти
100 баллов . Смотрите регистрацию тех, кто пишет про 2000
Богдан Удовенко

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Vitaliy Petrov f78ad4f4

Реєстрація: 29 червня 2022

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25.09.2022 10:06 Відповісти
Чи не пора давати відповідь цим варварам вони вбивають руйнують ,а в ОП все мовчать.
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25.09.2022 08:38 Відповісти
Ти хочеш, щос замість гармат ЗСУ почала відповідати ротом ОПа, чи що?
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25.09.2022 09:44 Відповісти
а что, мы не воюем? не убиваем москалей? или до вашего высера никто не в ВСУ не додумался что вместо водяных бомбочек с 9 этажа надо в москалей кидать снаряды?
вот засада.
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25.09.2022 10:04 Відповісти
Все вірно, всю ОПу на передову і хай ротяками по вологу "плі". Раз завалили ракетну програму.
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25.09.2022 12:26 Відповісти
головне щоб пам'ятник повії Катьці не зачепило - гордості одеситів. Інше не важливо
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25.09.2022 08:42 Відповісти
Мені син написав,що ті дрони мають спеціальну камеру,яка прораховує звідки б,є ППО, не тільки наносять шкоду ураженням ,але і є розвідники,навіть коли їх збивають вони надають інформацію що до того звідки їх знищили .А це хріново...
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25.09.2022 08:50 Відповісти
Камера не може нічого прораховувати. Прораховує комп'ютер.

Я дивлюсь, ці дрони вже обрастають легендами...Якщо, як писали раніше, вона летять тупо за координатами нерухомої цілі, то ім і камера ніяка не потрібна. Якщо це дешеві дрони камікадзе, то навряд хто буде ставити на них коштовне обладнання, що буде загублено під час вибуху. Та як вони будуть передавати інформацію за 2500 км???? Через Старлінк, чи супутник Притули? Чи у Ірана своя глибоко законспірована система супутників?
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25.09.2022 09:33 Відповісти
Ви в мене питаєте,? я ці дрони не робила,і що туди напхали за аппаратуру не знаю,і що таке 2.5000 км?Велика відстань , до цього казалаи що 2.000 км,тепер більше?Ставки ростуть?Я думаю кому треба , знають вже про ці дрони все що потрібно., наші хлопці розберуться,що там було і як.
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25.09.2022 09:39 Відповісти
ці дрони-камікадзе ніяку інформацію не надають, вони повністю автономні
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25.09.2022 09:45 Відповісти
А до чого тут автономія? Ось наприклад Harpy. По суті це звичайний БПЛА, який літає заданим маршрутом, але оснащений системою пасивного радіолокаційного наведення та бойовою частиною. У польоті він "ловить" випромінювання радіолокаційних станцій ,та вражає їх, просто врізаючись, що приводить у дію бойову частину.
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25.09.2022 09:51 Відповісти
А до чого тут Harpy? Ви писали "надають інформацію", я це спростував.
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25.09.2022 09:53 Відповісти
ви не спростували, бо ніяких доказів зворотнього не надалию Просто написали що вони автономні, ніби ви їх виробник а ми чогось маємо вірити вам на слово.
В ольгіно я дивлюся нових тролів завезли. так боїтеся мобілізації, що згодні нести будть-яку ахінєю, аби під наші кулі не потрапити?
нуну.
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25.09.2022 10:06 Відповісти
до того що дрон - комікадзе може бути не тільки літаючою бомбою.але ще мати "розумну " начинку.не зважаючи на те автономні вони чи ні.
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25.09.2022 10:14 Відповісти
Ні, не питаю.
Просто кажу, що з точки зору елементарної логіки - це, м'яко кажучи , виглядає дуже дивно. Про 2500 км - це стартова інформація про ТТХ цих дронів, яка з'явилась у неті. Так що ставки не зростають, а , навпаки, падають)))
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25.09.2022 09:59 Відповісти
про 2500 км - відверта брехня. навіть в сша немає таких дронів, які там ірани.
хіба шо нолік прибрати.
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25.09.2022 10:07 Відповісти
питаю тебе Беланова,як штатного квартального троля-базікала на Цензорі: чому ви різко припинили бити по Криму? що будете робити коли русня оголосить наші 4 області Рашкою?розведете руками.ск5ажете проти ЯЗ не можливо воювати і знову запропонуєте їхати всім на шашлички?
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25.09.2022 10:45 Відповісти
Власть у нас оккупационная, Беня не просто так списывает долги себе.

Національна влада повинна була попередити громадян щоб не шли на дільниці Суверенной Країни тому що вони (можуть буди) знищені. Все що робить ОП ( а тайно воно робить тільки якісні (тобто не ротом) справи ТІЛЬКИ проти Українства та за Москальство... Справи проти Кривоноса не просто так заведені. Це тиск та попередження. А відтоді "зрада" буже продовжуватись.

Питання до нас с звами, окрім передової що ми можемо зробити для Держави?
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25.09.2022 14:28 Відповісти
Та там ,як я зрозуміла,є декілька модифкацій тих Шахидів, є навіть таки що перевищують показники Байрактарів,але вони більші за Байрактари, помітніші та повільніші тому дуже вразливі.
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25.09.2022 10:10 Відповісти
думаю, что 2000 км технически не реально пролететь дрону

кому то выгодно вводить общество в оману
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25.09.2022 10:10 Відповісти
про це говорить головний військовий експерт 95-кварталу Олег Жданов,він зараз цілодобово віщає на всіх інтернет-ресурсах. у нього йде мова про 900-2500 км,в різних модифікаціях
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25.09.2022 11:26 Відповісти
ОЛЕГ ЖДАНОВ В 1987 году окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. С 1987 по 1992 год служил в Группе советских войск в Германиив городе Борна

А ВЫ В КУРСЕ , чтобы попасть соужить в Германию , надо было стать агентом КГБ ???
так на шару за рубеж никого не посылали

НЕ СЛУШАЙТЕ кацапских агентов , типа Швеца , Гордона и Жданова

хотя ваша регистрация тоже вызывает вопросы

Юра Малко

Реєстрація: 25 серпня 2022

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25.09.2022 11:48 Відповісти
щодо Швеця я не згоден.він очевидно працював (працює) на розвідку США. моя реєстрація вказана вами повторна,перша була років 7-8 тому
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25.09.2022 12:26 Відповісти
Если бы Швец работал на разведку США, он бы так не пистел целыми днями в ютубе
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25.09.2022 12:55 Відповісти
Артиллерист Жданов сейчас ничем не отличается от Арестовича, такое же трепло. К сожалению.
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25.09.2022 14:23 Відповісти
А коровки и петушки, на фоне которых он глаголит, вообще отпад.
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25.09.2022 14:25 Відповісти
Це так званий дрон-камікадзе - бражуючий *********. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.Хоч і дальність його польоту дуже прикрашають.Єксперти кажуть що то заявлена відстань до 2500 кілометрів. Насправді вона значно менша, тому що його вага - 200 кілограмів, бойовий заряд - більше 40 кілограмів. Є сумніви, що він може долати таку велику відстань
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25.09.2022 10:02 Відповісти
У 139-го є варіан з камерою. Але вона не сильно якісна і таких менше - через санкції
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25.09.2022 10:08 Відповісти
а легкомоторные самолёты малой авиации не могли бы обнулить эти иранские "летающие газонокосилки"?
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25.09.2022 09:16 Відповісти
Проти "Шахідів-136" зенітні ракети ППО не надто ефективні. По-перше, тому, що безпілотний апарат летить надто низько. По-друге, тому, що це надто дорого: Цей дрон коштує максимально 20 тисяч доларів, а зенітно-ракетні комплекси і ракети до них значно дорожчі

Ліпше, атакувати ці дрони з ******** зенітних гармат, наприклад, німецьких "Гепардів" або кулеметів,наші хлопці вже збили 6 таких дронів.
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25.09.2022 10:06 Відповісти
Місцеві одесити пишуть, що ймовірно штаб...
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25.09.2022 09:19 Відповісти
Тільки б Труханова зачепило, тільки б зачепило...
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25.09.2022 09:49 Відповісти
а чого ти так за труханова турбуєшся, ольгінець? бо він виявився не настільки ватним, аби здати місто?
х з ним з тією скульптурою каті - одесити самі розберуться.
нам головне зараз шо труханов - за Україну. Тож не переживай так.
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25.09.2022 10:08 Відповісти
🤭
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25.09.2022 10:13 Відповісти
Ага. Не на часі
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25.09.2022 10:49 Відповісти
представь себе. Есть дела поважнее. Труханов отлично знает своих избирателей - это ведь они его выбирают лет 10 подряд. а то я не знаю какакя Одесса ватная насквозь, и труханов плоть от плоти одесситов.
хотят пока статую не трогать - х с ними.
Не это сейчас важно. представь себе.
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25.09.2022 12:16 Відповісти
В том то и дело, что зараз. А что было раньше и что будет, роли не играет? И его "зараз" очень сомнительное, в начале войны он с Гриневецким были явными вредителями. Только возмущение одесситов заставили Ермака убрать старого пердуна Гриневецкого и вынудить Труханова проявлять видимость работы. Ермак у нас решает все.
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25.09.2022 14:32 Відповісти
Iranskije droni jest medlenyje ix uslises mozet s 3 kilometrov takze po zvuku.Vidimo kacapi uvydeli stob pod Odesoj nerabotajet PVO i vot 2 raz zaleteli i ecio zaletiat.
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25.09.2022 09:23 Відповісти
Де там закон про вільне володіння зброєю для населення? ЗеЛох сцикло.
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25.09.2022 09:27 Відповісти
воістину сцикло (було, є і буде).
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25.09.2022 09:31 Відповісти
у тех что в ТО - оружие есть. Учтенное и законное. и под надежным командованием.
А раздавать оружие кому попало - это тупо.
Хочешь применить оружие в борьбе с москалями - милости просим в ТО.
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25.09.2022 12:17 Відповісти
Ответки нет
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25.09.2022 09:34 Відповісти
Твое кацапское заклинание больше не работает, ответка прилетает такая, что твои тикают, роняя кал под обстрелами ВСУ.
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25.09.2022 09:50 Відповісти
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25.09.2022 11:34 Відповісти
Умные люди в Украине успешно потопили и топят направление ударных дронов. Что зеленые что шоколадные приложили максимум усилий, что бы имея Антонова и Южмаш не принять на вооружение ни одного ударного беспилотника и ни одного барражирующего боеприпаса. Будем ждать летающих петард от США, свитчблейдов и прочей фигни.
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25.09.2022 09:43 Відповісти
А ти за зелених голосував, чи за шоколадних?
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25.09.2022 10:04 Відповісти
не за тех ни за других, но на прошлых поддерживал Порошенко
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25.09.2022 10:18 Відповісти
они же медленно относительно летят и заметные
где аэро разведка ?
их не так сложно заметить
пока они до нужной цели долетят их сбить можно
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25.09.2022 09:47 Відповісти
Не сприйміть за антисемітизм. Ізраїль продавав ( продає) комплекти для безпілотників рф. Не виключено, що рф за допомогою цих технологій може модернізувати іранські безпілотники або й поділитися ізраїльською інформацією з Іраном.
Тобто,не виключено, що Ізраїль допомогає рф бомбити Одесу іранськими безпілотниками і фактично Іран та Ізраїль є союзниками.
Дивні твої справи, Господи.
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25.09.2022 10:06 Відповісти
теж не приймайте за антисемітизм: чомусь найзлобнішими,найагресивнішими борцями проти України в Раші є юдеї: Кедмі.Ескін,Соловйов,Вассерман,Жирік,Сатановскій.Кобзон тощо,а в Україні Чєрвоненко Рабіновіч Суркіси .Добкін тощо
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25.09.2022 10:40 Відповісти
Юра, а вот это как раз - антисемитизм. Потому что главные борцы против Украины - не евреи: Путин, Шойгу, Герасимов, Ермак, Гиркин, Аксенов, Константинов и прочие иже с ними.
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25.09.2022 12:19 Відповісти
А ось Юра частково десь прав. Подивися історію 20-го століття , як якась мерзось, то там вічно, то Троцький, то Каганович, то Свердлов, то Якір і т.д. і т.п.
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25.09.2022 12:35 Відповісти
Питання до "диванних експертів", которі говорили,що ці дрони це несерйозно, що Іран їх не має можливості практично виготовляти і що в расеї їх пару штук,і що взагалі це іранське гівно яке складане з китйських запчастин і якщо воно навіть і злетить то або впаде, або полетить в сторону тих хто їх запускав і всіх перебє, і що не варто про це взагалі думати і переживати. Уже варто починати хвилюватися чи ні?
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25.09.2022 10:09 Відповісти
Можно ли устанавливать ЗУшки, ДШК на крышах высоток? Они же налегке справятся с дронами, да и с калибрами. Где аэроразведка?
Почему это не делают?
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25.09.2022 10:13 Відповісти
Всі сили кинуто на захист пам'ятника русскай імпєраріце.
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25.09.2022 10:38 Відповісти
я вірно все зрозумів,1000000 ЗСУ героїчно стримує 150000 росармію? І навіть періодично наступає? а на Миколаївщині тримає русню в напрузі? І що,1млн. ЗСУ щоденно знищує 4-5 ростанків,1 літак і 200-300 русачків (як запевняє генштаб)? У мене в одного враження,що щось іде не так? А що буде після 30.09. коли русня розгорне т.з. ядерну парасольку на 4 нашими областями,1 млн.ЗСУ розпустять по домівках? Качинський повідомив що ЗСУ налічує 1 млн
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25.09.2022 10:33 Відповісти
Шеф всьо пропало ©️
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25.09.2022 13:08 Відповісти
Они наводятся по GPS. Всего-то, что нужно - официально запопросить США отключить временно гражданский канал GPS на момент их запуска.
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25.09.2022 10:34 Відповісти
Бо їх і на нулі немає,всі продали,а ********** згоріли,тепер закупаємо за евро в чехів...
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25.09.2022 10:34 Відповісти
До речі.а чому раптом різко припинилися удари по аеродромах та базах у Криму?
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25.09.2022 10:35 Відповісти
А ВИ І НАДАЛІ БЕРЕЖІТЬ ПАМЯТНИК КУРВІ КАТЕРИНІ ДРУГІЙ 🤣
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25.09.2022 13:06 Відповісти
 
 