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Одесу атакували дрони-камікадзе. Три влучання в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція, - ОК "Південь". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворожі дрони-камікадзе знову атакували Одесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".
"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат немає", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що зранку 25 вересня в Одесі пролунала серія вибухів.
Крім того, 23 вересня російські окупаційні атакували Одесу дронами-камікадзе. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, 1 людина загинула.
Пізніше Генштаб опублікував фото уламків збитого дрону.
Топ коментарі
+28 Alex Tom
показати весь коментар25.09.2022 08:21
+21 Andrey Shevchenko f5154a7a
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Будь ласка, зачекайте...
вигнали посла, припиняємоу сі закупівлі в Ірані - шо ще ми можемо зробити?
Дипломатия работает уговорами и подкупами, а не женской истерикой и хлопаньем дверями.
Тебя дурака пример с Беларусью не научил ничему ? А должен был. Не разорвали бы отношения с президентом, пусть и самопровозглашенным диктатором - возможно был бы если не союзник, то хотя бы нейтрал, и ГСМ не по конским ценам.
Поэтому последний раз тебе дураку подсказываю как оно должно быть:
- Доброго дня, дипломате з Iрану. Скажiть будь-ласка, скiльки аятолла бажае ... мiкрочiпiв та зняття санкцiй в обмiн на припинення постачання дронiв РФii та початок постачання дронiв Украiнi ? В нас е кореша в ЕСi, ми замовимо за Iран словечко.
Не благодари.
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Реєстрація: 29.06.2022
дальность полета до 2000 км.
зачем их в хону БД ввозить.
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Реєстрація: 24.09.2022
Но вместе с тем они и просты: их засекает оптико-акустическая разведка (дозорный с биноклем), а сбивается этот дорогой летающий мопед - советскими стрелами и иглами.
Богдан Удовенко
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Реєстрація: 24.09.2022
Vitaliy Petrov f78ad4f4
Реєстрація: 29 червня 2022
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вот засада.
Я дивлюсь, ці дрони вже обрастають легендами...Якщо, як писали раніше, вона летять тупо за координатами нерухомої цілі, то ім і камера ніяка не потрібна. Якщо це дешеві дрони камікадзе, то навряд хто буде ставити на них коштовне обладнання, що буде загублено під час вибуху. Та як вони будуть передавати інформацію за 2500 км???? Через Старлінк, чи супутник Притули? Чи у Ірана своя глибоко законспірована система супутників?
В ольгіно я дивлюся нових тролів завезли. так боїтеся мобілізації, що згодні нести будть-яку ахінєю, аби під наші кулі не потрапити?
нуну.
Просто кажу, що з точки зору елементарної логіки - це, м'яко кажучи , виглядає дуже дивно. Про 2500 км - це стартова інформація про ТТХ цих дронів, яка з'явилась у неті. Так що ставки не зростають, а , навпаки, падають)))
хіба шо нолік прибрати.
Національна влада повинна була попередити громадян щоб не шли на дільниці Суверенной Країни тому що вони (можуть буди) знищені. Все що робить ОП ( а тайно воно робить тільки якісні (тобто не ротом) справи ТІЛЬКИ проти Українства та за Москальство... Справи проти Кривоноса не просто так заведені. Це тиск та попередження. А відтоді "зрада" буже продовжуватись.
Питання до нас с звами, окрім передової що ми можемо зробити для Держави?
кому то выгодно вводить общество в оману
А ВЫ В КУРСЕ , чтобы попасть соужить в Германию , надо было стать агентом КГБ ???
так на шару за рубеж никого не посылали
НЕ СЛУШАЙТЕ кацапских агентов , типа Швеца , Гордона и Жданова
хотя ваша регистрация тоже вызывает вопросы
Юра Малко
Реєстрація: 25 серпня 2022
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Ліпше, атакувати ці дрони з ******** зенітних гармат, наприклад, німецьких "Гепардів" або кулеметів,наші хлопці вже збили 6 таких дронів.
х з ним з тією скульптурою каті - одесити самі розберуться.
нам головне зараз шо труханов - за Україну. Тож не переживай так.
хотят пока статую не трогать - х с ними.
Не это сейчас важно. представь себе.
А раздавать оружие кому попало - это тупо.
Хочешь применить оружие в борьбе с москалями - милости просим в ТО.
где аэро разведка ?
их не так сложно заметить
пока они до нужной цели долетят их сбить можно
Тобто,не виключено, що Ізраїль допомогає рф бомбити Одесу іранськими безпілотниками і фактично Іран та Ізраїль є союзниками.
Дивні твої справи, Господи.
Почему это не делают?