УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12536 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 336 4
війна (56620) обстріл (21162) Сумська область (2211) ГРАД (144) Резніченко (493)

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог обстріляв Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"П’ять ударів за ніч. Ворог випустив понад 170 снарядів із "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій.

Попередньо, минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3200 сімей.

У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3000 родин.

У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всюди відразу після обстрілів почали роботу аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня.

Повідомляється також, що в інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вранці росіяни із "Градів" та "Ураганів" обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, є поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 01

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 02

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 03

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 04

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 05

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 06

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 07

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нікопольський район Сумської області?
Ви там не спали всю ніч???
показати весь коментар
25.09.2022 08:19 Відповісти
То вони і стріляють, помічаючи свій шлях.
показати весь коментар
25.09.2022 08:20 Відповісти
У кацапов тотально беззащитные все ракетные заводы. Десятки способов их спалить существуют. На России только коренных украинцев до 2014-го года были миллионы, где они? И еще под миллион беженцев, у которых дом сожгли или отняли. Их надо вербовать и это задача наших спецслужб. В массовом порядке, нанося удары по всем кацапским военным объектам. Просто если 90% наших сбушников получит по 1 млн долларов США на рекрутинг диверсантов, то они просто себе их в карман засунут и ничего делать не будут. Очень грустная статистика. Результат отсутствия реформ и набора молодых кадров с правильной мотивацией.
показати весь коментар
25.09.2022 08:31 Відповісти
Ну и как долго Банковая и Кремль украинцев за терпил держать будут. С орками все понятно. А чего боится "хенералисимус"? Чтобі лично ему не прилетело? Так что мешает нанести ответ, кроме личной трусости дерьмокомандующего?
показати весь коментар
25.09.2022 08:37 Відповісти
 
 