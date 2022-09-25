Військові РФ випустили понад 170 снарядів із "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог обстріляв Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку громади Нікопольського району Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"П’ять ударів за ніч. Ворог випустив понад 170 снарядів із "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій.
Попередньо, минулося без загиблих та поранених.
У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3200 сімей.
У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3000 родин.
У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всюди відразу після обстрілів почали роботу аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня.
Повідомляється також, що в інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
Ви там не спали всю ніч???