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У боях із російськими окупантами на Донеччині загинув головний освітянин Коломиї, воїн Любомир Бордун. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У боях за Україну загинув очільник управління освіти Коломиї Івано-Франківської області Любомир Бордун.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чоловік взяв до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну і захищав рідну землю на Донеччині до останнього подиху.
Вдома на воїна чекали дружина та двоє дітей.
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+22 Ирина Иваненко 7637ff53
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