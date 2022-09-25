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У боях із російськими окупантами на Донеччині загинув головний освітянин Коломиї, воїн Любомир Бордун. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У боях за Україну загинув очільник управління освіти Коломиї Івано-Франківської області Любомир Бордун.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ. 

Як зазначається, чоловік взяв до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну і захищав рідну землю на Донеччині до останнього подиху.

Вдома на воїна чекали дружина та двоє дітей.

У боях із російськими окупантами на Донеччині загинув головний освітянин Коломиї, воїн Любомир Бордун 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 вересня в боях з російськими окупантами загинув воїн 25-ї бригади В’ячеслав Башта. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!

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25.09.2022 09:09
+25
Гинуть красені-Герої. Бийте російських чмонь. Помста.
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25.09.2022 09:09
+22
Земля пухом Герою и царствие небесное
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25.09.2022 09:07
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Земля пухом Герою и царствие небесное
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25.09.2022 09:07 Відповісти
Кацапы, вы твари. Ваши женщины засранки, а мужики алкаши. Будьте вы прокляты. А смерть героя вам отомстят.
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25.09.2022 14:02 Відповісти
Гинуть красені-Герої. Бийте російських чмонь. Помста.
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25.09.2022 09:09 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!

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25.09.2022 09:09 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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25.09.2022 09:13 Відповісти
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25.09.2022 09:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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25.09.2022 09:33 Відповісти
Низкий поклон.Слава герою
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25.09.2022 09:50 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття його родині та близьким !!
Нестерпна біль за нашими воінами - захисниками ...😪😪😪
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25.09.2022 09:56 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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25.09.2022 11:01 Відповісти
Слава Герою!!
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25.09.2022 11:23 Відповісти
 
 