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7 суден із 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли сьогодні з портів Великої Одеси. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

25 вересня в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 7 суден зі 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

"Від причалів Одеського порту відійшли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. З порту Чорноморськ - балкери HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. З порту Південний - ATA 2, ASPASIA LUCK", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством, з урахуванням сьогоднішніх суден, експортовано 4,85 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 218 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Також дивіться: Ще 8 суден з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи сьогодні вирушать із портів Одеси і Чорноморська. ФОТО

7 суден із 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли сьогодні з портів Великої Одеси 01

7 суден із 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли сьогодні з портів Великої Одеси 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
сраная Африка голосует в ООН против нас,но мы её кормим за это...
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25.09.2022 12:46
+7
в иран - в обмен на беспилотники, в египет - за наблюдателей на референдумах
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25.09.2022 12:43
+5
Це політика оп,яка не має кордонів цинізму.
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25.09.2022 12:45
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в иран - в обмен на беспилотники, в египет - за наблюдателей на референдумах
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25.09.2022 12:43 Відповісти
Це політика оп,яка не має кордонів цинізму.
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25.09.2022 12:45 Відповісти
сраная Африка голосует в ООН против нас,но мы её кормим за это...
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25.09.2022 12:46 Відповісти
москали подкупали Африку много лет.
А у нас на всю Африку аж 10 послов.
а вы знаете, сколько стран в Африке? 62.
У НАС НЕТ ПОСЛОВ В ПЯТИДЕСЯТИ ДВУХ СТРАНАХ АФРИКИ.
так что , знаете ли, самое время начать их подкупать нашим зерном, которое гниет в закромах родины.
и это ОСОБЕННО важно сейчас, когда на последней сессии Генассамблеи только ленивый не предлагал лишить Россию права вето.
А для этого нам понадобятся ВСЕ голоса. Даже африканские.
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25.09.2022 12:58 Відповісти
От прямо таки безоплатно возимо? Ані гроша не отримуємо за це?
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25.09.2022 13:09 Відповісти
То ж зрозуміло, а ми в Одеси прильоти
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25.09.2022 12:49 Відповісти
И это после з-х дневного террора и бомбежек Одессы ⁉️
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25.09.2022 12:51 Відповісти
и шо? не надо хлеб вывозить - надо чтоб он сгнил просто так?
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25.09.2022 13:01 Відповісти
В світі нестача продовольства. Є багато країн, які не є спільниками **йла, куплять це продовольство. В самій Україні від пустих полиць рятує лише зменшення кількості покупців та падіння платоспроможності тих хто залишився. Наприклад, на самий початок весни у продавця, який продає кус-кус, купив залишки на складі, і все. А на той що зараз продають ціна неадекватна, тому шо він увесь імпортний, тобто пряма прив'язка до курсу валют, а виробники Італія і та же "голодна" Африка. Хто заважає нам зробити власне виробництво цього продукту, і українці би купляли і на експорт в рази дорожче продавати ніж зерно. Ми один із основних виробників зерна твердих сортів в світі, лише вироби з нього мають право назватися макаронами, а не макаронними виробами, а в крамницях більшість макаронів імпортні, а ті що нашого виробництва ,часто коштують дорожче ніж імпортні, бо та кількість, що виробляється у нас мізерна.
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25.09.2022 13:21 Відповісти
круто конечно, выручка и все такое. только почему все молчат и никто не поднимает вопрос, чтобы вместе с зерно начинали экспортировать через порты руду, удобрения? Или здесь нету интереса Эрдогана?
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25.09.2022 22:09 Відповісти
 
 