7 суден із 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли сьогодні з портів Великої Одеси. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
25 вересня в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 7 суден зі 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.
"Від причалів Одеського порту відійшли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. З порту Чорноморськ - балкери HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. З порту Південний - ATA 2, ASPASIA LUCK", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством, з урахуванням сьогоднішніх суден, експортовано 4,85 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшло 218 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
Будь ласка, зачекайте...
А у нас на всю Африку аж 10 послов.
а вы знаете, сколько стран в Африке? 62.
У НАС НЕТ ПОСЛОВ В ПЯТИДЕСЯТИ ДВУХ СТРАНАХ АФРИКИ.
так что , знаете ли, самое время начать их подкупать нашим зерном, которое гниет в закромах родины.
и это ОСОБЕННО важно сейчас, когда на последней сессии Генассамблеи только ленивый не предлагал лишить Россию права вето.
А для этого нам понадобятся ВСЕ голоса. Даже африканские.