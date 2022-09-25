Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Учора, 24 вересня, під ворожим вогнем перебували Есманьська, Шалигинська та Середино-Будськагромада Сумщини, Сновська та Семенівська громади Чернігівщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, Сновську громаду з району населеного пункту Кирилівка росіяни поливали мінометним вогнем - 24 вибухи мін калібру 82 мм.
Також під мінометним вогнем перебувала територія Семенівської громади. Прикордонники нарахували 37 прильотів зі сторони російського села Скачок.
По території Есманьської громади зі сторони населеного пункту Троєбортне росіяни били мінометами 120 мм калібру - 3 вибухи.
По території Середино-Будської громади ворог цілив зі ствольної артилерії - 2 вибухи. Вогонь вели з району російського села Зернове.
По Шалигинській громаді з боку російського села Козине росіяни гатили з РСЗВ, зафіксовано 6 прильотів.
"Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників", - додали в Держприкордонслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи повністю розібрати аж до кожної колії і на глибину до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 20 кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.