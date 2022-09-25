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Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Учора, 24 вересня, під ворожим вогнем перебували Есманьська, Шалигинська та Середино-Будськагромада Сумщини, Сновська та Семенівська громади Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, Сновську громаду з району населеного пункту Кирилівка росіяни поливали мінометним вогнем - 24 вибухи мін калібру 82 мм.

Також під мінометним вогнем перебувала територія Семенівської громади. Прикордонники нарахували 37 прильотів зі сторони російського села Скачок.

По території Есманьської громади зі сторони населеного пункту Троєбортне росіяни били мінометами 120 мм калібру - 3 вибухи.

По території Середино-Будської громади ворог цілив зі ствольної артилерії - 2 вибухи. Вогонь вели з району російського села Зернове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби на Сумщині зафіксовано 11 ворожих "прильотів", - Живицький

По Шалигинській громаді з боку російського села Козине росіяни гатили з РСЗВ, зафіксовано 6 прильотів.

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини 01
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини 02
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини 03
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини 04

"Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників", - додали в Держприкордонслужбі.

Автор: Ірина Дашківська
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Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи повністю розібрати аж до кожної колії і на глибину до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 20 кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
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25.09.2022 14:07 Відповісти
Вы хотябы оборонительные сооружения от беларашки построили? Или пару блокпостов и окоп по колено как показывал Наев, ето все? Есть большая вероятность что Бульбофюрер или по крайней мере войско мертвых попрет со стороны беларашки опять на Чернигов и на Киев. Где заваленные лесом и перекопанные глубокими рвами дороги?
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25.09.2022 14:17 Відповісти
 
 