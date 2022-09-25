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Росіяни забирають з поля бою хіба що трупи офіцерів, - прикордонники. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові отримали чергове підтвердження того, що російські загарбники забирають з поля бою у ліпшому випадку ліквідованих з офіцерського складу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

У ході вересневого контрнаступу на Донеччині в районі Святогірська на покинутій позиції загарбників з-поміж сміття та спаленої техніки прикордонники знайшли кашкет окупанта з підписом "ст. л-т Санжиев С.Б.".

Росіяни забирають з поля бою хіба що трупи офіцерів, - прикордонники 01

Вказується, що власник цього аксесуара - рідкісний загарбник, чию загибель визнали в РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія не хоче забирати трупи солдатів, тому їх складають у вагони на кордоні: "Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно". ВIДЕО

15 вересня ЗМІ та соцмережі повідомили про прощання зі старшим лейтенантом Сананом Басанговичом Санжиєвим, яке відбулося в Калмикії за участі міських і районних чиновників. Загарбник був замполітом роти десантників.

Росіяни забирають з поля бою хіба що трупи офіцерів, - прикордонники 02
Росіяни забирають з поля бою хіба що трупи офіцерів, - прикордонники 03
Росіяни забирають з поля бою хіба що трупи офіцерів, - прикордонники 04

За даними ДПСУ, решта загиблих, вочевидь, нижчих за рангом, так і залишилися в українській землі. "Але чи знають рядові окупанти, що родичі замполіта отримають гробові, бо його тіло евакуювали та поховали з почестями. А от вдови і сироти простих загарбників хай самі здогадуються, куди пропали їхні недалекоглядні "асвабадітєлі", бо тіла рядових в російській армії можна залишити в лісі і списати, як зниклі безвісти", - резюмують у ДПСУ.

Росіяни забирають з поля бою хіба що трупи офіцерів, - прикордонники 05
Росіяни забирають з поля бою хіба що трупи офіцерів, - прикордонники 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через "бавовну" на херсонському комбінаті ліквідовано 180 російських окупантів, - ГУР

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
Ох и харя огромная! Была.
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25.09.2022 14:44
+15
"и друг степей калмык" - сдох в лесопосадке под святогорском. "увидеть лесопосадку и умереть!" ))
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25.09.2022 14:48
+12
Кацапи,здохнте всі. І не кажіть потім,що не попереджали.
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25.09.2022 14:50
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Ох и харя огромная! Была.
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25.09.2022 14:44 Відповісти
та это ж политрук.....
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25.09.2022 16:38 Відповісти
А кому потрібна простовата???
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25.09.2022 14:45 Відповісти
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25.09.2022 16:46 Відповісти
Друге взяття Грузії?
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25.09.2022 19:55 Відповісти
нічого видатного віслюк кавказький доставщик піци......
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25.09.2022 14:46 Відповісти
"и друг степей калмык" - сдох в лесопосадке под святогорском. "увидеть лесопосадку и умереть!" ))
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25.09.2022 14:48 Відповісти
Кацапи,здохнте всі. І не кажіть потім,що не попереджали.
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25.09.2022 14:50 Відповісти
Та які вони кацапи? Калмики, буряти. башкіри....... Гарматне м'ясо колоніальних провінцій. Є трохи і з кацапстана.
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25.09.2022 14:58 Відповісти
такое себе доказательство... трупа нету. только нашивка. ипсо плохо работает
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25.09.2022 14:56 Відповісти
а ти піди та й пошукай,знайдеш і інші докази
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25.09.2022 15:00 Відповісти
я, в отличии от тебя, французкий подданный, впн не использую. и про работу ипсо знаю намного больше тебя. ху.ло запоребриковое. и утверждаю, что тут ипсо конкретно опарафинилось.
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25.09.2022 15:04 Відповісти
не розумію,що ти там написав тою собачою мовою які іпсо шміксо,то ти там своїм якутам пояснюй
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25.09.2022 15:08 Відповісти
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25.09.2022 15:04 Відповісти
Ибо ***** шастать по украинской земле с оружием.

Мы ж, *****, всех гостинно приймали.

Приезжай себе. Говори на каком хочешь языке.

Но ты ж пришел как сволочь. Наволоч.

Ну тогда не обижайся, что будешь гнить в украинском черноземе.

Твари ********.

Ненавиджу.

Слава Україні!
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25.09.2022 15:05 Відповісти
Люди добрые, скажите - какого х.я калмыку Онану Сам Жуеву искать в Украине, ему что - своих степей не хватает?
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25.09.2022 15:30 Відповісти
Он просто не мог не "защитить наших людей от укрожидобендеронацистов".
Что бы это ни значило
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25.09.2022 20:49 Відповісти
Політрук- це святе, А челядь- хто ж її рахує...
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25.09.2022 19:10 Відповісти
Фото с разбросанным мусором - до чего же они парашники...
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25.09.2022 20:53 Відповісти
Братья-славяне? Тьфу, ***..! Сгинь, нечисть!
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25.09.2022 21:24 Відповісти
 
 