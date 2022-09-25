Росіяни забирають з поля бою хіба що трупи офіцерів, - прикордонники. ФОТОрепортаж

Українські військові отримали чергове підтвердження того, що російські загарбники забирають з поля бою у ліпшому випадку ліквідованих з офіцерського складу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

У ході вересневого контрнаступу на Донеччині в районі Святогірська на покинутій позиції загарбників з-поміж сміття та спаленої техніки прикордонники знайшли кашкет окупанта з підписом "ст. л-т Санжиев С.Б.".

Вказується, що власник цього аксесуара - рідкісний загарбник, чию загибель визнали в РФ.

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15 вересня ЗМІ та соцмережі повідомили про прощання зі старшим лейтенантом Сананом Басанговичом Санжиєвим, яке відбулося в Калмикії за участі міських і районних чиновників. Загарбник був замполітом роти десантників.







За даними ДПСУ, решта загиблих, вочевидь, нижчих за рангом, так і залишилися в українській землі. "Але чи знають рядові окупанти, що родичі замполіта отримають гробові, бо його тіло евакуювали та поховали з почестями. А от вдови і сироти простих загарбників хай самі здогадуються, куди пропали їхні недалекоглядні "асвабадітєлі", бо тіла рядових в російській армії можна залишити в лісі і списати, як зниклі безвісти", - резюмують у ДПСУ.





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