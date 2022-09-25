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Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
The Jerusalem Post представив список 50 найвпливовіших євреїв 2022 року.
"Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей із усіх верств суспільства - уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки", - цитує Цензор.НЕТ допис видання.
Президент України Володимир Зеленський посів перше місце, випередивши прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн.
The Jerusalem Post помістило фото Зеленського на передовицю.
Топ коментарі
+82 Fundador Null
показати весь коментар25.09.2022 15:54
+63 Артм Воронцов
показати весь коментар25.09.2022 15:56
+62 Garry Dron 6973c752
показати весь коментар25.09.2022 15:57
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Проданий дрон вже не ізраільський. Тим більше, якщо його продали 5-10 років тому.