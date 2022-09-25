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Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

The Jerusalem Post представив список 50 найвпливовіших євреїв 2022 року.

"Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей із усіх верств суспільства - уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки", - цитує Цензор.НЕТ допис видання.

Президент України Володимир Зеленський посів перше місце, випередивши прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн.

Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post 01

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The Jerusalem Post помістило фото Зеленського на передовицю.

Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post 02

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+82
І на що воно впливає? На розмінування Чонгару? На корупцію? На Коломойського? Єдина його функція це щоденний запис відосіка!
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25.09.2022 15:54
+63
найвпливовіший еврей не може отримати навіть ящик набоїв від Ізраіля..... сумний каламбур якийсь....
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25.09.2022 15:56
+62
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25.09.2022 15:57
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Держава Ізраїль НЕ дала країні з президентом "найвпливовішого єврея Світу" жодного патрону допомоги!
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25.09.2022 20:59 Відповісти
Надала іншу допомогу - шпиталь, лікарі, амуніція тощо ... Що не так ? Не подобається дайте більше з своїх мільярдів.
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28.09.2022 10:19 Відповісти
Оце такий срач здiйнявся , просто соромно!
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25.09.2022 21:06 Відповісти
Мабуть не євреї те рішення приймали. Бо в Ізраілі і не підозрюють, що він " найвпливовивший".Бо скільки е прросив, навіть батьків туди заселил - фіг, а не зброю дали.
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25.09.2022 21:23 Відповісти
Евреі по законам Ізраїлю це ті в кого мама еврейка. Тому цей рейтинг ні про що.
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25.09.2022 21:46 Відповісти
сколько не говори про Зеленского "халва", все равно он от этого слаще не станет, потому что ЗЕ всегда был и есть "Гэ"...
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25.09.2022 21:47 Відповісти
Якщо вони мани мали на увазі єврея на якого найбільше впливають всі хто має доступ до тіла, то так і є.
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26.09.2022 00:07 Відповісти
Ізраіль допомагає чим хоче і чим може.
Проданий дрон вже не ізраільський. Тим більше, якщо його продали 5-10 років тому.
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27.09.2022 16:16 Відповісти
ты не бандеровец, а путинец. знаешь, что Израиль продал Дроны России много лет назад, когда Россия не была агрессором, а *******, провокатор мерзкий. Тогда и украинские заводы работали по контрактам российского ВПК. Сам ты падлюка. Или бот на зарплате фсб
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27.09.2022 18:22 Відповісти
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